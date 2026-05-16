Fuego amigo salvaje: Santiago Caputo acusa a Martín Menem de crear cuentas falsas para matar a sus trolls.

El asesor estrella y consultor personalísimo de Javier Milei decidió cruzar un límite sin retorno. La sangrienta disputa por controlar el relato gubernamental acaba de sumar un episodio que expone las peores miserias palaciegas. El gran arquitecto no está dispuesto a entregar su cabeza mansamente frente al avance implacable de la secretaria general de la presidencia.

Para sorpresa de muchos, Santiago Caputo pateó el hormiguero al detonar una bomba mediática impensada hace pocos meses. Denunció públicamente que Martín Menem es el cerebro creador de una cuenta maliciosa de Instagram. Ese perfil anónimo venía castigando sistemáticamente a los dirigentes alineados bajo el ala del todopoderoso estratega.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación quedó pedaleando en el aire tras semejante misil. Semejante acusación lo ubica como el ejecutor material de una campaña sucia financiada desde las propias entrañas del oficialismo. Los pasillos del parlamento arden ante lo que consideran una torpeza insalvable por parte del riojano.

Esta movida expone la feroz pelea territorial contra Karina Milei, quien banca incondicionalmente al legislador cuestionado. Para el consultor, exponer al titular de la Cámara es una forma directa de marcarle la cancha a la hermana presidencial. La convivencia en la cúpula de La Libertad Avanza parece haber alcanzado su punto de quiebre definitivo.

Balas virtuales y traiciones

Los ataques cibernéticos se concentraron exclusivamente sobre los miembros de Las Fuerzas del Cielo, la facción ultra purista. Ese ecosistema de trolls y militantes virtuales, que el mismo funcionario conduce, probó un trago de su propia medicina toxicológica. La paradoja resulta total: los inventores del linchamiento digital ahora se victimizan por las difamaciones en su contra.

Nadie en el conurbano bonaerense o en la Casa Rosada cree que este escrache sea un arrebato emocional aislado. "Acá se están midiendo los avales para ver quién se queda con las listas del año que viene", graficó crudamente un avezado armador del partido. La supervivencia política depende pura y exclusivamente de quién maneja la caja en este lodazal.

El abismo de la ruptura

El silencio del primer mandatario frente a este conventillo genera una enorme incertidumbre institucional que paraliza la gestión diaria. Mientras la recesión económica sigue golpeando los bolsillos del ciudadano común, la mesa chica gasta sus energías cruzando carpetazos. El microclima violeta devora vorazmente a quienes prometieron terminar con los vicios de la vieja política.

Semejante nivel de confrontación dejó a la tropa parlamentaria en estado de alerta permanente. Si el principal operador del presidente desconfía brutalmente de la tercera autoridad del país, el andamiaje republicano cruje peligrosamente. Resta ver si habrá represalias concretas o si todo quedará tapado bajo la alfombra de la pura conveniencia.