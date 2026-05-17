El abogado "corporativo" de Adorni también defiende a una "mula financiera" del Caso $Libra y las SIRA.

Surgió una coincidencia que empezó a generar ruido en la política. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen más de 86.000 profesionales del derecho habilitados para ejercer la matrícula. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eligió sorpresivamente como su defensor de confianza a Matías Ledesma. La decisión llamó poderosamente la atención de propios y extraños en los pasillos de Comodoro Py.

Lazos oscuros con el dinero digital

El letrado elegido por el funcionario también representa a Diego Mellino, un apellido caliente en la justicia. Este hombre es hijo de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años que recibió sorpresivamente más de un millón de dólares en criptomonedas de parte de Hayden Davis. Semejante movimiento financiero activó rápidamente todas las alertas de los organismos de control del Estado.

Esta mega transferencia está estrechamente ligada al ciudadano extranjero, uno de los principales investigados en el caso $Libra. La causa rastrea una presunta red de lavado de activos utilizando tecnología blockchain para burlar al fisco. Para los sabuesos judiciales, estas maniobras buscan ocultar el verdadero origen de los fondos. Compartir estrategia legal con actores de este ecosistema resulta un riesgo político enorme para cualquier dirigente.

El fantasma del contrabando aduanero

Pero el prontuario de los clientes del estudio jurídico no termina en las finanzas virtuales. Ledesma también interviene como representante legal de integrantes de la familia Mellino en otro expediente judicial vinculado a una investigación por presunto contrabando.

Se trata de operaciones turbias en la aduana que están siendo escrutadas con lupa por la magistratura. "Las casualidades no existen en este nivel de poder", murmuran los viejos operadores del palacio tribunalicio de Talcahuano y Viamonte, en CABA.

Ese dato abrió un nuevo foco de atención en torno a las posibles conexiones entre ambos procesos. Ahora, estas causas son seguidas con especial interés en el ámbito legislativo y mediático. Semejante cruce de intereses pone al funcionario en una posición de extrema vulnerabilidad pública. ¿Logrará el oficialismo sostener este relato de transparencia frente a tamaña evidencia?

¿Quién es el abogado Matías Ledesma?

Matías es un penalista experimentado en causas de alta exposición política. Es miembro del estudio jurídico fundado por su padre, Guillermo Ledesma, uno de los prestigiosos jueces del Juicio a las Juntas Militares, y cuenta con antecedentes en expedientes complejos, como por ejemplo la defensa del empresario Claudio Glazman en la causa «Los Cuadernos de las Coimas».

En paralelo a la defensa de Adorni, Ledesma representa, junto a un colega, a Diego Mellino y a su madre, Susana Georges. El hombre en cuestión es un profesional de la quiropraxia vinculado a diversas sociedades internacionales y, fundamentalmente, es el hijo de Orlando Mellino.

Orlando es el jubilado de 75 años radicado en Tigre que, el pasado jueves 30 de enero de 2025, apenas horas después de que el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reuniera con Javier Milei en la Casa Rosada, recibió en su cuenta virtual más de un millón de dólares.

Minutos después, giró esos fondos a un destino aún desconocido. Para la Justicia, el jubilado habría actuado como una «rampa de salida» para efectivizar dinero cripto.

El trabajo de Ledesma se concentra en defender a Diego Mellino y a su madre en una causa conexa por contrabando de 20 millones de dólares. Ambos figuran como representantes de MODO DOMO LLC, una firma radicada en Estados Unidos acusada de intermediar en 33 operaciones aduaneras sospechosas en Campana.

Como parte de su labor defensiva, Ledesma intentó levantar la inhibición de bienes que recae sobre la familia. Ofreció como garantía de embargo un inmueble en Belgrano y una camioneta RAM 4×4 valuada en casi 80.000 dólares. Sin embargo, la Justicia federal de San Martín rechazó la oferta por considerarla «insuficiente».

El fiscal Eduardo Taiano detectó que, en menos de un año, la cuenta virtual del jubilado Mellino canalizó más de 5,8 millones de dólares. Ante esto, Martín Romeo -uno de los damnificados y querellante en la causa- solicitó la indagatoria de Orlando Mellino, definiéndolo no como un actor marginal, sino como una «mula financiera del más alto nivel».

En ese mismo escrito, la querella pidió que la Justicia indague al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, y a Manuel Adorni. El pedido sobre el jefe de Gabinete se fundamenta en su participación como orador principal (key note speaker) en el Tech Forum, un evento que reunió a empresarios cripto y figuras del Gobierno.

Para los damnificados, Adorni aportó «su investidura» para legitimar el ecosistema donde se gestó la estafa, un auxilio institucional que consideran clave y que, según chats aportados a la Justicia, incluyó la coordinación de un «posteo pago».