Patricia Bullrich criticó el subte porteño y reavivó rumores de candidatura en la Ciudad

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a instalarse en el centro de la discusión política tras publicar un video en redes sociales donde criticó el desarrollo del subte en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que la capital argentina “perdió el ritmo” frente a otras ciudades de la región.

El mensaje incluyó una fuerte comparación con Santiago de Chile, ciudad que Bullrich visitó recientemente y cuyo sistema de transporte utilizó como ejemplo de planificación e inversión urbana. La publicación rápidamente generó repercusiones políticas y alimentó versiones sobre una posible candidatura en territorio porteño.

Los subtes: nos pasaron por arriba.



Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión.



La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile,… pic.twitter.com/VdqF007seM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2026

“Buenos Aires perdió el ritmo”, escribió la ex presidenta del PRO junto a un video grabado a cámara, con tono de diagnóstico y propuestas concretas sobre movilidad urbana.

Las declaraciones también fueron interpretadas como un mensaje indirecto hacia la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en medio de tensiones y reacomodamientos dentro del oficialismo.

La comparación entre Buenos Aires y Santiago de Chile

En el video difundido en redes, Bullrich recordó que Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en tener subte, aunque sostuvo que quedó rezagada frente a otras capitales.

“Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, expresó.

La ministra tomó como referencia el desarrollo del Metro de Santiago tras su visita a Chile y remarcó las diferencias en inversión y expansión del sistema de transporte.

Los datos que mencionó Bullrich

143 kilómetros de subte en Santiago de Chile.

de subte en Santiago de Chile. 56,6 kilómetros en Buenos Aires.

en Buenos Aires. 163 estaciones en la capital chilena.

en la capital chilena. 90 estaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

en la Ciudad de Buenos Aires. 600 millones de pasajeros transportados en Santiago.

de pasajeros transportados en Santiago. 191 millones de usuarios en el sistema porteño.

“¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba”, afirmó.

Críticas a la gestión del transporte porteño

Bullrich también cuestionó la falta de obras estructurales y el funcionamiento diario del sistema de transporte urbano.

“Seguimos discutiendo parches. Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado”, sostuvo.

La dirigente planteó además la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura y ampliar la red de subtes para mejorar la conectividad en distintos barrios porteños.

Lo que tenés que saber

Bullrich publicó el video en sus redes oficiales.

Comparó el subte porteño con el Metro de Santiago.

Criticó la falta de expansión del sistema en Buenos Aires.

El mensaje fue interpretado como un gesto político hacia la Ciudad.

No confirmó una candidatura, pero crecieron las especulaciones.

El trasfondo político detrás del mensaje

El tono del video y la decisión de enfocarse en temas de gestión urbana despertaron lecturas políticas inmediatas. En distintos sectores del PRO y de La Libertad Avanza interpretaron la publicación como una señal de posicionamiento de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la ministra no hizo referencias electorales explícitas, el formato del mensaje, el contraste con otras capitales y la exposición de propuestas concretas fueron considerados elementos típicos de una construcción de perfil político local.

El mensaje aparece además en un contexto de reconfiguración del mapa político porteño, donde distintos dirigentes comienzan a mostrar movimientos de cara a futuras disputas electorales.

Hasta el momento, ni Bullrich ni su entorno confirmaron una eventual candidatura en la Ciudad.