Kicillof y Alak reviven la mística peronista: iniciaron la formación de 20 mil cuadros políticos para enfrentar al modelo Milei.

El clima en las inmediaciones de la calle 10 respiraba esa mística propia de las grandes convocatorias del movimiento peronista. Axel Kicillof, en su doble rol de mandatario provincial y titular del PJ bonaerense, eligió el Teatro Coliseo Podestá como base de operaciones. El recinto lucía colmado por una marea de dirigentes que buscaban una señal clara sobre el rumbo opositor.

Junto a él, el anfitrión Julio Alak exhibió su músculo político recuperado tras su regreso al sillón municipal de La Plata. La presentación del ciclo "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación" no fue un acto administrativo más. Se trató de una demostración de unidad orgánica en medio de las tensiones que suelen atravesar al peronismo.

La propuesta académica corre por cuenta del Instituto de Capacitación Política (ICP), una entidad con veintiséis años de trayectoria en el diseño formativo, creada por Julio Alak. El inicio formal del curso quedó pautado para el próximo jueves 4 de junio a través de dieciséis encuentros intensivos. No es solo teoría; es el intento de dotar de herramientas conceptuales a quienes deben dar la batalla cultural.

El discurso del titular del Ejecutivo bonaerense fue punzante y apuntó directamente a la línea de flotación de la gestión libertaria. "El modelo nacional, que apela a las privatizaciones y la quita de derechos, ya fracasó rotundamente en nuestro país", disparó frente a una audiencia atenta. Kicillof calificó de retrógrado al presidente Milei por aplicar teorías vetustas que solo benefician a minorías privilegiadas.

En su análisis del orden internacional, el referente de Unión por la Patria en PBA fue tajante sobre la entrega de soberanía. "Poner en venta los recursos naturales no solo es anacrónico, es también estúpido y vendepatria", sentenció mientras el público lo interrumpía con aplausos cerrados. La defensa de la industria argentina frente a la primarización económica fue el eje medular de su intervención.

Para el ex ministro de Economía, la formación no es un ejercicio de nostalgia, sino un paso para comprender la realidad. En un mundo turbulento, los pueblos siguen necesitando un Estado presente para desarrollarse y crecer con equidad. "Estamos acá para volver a construir una nación libre, justa y soberana", concluyó el dirigente ante la mirada de sus ministros.

Por su parte, el jefe comunal platense y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, destacó el carácter gratuito de la iniciativa. Alak reivindicó a las fuerzas partidarias como los sujetos naturales de la democracia social que su espacio pretende consolidar. Bajo su mirada, los partidos deben abrirse a la comunidad y ejercer una democracia interna mucho más participativa, sugirió el intendente de La Plata.

Al cumplirse ocho décadas de la creación del movimiento creado por Juan Domingo Perón, el jefe comunal de la capital de PBA reafirmó la vigencia de la doctrina. "Las banderas de independencia económica y justicia social siguen siendo el faro para la formulación de cualquier programa gubernamental moderno. Esta base ideológica permitirá elaborar un plan que exprese las expectativas populares de cara al turno electoral venidero", señaló.

El responsable de la capacitación en el PJ subrayó que este espacio es la herramienta con la cual el justicialismo devuelve capacidad de interpretación a sus bases. "Es imperativo volver al Gobierno nacional con una victoria que permita reconstruir lo que hoy se encuentra bajo asedio. Debemos proponer una nueva alternativa seria para los argentinos", enfatizó el funcionario municipal durante su alocución en el escenario.

La estadística que maneja el ICP es reveladora: cerca de 20.000 inscriptos participarán de esta experiencia plural y profundamente federal. Hay registros de las veintitrés provincias argentinas, de los ciento treinta y cinco municipios bonaerenses y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso se anotaron residentes en Estados Unidos, Francia, España y diversos países de Latinoamérica.

Un dato que sorprendió a los armadores es que más del sesenta por ciento de los anotados no poseen afiliación partidaria. Entre quienes sí militan, aparecen integrantes de la UCR, el Partido Socialista, el PRO y fuerzas de Izquierda. Esta amplitud demuestra que la preocupación por el futuro trasciende las fronteras tradicionales del kirchnerismo y sus aliados.

Mística a full en el Coliseo Podestá

La primera fila del teatro fue un desfile de autoridades que confirmaron el respaldo a la conducción de la provincia. Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien también es vice del partido. La liga de los alcaldes mostró los dientes para respaldar el despliegue del gobernador.

También se lo vio a Mariano Cascallares, diputado provincial y secretario general de la fuerza, junto al matancero Fernando Espinoza. El titular de la Federación Argentina de Municipios sumó su peso territorial a una foto que busca consolidar el bloque opositor. Hubo presencia de ministros, legisladores y representantes de los consejos distritales de cada rincón de Buenos Aires.

Un programa con proyección federal

El plantel docente es un "dream team" de intelectuales y referentes de gestión que analizarán la crisis actual. Figuran nombres como Hernán Brienza, Roberto Salvarezza, Silvina Batakis, Estela Díaz, Ricardo Aronskind e Inti Bonomo. También aportarán su visión Jorge Elbaum, Telma Luzzani, Luis Alberto Quevedo, Jorge Taiana y Carlos Raimundi.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de forma gratuita a través del sitio web www.icpweb.ar y optar por cursarlo completo, por módulo o por clase. Además, se reciben consultas en el WhatsApp 221 357-9151.

Los encuentros se organizarán en cuatro módulos específicos que abarcan desde el nuevo desorden mundial hasta la comunidad organizada. Roberto Feletti y Claudio Martínez también integran el cuerpo docente que buscará dotar de contenido el debate político del Siglo XXI. Cada clase será transmitida en vivo a través del canal de YouTube oficial del instituto formativo.

Los interesados pueden inscribirse sin costo en la web oficial www.icpweb.ar para cursar el ciclo completo o módulos individuales. La certificación oficial garantiza un nivel académico acorde a la trayectoria de los expositores y la relevancia del temario. Este curso se posiciona como el puntapié inicial de una resistencia intelectual frente al avance de las ideas libertarias.

Lo que tenés que saber sobre el curso de formación del PJ