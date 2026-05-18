El canje que Milei festeja como inocencia: "Fred" Machado confesó lavado y dejó al desnudo la hipocresía libertaria

El relato de la Casa Rosada choca de frente con la realidad: la fiscalía norteamericana no declaró inocente a Machado, sino que negoció su confesión de culpabilidad.

Para colmo, el festejo oficialista omite un detalle letal: Espert sigue acorralado en la Argentina por causas abiertas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que la "justificación" de Milei no puede borrar.

La desesperación por blindar a la tropa propia llevó al presidente Javier Milei a protagonizar un nuevo e insólito papelón internacional en las redes sociales. El mandatario libertario utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una violenta andanada de insultos contra la prensa, bajo el título de “PERIODISTAS DE MIERDA (95%)”, con el objetivo de instalar una supuesta "vindicación absoluta" de José Luis Espert. El motivo de la euforia presidencial fue el acuerdo que el empresario argentino Federico “Fred” Machado selló ante el juez federal norteamericano Amos Mazzant en Texas. Sin embargo, la libre interpretación del Presidente tergiversó por completo el funcionamiento de la justicia de Estados Unidos: Machado no fue declarado inocente, sino que confesó ser culpable de lavado de dinero y fraude fiscal a cambio de que la fiscalía le retirara los cargos por narcotráfico que pesaban sobre él desde 2020.

​Para la Casa Rosada, este pacto de culpabilidad fue vendido como una "operación política y mediática infame" que la oposición habría armado para destruir la reputación del economista liberal. Pero el archivo es implacable: el escándalo de los vínculos financieros con Machado —recordado por haber financiado campañas con el famoso "narcoavión"— fue tan real y destructivo que obligó al propio Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza durante las elecciones de 2025. Al salir a defenderlo sin esperar siquiera la homologación formal del acuerdo en el norte, Javier Milei reconoció implícitamente la estrecha relación que unía a su socio político con el polémico empresario extraditado.

​Lavado y ostracismo: el prontuario que quedó abierto en Argentina

​La fogosa defensa de Javier Milei, quien cerró su comunicado afirmando estar “con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad” y exigiendo disculpas públicas de los comunicadores, omitió de forma deliberada el verdadero frente tormentoso que acecha al exdiputado. En los tribunales de Comodoro Py y en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, la situación de Espert está lejos de aclararse. Sobre el referente liberal pesan actualmente dos causas penales abiertas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, expedientes que no tienen ninguna relación con la acusación de narcotráfico de Texas y que avanzan por carriles independientes debido a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.

​Hasta el momento, el economista de La Libertad Avanza no ha ofrecido respuestas contundentes ante la justicia local para explicar el origen de los fondos que financiaron su suntuoso nivel de vida y sus estructuras de campaña. Para los sectores de la oposición y el peronismo bonaerense, la maniobra tuitera del Ejecutivo Nacional es una cortina de humo burda para intentar reinsertar en la escena pública a un dirigente que el propio peso de las pruebas judiciales empujó al ostracismo político. “La confesión de Machado en EE.UU. confirma que era un lavador de dinero; de lo único que se salvó Espert es de que lo vinculen con la droga, pero el delito financiero quedó certificado”, deslizan los armadores de la oposición.

​La lealtad libertaria y la doble vara de la "anticasta"

​El trasfondo de esta encendida proclama presidencial radica en la necesidad de sostener los liderazgos históricos del movimiento liberal de cara al complejo armado de las elecciones de 2027. Javier Milei justificó su solidaridad corporativa señalando a José Luis Espert como "uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina". Sin embargo, esta muestra de lealtad deja en evidencia la doble vara moral de un gobierno que persigue con saña a opositores y manifestantes bajo el discurso de la legalidad, pero ensaya piruetas retóricas para justificar los vínculos de sus propios funcionarios con delincuentes confesos en el extranjero.

​Mientras los voceros oficiales repiten que los miembros del espacio viven en la austeridad absoluta, sus espadas legislativas deben esconderse de los tribunales locales. El intento de presentar una negociación de condena en Estados Unidos como un certificado de buena conducta en Argentina es una pirueta discursiva que ningún juez local está dispuesto a convalidar. Espert sigue debiendo explicaciones sobre sus cuentas y sus patrocinadores, y por más que la furia tuitera de la Casa Rosada intente disciplinar al periodismo, los papeles de las causas por enriquecimiento ilícito siguen acumulando fojas en el escritorio de la justicia.

​Lo que tenés que saber sobre el escándalo Espert-Machado

​El pacto de Texas: El empresario "Fred" Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude en EE.UU. para evitar el cargo de narcotráfico.

​Furia presidencial: Javier Milei insultó gravemente al periodismo y tildó de "infame operación" las denuncias contra su aliado.

​Falsa inocencia: El Gobierno interpretó la baja del cargo por drogas como una absolución, ocultando que el imputado admitió otros delitos graves.

​Baja electoral: El escándalo financiero con el "narcoavión" fue tan pesado que obligó a Espert a bajar su candidatura con LLA en 2025.

​Causas locales vigentes: El exdiputado enfrenta dos investigaciones activas en Argentina por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

​Doble vara: El oficialismo defiende la "ética" del espacio mientras justifica los nexos comerciales con un lavador de dinero confeso.