Trump citó a Santiago Caputo para evaluar el desgaste de Milei y blindar el negocio para el 2027

Detrás del protocolo, en Washington preocupa el desgaste político generado por la suba inflacionaria de marzo, el impacto del escándalo en torno a Manuel Adorni y las internas salvajes que cruzan al oficialismo.

Mientras la militancia dura agita teorías conspirativas y en los pasillos de Casa Rosada hablan de un operativo de supervivencia frente al avance de los Menem, la CIA y el Capitolio validaron a Caputo como el interlocutor estratégico para asegurar que la experiencia libertaria no pavimente el retorno del peronismo en 2027.

Las internas del oficialismo nacional cruzaron el Atlántico y se instalaron en el corazón del poder político estadounidense.

En un movimiento que sacudió el tablero político de la Argentina, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó de urgencia a Washington para mantener una serie de reuniones de altísimo nivel en el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Capitolio.

El viaje, que se manejó bajo estricta reserva y obligó al estratega a pegar el faltazo a la mesa política de los martes, fue una respuesta directa al llamado de la administración de Donald Trump, hoy comandada en su política exterior por el influyente Marco Rubio.

La convocatoria internacional expone el nivel de atención y alarma con el que los Estados Unidos siguen el día a día de la gestión de Javier Milei.

A la administración norteamericana no le preocupa la suerte de los nombres propios por mero afecto, sino el impacto real que el desgaste de la economía, la inflación de marzo y el prolongado escándalo de Manuel Adorni puedan tener sobre el electorado.

La premisa en Washington es pragmática: no quieren ver un retorno del peronismo al poder en 2027 y buscan evaluar de primera mano la sustentabilidad política y financiera del experimento libertario en el mediano plazo.

Apoyo de la CIA y la guerra silenciosa contra Karina y los Menem

El viaje funciona también como un gigantesco espaldarazo para Santiago Caputo en la feroz interna que sacude las oficinas de Balcarce 50.

En los últimos meses, el asesor estrella venía perdiendo terreno en el armado de acuerdos parlamentarios y territoriales con los gobernadores, una botonera que fue copada de forma gradual por Karina Milei y el sector que encabezan los Menem.

Sin embargo, la foto y el respaldo que Caputo cosechó en agencias clave de los Estados Unidos —como la CIA, donde consolidó la jefatura de la SIDE frente a los rumores de reemplazo por Lule Menem— demuestran que el "consultor" sigue siendo el interlocutor preferido del búnker trumpista.

“El mensaje de Santiago es ‘Javier no me eches, que me mandan a llamar’”, graficó con malicia un funcionario del riñón oficialista, evidenciando cómo el viaje sirvió para desactivar la presión de la Secretaria General de la Presidencia, quien exigía el desplazamiento del asesor como condición para cerrar la crisis de gabinete que ya lleva meses de desgaste continuo.

Al confirmarse como el nexo directo con los norteamericanos, Caputo licúa las intenciones de la cúpula familiar de desplazarlo y le marca la cancha incluso al Palacio San Martín.

La Hidrovía y los laboratorios: lo que verdaderamente se juega

Más allá de las encuestas y las proyecciones para 2027, las reuniones en el norte de nuestro continente abordaron la letra chica de los intereses geopolíticos y comerciales de Estados Unidos en el cono sur.

Las corporaciones norteamericanas exigen garantías de continuidad institucional independientemente de la suerte electoral de Javier Milei.

En ese marco, Santiago Caputo debió responder por el avance de las discusiones en torno al control estratégico de la Hidrovía y el alineamiento del Instituto de Propiedad Intelectual en favor de los grandes laboratorios estadounidenses, dos cajas de resonancia donde la embajada juega fuerte .

La oposición y los sectores críticos no tardaron en leer el viaje en clave de debilidad extrema, agitando versiones que señalan que el asesor fue a buscar un "reemplazo" ante el desgaste prematuro de la figura del Presidente.

Lo cierto es que, lejos del relato de la austeridad franciscana y la soberanía discursiva, el destino de la Casa Rosada vuelve a tejerse en las oficinas de Washington.

Mientras el votante libertario de a pie asiste al congelamiento de sus ingresos bajo la promesa de un futuro mejor, los dueños del poder real en el continente sientan en el banquillo de los acusados a los operadores del Gobierno para asegurarse de que el ajuste no termine en un estallido social.

Lo que tenés que saber sobre el viaje de Santiago Caputo