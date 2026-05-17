Los Mahiques lotean la justicia a cambio de impunidad para Milei: pactos rentados entre las castas política y judicial.

El toma y daca de los Mahiques quedó expuesto como nunca. La continuidad de Carlos, el patriarca de los garcas en la magistratura, tras cumplir 75 años, dejó una escena difícil de explicar para un gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”. Comodoro Py respira pura hipocresía institucional.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, operando ferozmente para garantizarle cinco años más de poder a su propio padre dentro de tribunales claves. Semejante nivel del nepotismo destroza cualquier relato moralizador oficialista. Los teléfonos ardieron buscando sellar este escandaloso pacto transversal.

Rosca pura y juzgados como moneda

Gobernadores peronistas, referentes radicales y aliados libertarios quedaron alineados detrás de una mayoría absolutamente inédita. Hubo favores, oscuros acuerdos cruzados y carpetazos archivados, para blindar a la familia con mayor influencia del fuero federal. Todo el territorio nacional mira atónito semejante repartija descarada.

Mientras las autoridades ejecutivas encabezadas por Javier Milei adaptan la Justicia Federal intentando asegurarse impunidad futura, estos armadores se consolidan ágilmente. Reparten magistraturas y poder como si fueran ATN entre mandatarios de todos los espacios políticos. Una promiscuidad republicana que debería generar profundo espanto cívico cotidiano.

Un salvavidas para el poder real

El objetivo central ya ni siquiera se disimula: ejercer control absoluto sobre aquellos expedientes calientes. Esa telaraña encubre al oficialismo de turno e incluye figuras muy sensibles del esquema popular, como Claudio "Chiqui" Tapia. Nadie quiere quedar desprotegido bajo esta despiadada lluvia judicial.

"No fue una simple votación legal, resultó ser nuestra peor demostración de fuerzas", denuncian secretamente ciertos fiscales marginados. Es la postal perfecta de ese sistema corrompido que supuestamente venían a combatir con motosierra. La vieja política goza de excelente salud blindada.

Los Mahiques reparten juzgados como ATN para lograr el control de Comodoro Py



El toma y daca de los Carlos Mahiques quedó expuesto como nunca. La continuidad del camarista después de los 75 años dejó una escena difícil de explicar para un gobierno que llegó prometiendo terminar… pic.twitter.com/bB7JOBk7UZ — Beto Valdez (@betovaldez) May 15, 2026