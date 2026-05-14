El plan B del Círculo Rojo: Patricia Bullrich se reunió en secreto con Cavallo y desafía la "emocionalidad" de Milei

La interna en el Gobierno Nacional ha pasado de los roces de gestión a una guerra de posicionamiento estratégico que ya no tiene retorno.

Patricia Bullrich decidió dinamitar los puentes de obediencia ciega hacia Javier Milei al concretar una reunión secreta con Domingo Cavallo, el economista que pasó de ser el ídolo de juventud del libertario a su principal detractor.

El encuentro, mantenido bajo siete llaves hasta ahora, confirma que la Ministra de Seguridad no solo marca distancias en lo político con Karina Milei, sino que ha comenzado a cuestionar el dogma económico del Palacio de Hacienda.

La osadía de Patricia Bullrich es total. La reunión se produjo apenas días antes de que el exministro de Menem y De la Rúa saliera a advertir sobre una presunta "bomba cambiaria" para el año 2027, lo que le valió a Domingo Cavallo ser bloqueado de WhatsApp por el propio Javier Milei y recibir respuestas furibundas de Toto Caputo.

Para la ministra, este vínculo no es nuevo: ambos compartieron el gabinete de Fernando De la Rúa y mantienen una sintonía total sobre el rumbo macroeconómico que, a ojos de la funcionaria, el actual Presidente está extraviando.

"Emocionalidad importante": los gritos en el Gabinete

La relación personal entre Javier Milei y Patricia Bullrich atraviesa su peor momento histórico. Ayer, la propia ministra reconoció públicamente que el Presidente le gritó durante una reunión de Gabinete.

El estallido de furia se produjo cuando la titular de la cartera de Seguridad le exigió a Manuel Adorni que presentara su declaración jurada, un tema que el mandatario se niega a discutir.

"Tiene una emocionalidad importante", soltó la ministra con una acidez que dejó en claro que ya no se siente parte de la tropa propia que agacha la cabeza ante los desplantes presidenciales.

Antes de ese cruce mediático, Patricia Bullrich mantuvo un diálogo áspero de 40 minutos a solas con Javier Milei. En el cónclave posterior con todos los ministros, el mandatario le habría gritado que no lo interrumpiera mientras realizaba una defensa corporativa de Manuel Adorni, para luego levantarse y abandonar el recinto sin dejarla hablar.

Sin embargo, desde el entorno de la ministra aseguran que no se quedará callada y que seguirá levantando la bandera de la transparencia contra los casos de corrupción que empiezan a salpicar al entorno íntimo de los hermanos Milei.

El Círculo Rojo y el operativo 2027

El trasfondo de esta rebeldía no es solo ético, sino electoral. Patricia Bullrich ya está jugando el partido de 2027.

Ante la posibilidad de que la parálisis económica y la falta de resultados tangibles compliquen la reelección de Javier Milei, la ministra se posiciona como la candidata natural del establishment.

El Círculo Rojo apoya el modelo libertario en los papeles, pero teme que la impericia política del oficialismo termine dejando el arco libre para un retorno competitivo del peronismo.

En este tablero, Domingo Cavallo funciona como el nexo técnico para un programa económico "racional" que la clase empresaria prefiere por sobre la volatilidad emocional de la Casa Rosada.

Mientras Karina Milei intenta consolidar su propio poder interno, Patricia Bullrich construye una red de contención con actores que el Presidente ha declarado "impresentables" o "traidores", como la propia hija de Cavallo, a quien echó de la embajada ante la OEA el año pasado.

Lo que tenés que saber sobre la interna Bullrich-Milei