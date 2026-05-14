JUJUY | El diputado de Milei que pasea en un Tesla ilegal financiado por el saqueo a los discapacitados

La hipocresía libertaria ha encontrado su monumento sobre ruedas. El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, se convirtió en el centro de todas las miradas —y de una indignación creciente— al estacionar su flamante Tesla Cybertruck en las cocheras del Congreso de la Nación.

En un contexto de crisis profunda, donde el Gobierno predica que "no hay plata", el legislador de La Libertad Avanza se pasea en una pick-up eléctrica que, según sus propias palabras, le costó 126.000 dólares.

Sin embargo, la ostentación es solo el comienzo de una cadena de irregularidades que exponen la "inmoralidad como política de Estado".

El vehículo de Manuel Quintar es, lisa y llanamente, un "fantasma" legal en las calles de Argentina.

De acuerdo con las denuncias que ya circulan en los pasillos parlamentarios y lo reportado, el Tesla carece de patente, no posee cédula verde y transita sin el seguro obligatorio.

Es un vehículo ilegal que el diputado utilizó para circular por la vía pública y resguardar en un recinto oficial, desafiando de forma directa todas las normas de seguridad vial que cualquier ciudadano común debe cumplir bajo pena de secuestro de la unidad.

Negocios con el Estado: de la clínica al PAMI

Pero la pregunta que quema en el bolsillo de los contribuyentes es: ¿Cómo se financia semejante lujo? La respuesta parece estar en los históricos negocios de la familia Quintar con el sector público en la provincia de Jujuy.

El diputado es dueño de la Clínica Los Lapachos, un centro de salud privado que ha funcionado históricamente como una "aspiradora" de fondos estatales.

Según registros oficiales, hasta el año pasado la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la firma de Diego Spagnuolo, enviaba a los beneficiarios de programas de asistencia a realizarse chequeos precisamente a la clínica de la familia Quintar.

“Ese Tesla se pagó con lo que le robaban a los discapacitados”, disparan voces críticas de la oposición, señalando el escandaloso conflicto de intereses.

La trama se vuelve más oscura al observar las designaciones de este año: Evaristo Bautisto fue nombrado al frente de la unidad de gestión local del PAMI en Jujuy.

Casualmente, Bautisto se desempeñaba hasta ese momento como administrador de la Clínica Los Lapachos.

El círculo de los "negocios con la casta" se cierra a la perfección: el administrador de la clínica del diputado ahora maneja las derivaciones del organismo de salud más importante de la provincia.

Un cartel móvil para la "nueva política"

Lejos de mostrar arrepentimiento o entender el contexto de asfixia económica que atraviesa el país, Manuel Quintar defiende su adquisición como un gesto de campaña.

Afirmó que compró el automóvil a principios de año en Miami para hacer proselitismo en Jujuy y que la trompa del vehículo lleva impreso su perfil de Instagram.

Para el legislador, el Tesla es un "cartel móvil que representa el futuro de la provincia". Sin embargo, para los empleados de la Cámara de Diputados, que vieron cómo el auto era movido a un estacionamiento privado para ocultar la ostentación, representa un insulto a la decencia pública.

La paradoja es absoluta. Mientras Javier Milei y Manuel Adorni aseguran que sus funcionarios son tan honestos que están casi en la indigencia, sus propios diputados exhiben fortunas amasadas al calor de las contrataciones directas y las derivaciones de organismos como el PAMI y ANDIS.

La ética libertaria parece terminar donde empiezan los beneficios de las clínicas privadas y las importaciones de lujo. En Jujuy, el apellido Quintar ya es sinónimo de esa "casta" que el Gobierno dice combatir pero que, en realidad, se sienta en las bancas oficialistas para saquear al Estado desde adentro.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo Quintar