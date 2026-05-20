Río Negro: impulsan prohibir los cotos de caza y crece la polémica

La discusión sobre la caza deportiva volvió a instalarse con fuerza en Río Negro tras la presentación de un proyecto legislativo que busca prohibir los cotos de caza en toda la provincia patagónica. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, dirigente de Vamos con Todos y ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández.

El proyecto propone avanzar en el reconocimiento de los animales como “seres sintientes” y plantea eliminar los establecimientos habilitados para la práctica de la caza deportiva. La presentación generó un inmediato rechazo de asociaciones vinculadas a la actividad cinegética, que sostienen que la medida carece de fundamentos técnicos y podría afectar políticas de control de especies invasoras.

Desde el sector de cazadores deportivos aseguran que la propuesta responde a una visión “ideológica” y advirtieron que la caza cumple un rol clave en el manejo ambiental de determinadas especies introducidas.

El proyecto para eliminar los cotos de caza

En la fundamentación de la iniciativa, Magdalena Odarda sostuvo que la fauna silvestre “constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad”. Además, afirmó que prohibir los cotos de caza sería una medida “razonable y necesaria” para garantizar la protección de la biodiversidad.

La legisladora cuestionó especialmente la caza deportiva vinculada a trofeos y aseguró que la actividad representa “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

“La tortura no es arte ni cultura”, expresó Odarda en el texto del proyecto.

La propuesta también incorpora una mirada centrada en los derechos de los animales, al considerar que deben ser reconocidos como “seres sintientes”, concepto que ya aparece en legislaciones y debates internacionales sobre bienestar animal.

Sin embargo, el proyecto no detalla de qué manera se reemplazarían las actuales estrategias de control poblacional de especies exóticas o invasoras en la provincia, un punto que fue rápidamente señalado por especialistas y asociaciones vinculadas a la caza deportiva.

Entidades de caza cuestionaron la iniciativa

Las primeras respuestas llegaron desde organizaciones relacionadas con la actividad cinegética. El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la propuesta surge desde “el desconocimiento”.

En declaraciones a Infobae, el referente advirtió que este tipo de iniciativas “pueden resultar hasta peligrosas” por las consecuencias que podrían generar en el manejo ambiental de especies invasoras.

Lo que tenés que saber del debate

El proyecto busca prohibir los cotos de caza en Río Negro .

. Propone reconocer a los animales como “seres sintientes”.

Entidades deportivas sostienen que la caza ayuda al control de especies exóticas.

Los detractores aseguran que la iniciativa carece de argumentos técnicos.

No se informaron alternativas concretas para el manejo poblacional de fauna invasora.

Ferreira explicó que actualmente en los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas que generan desequilibrios ecológicos y daños económicos. Según indicó, la llamada “caza de control” forma parte de herramientas de manejo ambiental utilizadas en distintas regiones.

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso”, señalaron desde sectores defensores de la actividad.

También remarcaron que la iniciativa “confronta reglamentaciones” existentes que justamente buscan fomentar la caza de determinadas especies invasoras durante todo el año.

Un debate que mezcla ambiente, ética y control de especies

La discusión volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa distintas provincias patagónicas: el equilibrio entre protección animal, conservación ambiental y manejo de fauna exótica.

Mientras sectores ambientalistas sostienen que la caza deportiva fomenta prácticas violentas incompatibles con la sociedad actual, asociaciones rurales y deportivas insisten en que ciertas especies invasoras representan una amenaza para la biodiversidad local.

Odarda profundizó su postura al afirmar que:

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”.

En respuesta, detractores del proyecto señalaron que “la caza per se no es una actividad inmoral” y consideraron que las principales amenazas para la fauna silvestre provienen de la destrucción de hábitats naturales y de regulaciones impulsadas “por fundamentos ideológicos o pseudo morales”.

Por el momento, no hay precisiones sobre cuándo comenzará el tratamiento legislativo del proyecto en la Legislatura rionegrina ni sobre el respaldo político que podría conseguir la iniciativa dentro del parlamento provincial.