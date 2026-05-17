Política | 15 May
El mercado persa de tribunales
Los Mahiques lotean la justicia a cambio de impunidad para Milei: pactos rentados entre las castas política y judicial
En esta nota te contamos todos los detalles del obsceno acuerdo político que le garantizó a la dinastía judicial cinco años extra de poder absoluto. Cómo se alinearon gobernadores de todos los colores partidarios mediante favores cruzados durante estas frenéticas semanas. Un sistema que reparte tanto cargos como billetes, protegiendo a los mismos intocables de siempre.
El toma y daca de los Mahiques quedó expuesto como nunca. La continuidad de Carlos, el patriarca de los garcas en la magistratura, tras cumplir 75 años, dejó una escena difícil de explicar para un gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”. Comodoro Py respira pura hipocresía institucional.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, operando ferozmente para garantizarle cinco años más de poder a su propio padre dentro de tribunales claves. Semejante nivel del nepotismo destroza cualquier relato moralizador oficialista. Los teléfonos ardieron buscando sellar este escandaloso pacto transversal.
Rosca pura y juzgados como moneda
Gobernadores peronistas, referentes radicales y aliados libertarios quedaron alineados detrás de una mayoría absolutamente inédita. Hubo favores, oscuros acuerdos cruzados y carpetazos archivados, para blindar a la familia con mayor influencia del fuero federal. Todo el territorio nacional mira atónito semejante repartija descarada.
Mientras las autoridades ejecutivas encabezadas por Javier Milei adaptan la Justicia Federal intentando asegurarse impunidad futura, estos armadores se consolidan ágilmente. Reparten magistraturas y poder como si fueran ATN entre mandatarios de todos los espacios políticos. Una promiscuidad republicana que debería generar profundo espanto cívico cotidiano.
Un salvavidas para el poder real
El objetivo central ya ni siquiera se disimula: ejercer control absoluto sobre aquellos expedientes calientes. Esa telaraña encubre al oficialismo de turno e incluye figuras muy sensibles del esquema popular, como Claudio "Chiqui" Tapia. Nadie quiere quedar desprotegido bajo esta despiadada lluvia judicial.
"No fue una simple votación legal, resultó ser nuestra peor demostración de fuerzas", denuncian secretamente ciertos fiscales marginados. Es la postal perfecta de ese sistema corrompido que supuestamente venían a combatir con motosierra. La vieja política goza de excelente salud blindada.
Los Mahiques reparten juzgados como ATN para lograr el control de Comodoro Py— Beto Valdez (@betovaldez) May 15, 2026
El toma y daca de los Carlos Mahiques quedó expuesto como nunca. La continuidad del camarista después de los 75 años dejó una escena difícil de explicar para un gobierno que llegó prometiendo terminar… pic.twitter.com/bB7JOBk7UZ
Lo que tenés que saber sobre la rosca judicial
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La continuidad del longevo camarista Carlos Mahiques logró sortear el cerrojo constitucional mediante un guiño multipartidario.
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Su hijo actuó de operador principal en pasillos capitalinos para sostener la silla paterna.
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Se negoció ferozmente con la oposición cediendo espacios de poder estratégicos cual fondos discrecionales.
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El cuestionado mandamás del fútbol argentino (Chiqui Tapia de AFA) asegura su supervivencia bajo este paraguas protector.
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La cruzada moral del Presidente Javier Milei recibe una bofetada mortal ante semejante evidencia fáctica innegable.