Adopción de perros: el refugio de Salta que presentó mascotas como jugadores de fútbol

La ciudad de Salta encontró una manera distinta de impulsar la adopción responsable de perros callejeros. A través de una campaña inspirada en las clásicas figuritas de los mundiales de fútbol, el centro de adopción “Matías Nicolás Mancilla” comenzó a presentar a sus mascotas rescatadas como si fueran futbolistas profesionales, con nombre, edad, porte y hasta equipos ficticios.

La propuesta, impulsada junto a la Municipalidad de Salta, rápidamente se volvió viral en redes sociales por su formato creativo y el mensaje detrás de la iniciativa: encontrarles una familia a perros que fueron rescatados de la calle y que hoy esperan una segunda oportunidad.

“Capaz, entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, señalaron desde la campaña difundida en plataformas digitales.

Actualmente, el refugio tiene 25 perros disponibles para adopción, aunque sus instalaciones se encuentran al límite de capacidad.

Figuritas mundialistas para promover la adopción

Cada publicación muestra una tarjeta estilo álbum del Mundial con la imagen del perro y sus características principales. Además del nombre y la edad, aparecen datos sobre el tamaño y un supuesto club de pertenencia creado especialmente para la campaña.

Entre los equipos inventados figuran:

Club Atlético Rescatados

Los Sin Raza F.C.

Los Veteranos F.C.

C.A. Patas Bravas

La Banda del Refugio

Los Mil Razas

Team Princesitas

Los Petisos

La primera tanda incluyó a perros como Akira, India, Gael, Mufasa, Nacho, Ñiaro, Pilo, Pipi, Princesa, Pumba, Marcos y Trueno.

Luego se sumaron Plumero, Eliot, Hashimi, Lucho, Rumy, Marian, Aramis, Diana, Ringo, Perla, Pablito, Daisy y Michael.

La campaña no solo despertó comentarios positivos y miles de compartidos, sino que además puso el foco en la problemática de los animales abandonados y la sobreocupación de refugios municipales.

El refugio de Salta está al límite de capacidad

El centro de adopción funciona en el barrio Villa Palacios, ubicado al sur de la capital salteña, sobre la intersección de avenida Gato y Mancha.

Desde el lugar recordaron que el predio no funciona como un espacio para dejar mascotas particulares, sino exclusivamente para perros en situación de calle.

Según la última actualización difundida por el propio centro, las instalaciones cuentan con entre 60 y 70 caniles, todos actualmente ocupados.

Lo que tenés que saber

El refugio tiene 25 perros en adopción .

. El predio funciona de lunes a viernes de 8 a 18 horas .

. El centro está ubicado en Villa Palacios , en la ciudad de Salta.

, en la ciudad de Salta. El lugar trabaja junto a veterinarios, voluntarios y proteccionistas.

La capacidad del refugio se encuentra prácticamente completa.

Desde la organización explicaron que la ocupación de los caniles es “muy dinámica”, aunque remarcaron que actualmente las cuatro alas del predio están saturadas.

Cuáles son los requisitos para adoptar

El centro estableció una serie de condiciones para garantizar la tenencia responsable de los animales.

Quienes quieran adoptar deberán:

Ser mayores de edad.

Presentar DNI , fotocopia y una factura de servicio.

, fotocopia y una factura de servicio. Firmar un acta compromiso de cuidado responsable.

Garantizar alimentación, espacio, ejercicio y atención veterinaria.

Informar cualquier situación importante vinculada al animal.

Además, los menores de edad deberán concurrir acompañados por sus padres.

La iniciativa también busca generar conciencia sobre la responsabilidad que implica sumar una mascota a una familia, especialmente en un contexto donde los refugios atraviesan problemas de espacio y recursos.

Mientras las publicaciones siguen acumulando repercusiones, desde el centro de adopción esperan que la viralización se traduzca en más familias dispuestas a adoptar.