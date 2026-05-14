Política | 14 May
El encuentro secreto que el mileismo no perdona
El plan B del Círculo Rojo: Patricia Bullrich se reunió en secreto con Cavallo y desafía la "emocionalidad" de Milei
12:50 |En esta nota te contamos todos los detalles de la ruptura silenciosa que sacude los cimientos de la Casa Rosada. Mientras el Presidente se encierra en su "triángulo de hierro", Patricia Bullrich dio un paso letal hacia la autonomía política al encontrarse cara a cara con el enemigo público número uno del esquema económico oficial: Domingo Cavallo. Con la mira puesta en las elecciones de 2027 y el respaldo de un establishment que empieza a dudar de la pericia de Toto Caputo, la ministra de Seguridad no solo soporta los gritos del mandatario en el Gabinete, sino que ya diseña una alternativa de poder. Entre denuncias de corrupción interna y una "bomba cambiaria" en el horizonte, Patricia Bullrich se desmarca de los hermanos Milei y se postula como la carta de supervivencia para los mercados.
La interna en el Gobierno Nacional ha pasado de los roces de gestión a una guerra de posicionamiento estratégico que ya no tiene retorno.
Patricia Bullrich decidió dinamitar los puentes de obediencia ciega hacia Javier Milei al concretar una reunión secreta con Domingo Cavallo, el economista que pasó de ser el ídolo de juventud del libertario a su principal detractor.
El encuentro, mantenido bajo siete llaves hasta ahora, confirma que la Ministra de Seguridad no solo marca distancias en lo político con Karina Milei, sino que ha comenzado a cuestionar el dogma económico del Palacio de Hacienda.
La osadía de Patricia Bullrich es total. La reunión se produjo apenas días antes de que el exministro de Menem y De la Rúa saliera a advertir sobre una presunta "bomba cambiaria" para el año 2027, lo que le valió a Domingo Cavallo ser bloqueado de WhatsApp por el propio Javier Milei y recibir respuestas furibundas de Toto Caputo.
Para la ministra, este vínculo no es nuevo: ambos compartieron el gabinete de Fernando De la Rúa y mantienen una sintonía total sobre el rumbo macroeconómico que, a ojos de la funcionaria, el actual Presidente está extraviando.
"Emocionalidad importante": los gritos en el Gabinete
La relación personal entre Javier Milei y Patricia Bullrich atraviesa su peor momento histórico. Ayer, la propia ministra reconoció públicamente que el Presidente le gritó durante una reunión de Gabinete.
El estallido de furia se produjo cuando la titular de la cartera de Seguridad le exigió a Manuel Adorni que presentara su declaración jurada, un tema que el mandatario se niega a discutir.
"Tiene una emocionalidad importante", soltó la ministra con una acidez que dejó en claro que ya no se siente parte de la tropa propia que agacha la cabeza ante los desplantes presidenciales.
Antes de ese cruce mediático, Patricia Bullrich mantuvo un diálogo áspero de 40 minutos a solas con Javier Milei. En el cónclave posterior con todos los ministros, el mandatario le habría gritado que no lo interrumpiera mientras realizaba una defensa corporativa de Manuel Adorni, para luego levantarse y abandonar el recinto sin dejarla hablar.
Sin embargo, desde el entorno de la ministra aseguran que no se quedará callada y que seguirá levantando la bandera de la transparencia contra los casos de corrupción que empiezan a salpicar al entorno íntimo de los hermanos Milei.
El Círculo Rojo y el operativo 2027
El trasfondo de esta rebeldía no es solo ético, sino electoral. Patricia Bullrich ya está jugando el partido de 2027.
Ante la posibilidad de que la parálisis económica y la falta de resultados tangibles compliquen la reelección de Javier Milei, la ministra se posiciona como la candidata natural del establishment.
El Círculo Rojo apoya el modelo libertario en los papeles, pero teme que la impericia política del oficialismo termine dejando el arco libre para un retorno competitivo del peronismo.
En este tablero, Domingo Cavallo funciona como el nexo técnico para un programa económico "racional" que la clase empresaria prefiere por sobre la volatilidad emocional de la Casa Rosada.
Mientras Karina Milei intenta consolidar su propio poder interno, Patricia Bullrich construye una red de contención con actores que el Presidente ha declarado "impresentables" o "traidores", como la propia hija de Cavallo, a quien echó de la embajada ante la OEA el año pasado.
Lo que tenés que saber sobre la interna Bullrich-Milei
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Reunión prohibida: Patricia Bullrich se reunió en secreto con Domingo Cavallo, enemigo declarado del Presidente.
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Bomba económica: El encuentro precedió a las críticas de Domingo Cavallo sobre el plan de Toto Caputo y la advertencia por el 2027.
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Maltrato en Gabinete: Javier Milei le gritó a la ministra frente a sus pares por pedir transparencia a Manuel Adorni.
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Defensa de Adorni: El Presidente realizó una perorata defendiendo al vocero y prohibió que Patricia Bullrich lo interrumpiera.
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Proyecto propio: La ministra se desmarca del manejo económico y apunta a ser la opción del establishment para la próxima elección presidencial.
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Antecedentes compartidos: La sintonía entre Patricia Bullrich y Domingo Cavallo se remonta a la gestión de Fernando De la Rúa.