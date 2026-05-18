Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema, figuraba último buscando lograr un ascenso, pero terminó acomodado mediante cierto megacanje orquestado por el ministro de JUsticia de Milei, Juan Bautista Mahiques. Esta maniobra dejó perplejos a varios operadores judiciales que transitan los tribunales porteños habitualmente. Dicha rosca demuestra cómo nuestra dirigencia corporativa protege siempre sus linajes directos.

Todo esto transcurrió frente a la mirada cómplice del Consejo de la Magistratura, donde nueve integrantes bendijeron el polémico dictamen oficial. Los consejeros Hugo Galderisi, Miguel Piedecasas, Alberto Lugones, Álvaro González, María Provitola, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Sebastián Amerio y Diego Gustavo Barroetaveña otorgaron su cuestionado visto bueno. Según reveló el periodista Horacio Verbitsky, existen causas penales abiertas cuyas responsabilidades buscan ser eludidas utilizando excusas médicas.

Según informó la radio Red Boing de Rosario, el infame conductor Emilio Rosatti marcó 2,24 gramos durante un operativo rutero efectuado en 2022. Lejos de secuestrarle el vehículo, efectivos santafesinos escoltaron al infractor hasta su hogar conduciendo esa misma máquina. Increíblemente, Andrés Sopérez, intendente local de San José del Rincón, justificó dicho trato preferencial alegando supuesta escasez respecto a grúas disponibles.

Posteriormente, tras protagonizar otro bochornoso episodio etílico manejando, Emilio Rosatti decidió bajar momentáneamente su postulación federal. Ante tales escándalos públicos, Compromiso Vial junto a otras 30 organizaciones exigieron al organismo seleccionador rechazar inmediatamente este vergonzoso pliego. Sin embargo, las autoridades del Consejo de la Magistratura desoyeron semejante clamor ciudadano en un clásico comportamiento corporativo.

Como si faltaran agravantes, padeció una durísima denuncia impulsada por su propia esposa. La mujer reveló haber soportado humillaciones horribles tras descubrirle cierta relación paralela compartida con la cónyuge de un compañero laboral. Semejante traición afectiva ocurrió mientras ella transitaba tres delicados meses gestando el primer embarazo.

Otro detalle aberrante documentado judicialmente describe agresiones físicas contra su pequeña hija, arrojándola violentamente desde la cuna hacia una cama matrimonial. Al verse acorralado por evidencias irrefutables, el denunciado exigía llamar al 911 mientras amenazaba que "la iba a matar" (a su bebé). "Esa noche fue el punto final de mi tolerancia", declaró tajantemente la víctima frente a los estrados provinciales.

Durante la jornada siguiente, ante la atónita presencia de la niñera contratada, finalmente aceptó abandonar la casa matrimonial compartida. Tiempo después, hacia agosto del 2020, ocurrió otra disputa callejera motivada porque la niña regresaba llorando tras visitarlo. Fue entonces cuando reaccionó pateando salvajemente a su expareja, obligando una rápida intervención policial tras previa inspección médica.

Este brutal ataque derivó en una estricta medida restrictiva ordenando 100 metros de distancia obligatoria. "Si bien lo he visto en actitudes violentas en reiteradas oportunidades, rompiendo cosas de la casa y/o empujándome a mí, jamás imaginé que podría poner en peligro la vida de nuestra hija", lamentó desgarradoramente la madre. ¿Se comprende ahora por qué Papá Horacio jamás quiso transparentar estos selectivos procesos nacionales?