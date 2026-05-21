Interna al rojo vivo: El kicillofismo acusa a La Cámpora de usar a Mario Ishii para desgastar la gestión provincial

El histórico caudillo de José C. Paz presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria provincial, exponiendo las graves falencias de la gestión de Calle 6 y dinamitando la postal de unidad de cara a la Marcha Federal de Salud.

El entorno del gobernador estalló de furia, acusó al "kirchnerismo duro" de usar al paceño como un ariete en las sombras y la interna por la conducción del PJ bonaerense sumó un capítulo de máxima hostilidad.

La estrategia de mostrar un bloque monolítico frente a la motosierra del Gobierno Nacional se desmoronó de la peor manera en los pasillos de la Gobernación bonaerense.

En la víspera de una estratégica cumbre en el Salón Dorado de La Plata orientada a abroquelar a los 135 jefes comunales contra los recortes presupuestarios de Javier Milei, el senador provincial Mario Ishii ejecutó un sismo político.

El exintendente y actual vicepresidente primero de la Cámara alta presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria y humanitaria en todo el territorio bonaerense, un movimiento que desnudó la fragilidad del sistema público provincial y encendió la furia total en el entorno más cerrado de Axel Kicillof.

La jugada pegó en la línea de flotación de Calle 6 por su devastador 'timing'. Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, tenían todo listo para firmar un acta acuerdo conjunto con los intendentes como antesala de la Marcha Federal de Salud de este miércoles frente a la cartera nacional.

Sin embargo, el texto del "hombre del poncho" obligó a cambiar el eje de la discusión: al exigir la emergencia, el legislador puso sobre la mesa que la demanda en los hospitales públicos bonaerenses trepó un 23% por el retiro del Estado nacional y que la provincia no está logrando contener el impacto.

En el gabinete provincial la réplica no tardó en circular en estricto 'off': "No correspondía", bramaron cerca del mandatario, mientras Kreplak intentaba sin éxito calmar los ánimos mediante un tenso llamado telefónico a José C. Paz.

El fantasma de La Cámpora y la herida de 2025

No es el primer misil que Ishii lanza contra el Palacio de Gobierno. En abril ya había detonado la paz interna al presentar la emergencia alimentaria justo cuando la Provincia decidía suspender el programa MESA de asistencia a comedores escolares.

En los despachos platenses la lectura política es unánime y apunta directamente al búnker de Máximo Kirchner: aseguran que detrás del proyecto del caudillo paceño opera la ingeniería de La Cámpora.

En el kicillofismo sostienen que el kirchnerismo duro utiliza la figura autónoma de Ishii para desgastar la imagen del gobernador sin quedar expuestos de forma directa, una hipótesis que cobró fuerza luego de que el jefe de la bancada de diputados, Facundo Tignanelli, saliera a respaldar públicamente el diagnóstico del proyecto en los medios oficiales.

La tirantez entre Kicillof y el histórico dirigente riojano-bonaerense arrastra un tendal de facturas archivadas.

Aunque en 2019 fue uno de los sostenes de la campaña del Clío, la relación se quebró definitivamente en 2025, cuando Ishii lideró un masivo planteo de casi 40 intendentes en un galpón de su distrito para frenar el desdoblamiento electoral dispuesto por el gobernador.

Aunque el peronismo terminó imponiéndose en los comicios provinciales por casi 14 puntos, las desconfianzas mutuas jamás cicatrizaron.

Para colmo de males, el kirchnerismo le impuso a Kicillof la figura de Ishii en la vicepresidencia del Senado, ganándole la pulseada al armado provincial que pretendía ubicar allí a la senadora Ayelén Durán, bajo el ala de Andrés "Cuervo" Larroque.

"No soy empleado de nadie": El descargo que incendió la red

Fiel a su estilo indomable y refractario a los liderazgos verticales, el propio Mario Ishii salió al cruce de las operaciones de prensa con un extenso y durísimo descargo en sus redes sociales institucionales.

El senador buscó despegarse de las especulaciones de la interna partidaria pero dejó un mensaje demoledor tanto para Balcarce 50 como para Calle 6:

"Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Hay obligaciones que corresponden a la Nación y a la Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos. Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias", disparó sin anestesia el legislador paceño.

Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la… pic.twitter.com/ukat3UNlzR — Mario Ishii (@ishiiargentina) May 18, 2026

Con estas declaraciones, Ishii ratificó lo que ya había esbozado semanas atrás al autodefinirse como un "kirchnerista que no trabaja de escribanía de ningún gobierno".

La fractura expuesta de la principal fuerza opositora en su bastión electoral más importante de la Provincia de Buenos Aires deforma por completo la estrategia de acumulación política de Axel Kicillof con vistas a la reorganización partidaria.

Mientras la cúpula de la Gobernación intentará maquillar la crisis este martes con una foto de familia junto a los intendentes en el Salón Dorado, el proyecto de emergencia sanitaria ya ingresó al Senado, transformándose en la prueba inalterable de que el fuego amigo en el peronismo bonaerense está lejos de extinguirse.

Las claves del sismo político en la Provincia