Kicillof puso a IOMA al borde del colapso: Homero Giles acorralado por denuncias de corrupción y mala práxis.

La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial escaló hacia un terreno pantanoso dentro del plano político legislativo. Diputados provinciales opositores presentaron un pedido formal exigiendo que Homero Giles concurra a la Legislatura para rendir cuentas sobre su gestión. El descalabro en la atención médica de millones de bonaerenses ya no se puede tapar bajo la alfombra.

La iniciativa lleva la firma principal de Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal. El dirigente radical estuvo acompañado en el reclamo por sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale buscando unificar criterios. La estrategia apunta a exponer las enormes deficiencias que atraviesa la entidad encargada de velar por la sanidad pública en PBA.

El arco opositor sumó además el peso de Andrés De Leo, representante de la Coalición Cívica. También aportaron su rúbrica los legisladores del PRO, Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello, conformando un frente amplio contra la administración actual. En los pasillos parlamentarios aseguran que el malestar con el directorio cruzó todos los límites tolerables.

El texto presentado argumenta un incremento alarmante de denuncias vinculadas al pésimo funcionamiento estructural. Entre los reproches más graves figuran las constantes demoras en autorizaciones y la interrupción de tratamientos vitales. Los afiliados denuncian a diario serias dificultades para acceder a medicamentos de alto costo sin mendigar un amparo.

Médicos y prestadores estallan

Las críticas apuntan también hacia el manejo administrativo y la falta de transparencia en auditorías o contrataciones. Para la oposición, la reiteración de estos episodios evidencia una falla sistémica que requiere respuestas urgentes de las máximas autoridades. El silencio oficial no hace más que alimentar las sospechas sobre el destino de los recursos cautivos.

El pedido de interpelación llega en un momento de tensión extrema en las calles de La Plata. Esta misma semana, proveedores y trabajadores tercerizados protagonizaron una ruidosa protesta reclamando honorarios atrasados. Los acompañantes terapéuticos y cuidadores son el eslabón más golpeado por la cadena de pagos cortada arbitrariamente.

Como si fuera poco, la Agremiación Médica Platense lanzó una bomba que impacta de lleno en los usuarios. Anunciaron la suspensión total de atención a los afiliados por 48 horas a partir de la medianoche del jueves que bajaron a último momento. La medida de fuerza responde a una deuda millonaria acumulada por prestaciones realizadas durante los primeros meses de 2026.

Rendición de cuentas urgente

Los autores de la embestida legislativa consideran indispensable que el presidente de la obra social comparezca ante la Cámara de Diputados. Pretenden que brinde un informe detallado sobre el estado financiero, presupuestario y la deuda real con los prestadores. Quieren conocer los mecanismos de control interno previstos para garantizar la continuidad del servicio.

El pliego de exigencias incluye un apartado sobre las acciones planificadas para revertir este desastre sanitario. Resulta imperioso conocer cómo planean solucionar la crisis denunciada por entidades profesionales y actores del sistema. La salud de la Provincia de Buenos Aires no puede seguir atada a parches temporales y relatos vacíos.

Desde la trinchera opositora sostienen que esta crisis afecta la vida de los ciudadanos de manera directa. Remarcaron que el Poder Legislativo tiene la obligación institucional indelegable de exigir la rendición sobre una prestación estatal esencial. La paciencia de los vecinos se agota ante la inacción de los responsables de turno.

La magnitud social del conflicto justifica plenamente sentar al titular del organismo frente a los representantes del pueblo. “Necesitamos saber a dónde va la plata de los aportantes y por qué la estructura está quebrada”, deslizan en off también desde la bancada oficialista, los no tan cercanos a Axel Kicillof. La pelota ahora recae en la cancha del gobierno, que deberá decidir si protege a su funcionario o lo manda a dar la cara al recinto.