Estalló la guerra entre La Cámpora y Kicillof tras el "escrache" por Cristina Libre en el Coliseo

La tregua en el peronismo de la Provincia de Buenos Aires quedó sepultada bajo los gritos e insultos de una interna que ya no se puede disimular.

El Teatro Coliseo Podestá de La Plata fue el epicentro de un fuerte temblor político cuando un grupo de militantes interrumpió de forma abrupta el discurso inaugural de Axel Kicillof en un curso de formación del PJ.

Al grito de “Cristina Libre” y desplegando una bandera con la misma consigna, el núcleo duro del kirchnerismo le exigió al gobernador un pronunciamiento explícito sobre la situación judicial de la expresidenta.

La respuesta de la platea kicillofista no tardó en tapar las interrupciones con el cantito de guerra del operativo clamor provincial: “Axel presidente”.

El clima de tensión obligó al personal de seguridad a retirar a los manifestantes de la sala, y aunque Axel Kicillof intentó enfriar los ánimos cerrando su exposición con un tibio "Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina", el malestar en los pasillos de Calle 6 fue total.

Cerca del mandatario provincial no dudaron en apuntar directamente contra las filas de La Cámpora como los ideólogos del apriete público.

El misil de González Santalla y el fantasma del Clío

La réplica del camporismo llegó pocas horas después y con una virulencia pocas veces vista en las redes institucionales.

El senador provincial por la Tercera Sección, Emmanuel González Santalla, un alfil de peso que camina bajo la conducción de Máximo Kirchner en Avellaneda, lanzó un misil teledirigido a la flotilla kicillofista:

“Cristina está en cana por ir al frente por los argentinos... ¿Ustedes quiénes se creen que son? A ver si de verdad se creyeron que llegaron en un auto a donde llegaron”, disparó con ironía, haciendo una clara referencia al famoso Renault Clío con el que Carlos Bianco y Kicillof recorrieron la provincia en la campaña de 2019.

El legislador redobló la apuesta y cargó contra las ambiciones presidenciales de los ministros e intendentes que orbitan alrededor de la gobernación.

“Todos llegamos a upa de los votos de ella y ahora que Magnetto la metió presa, ustedes se vienen a hacer los líderes fatales”, sentenció González Santalla, acusando implícitamente al entorno del gobernador de mezquindad política y de intentar "jubilar" de forma anticipada la centralidad de la exjefa de Estado.

Desde el kirchnerismo duro dejaron trascender, además, que el entorno de la gobernación "se pone nervioso cada vez que tiene que pedir por la libertad de Cristina".

La batalla por el 2027: ¿Renovación o conducción histórica?

En los pasillos del gabinete bonaerense, la respuesta al ataque de La Cámpora fue letal. Cerca del gobernador consideran que las maniobras del ala dura no hacen más que dañar la figura de la propia expresidenta.

“Me dan pena, le hacen daño a Cristina, parece que la quieren presa”, devolvieron desde el círculo de confianza de Calle 6, donde interpretan que la agrupación juvenil está "desesperada" ante la construcción de autonomía política que viene tejiendo el kicillofismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La disputa en el principal bastión opositor del país ya no es una simple discusión de cartelería o cánticos de tribuna. Lo que está en juego es el liderazgo del peronismo y el diseño de la estrategia para enfrentar el modelo de Javier Milei.

Mientras el dispositivo del gobernador busca ampliar los márgenes de la alianza sumando a sectores del peronismo no kirchnerista y gobernadores del interior, el camporismo exige subordinación absoluta y acusa de "traición" a cualquiera que intente sacar los pies del plato.

Con el territorio fragmentado entre intendentes y legisladores que ya eligen bando, la paz interna asoma como una utopía lejana.

Lo que tenés que saber sobre la crisis del PJ bonaerense