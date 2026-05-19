El ajuste oculto de Kicillof: más de 500 cooperativistas quedan en la calle por un drástico recorte en Hidráulica provincial

Este viernes 22 de mayo a partir de las 13 horas, cooperativistas marcharán bajo la consigna "Los trabajadores de arroyos no queremos ser la variable de ajuste" y bloquearán de forma total la mano que va hacia Mar del Plata.

El mapa de un conflicto que escala, las internas en el Ministerio de Infraestructura bonaerense que comanda Flavio Seiano y los desvíos obligatorios para los automovilistas.

El conflicto por los despidos arbitrarios en las cuadrillas de saneamiento hídrico bonaerense pasó de las asambleas barriales directamente a las rutas.

A través de una masiva campaña de difusión digital y callejera, los Trabajadores de Cooperativas de Arroyos oficializaron los detalles de la primera gran jornada de protesta que promete sitiar el tránsito hacia el interior de la Provincia de Buenos Aires de cara al próximo fin de semana.

De acuerdo al afiche de la convocatoria, la concentración principal tendrá lugar este viernes 22 de mayo a partir de las 13:00 horas en el nudo vial de la Rotonda de Alpargatas, un punto neurálgico ultra sensible ya que constituye la puerta de entrada obligada a la Ruta Provincial 2.

La medida de fuerza implicará un corte total de calzada sobre la mano que conduce a Mar del Plata, lo que generará inmediatas demoras y un colapso generalizado en el transporte de pasajeros, el abastecimiento logístico y los automovilistas particulares en todo el sur del conurbano bonaerense (Berazategui, Florencio Varela y La Plata).

Bajo las consignas explícitas de "Trabajo Sí, Ajuste No" y "Porque el trabajo dignifica", los manifestantes decidieron endurecer su postura ante la falta de canales de diálogo con el titular de la Dirección de Hidráulica, Flavio Seiano, y las autoridades del Ministerio de Infraestructura provincial, a quienes acusan de esconder un plan de achique idéntico al de la administración libertaria de la Nación.

Un reclamo con cara, cuerpo y banderas en los accesos clave

Las imágenes que componen la convocatoria de los cooperativistas ilustran la fisonomía de una protesta que viene gestándose desde el barro de las periferias: quema de neumáticos, banderas rojas con el reclamo de estabilidad laboral y pasacalles cruzados sobre el asfalto con la palabra "Dignidad".

Los trabajadores sostienen que la no renovación de 12 de los 96 convenios vigentes es el inicio de un proceso de privatización encubierta que busca reemplazar los lazos comunitarios de la economía social por el esquema corporativo de las Licitaciones Públicas de Obra, un modelo que dejaría desamparadas a más de 500 familias que desde hace décadas arriesgan su salud limpiando zanjones y arroyos para evitar inundaciones.

El malestar de los delegados gremiales aumentó al constatar el contraste entre las declaraciones públicas del gobernador Axel Kicillof —quien se esfuerza por presentarse como el escudo protector de los puestos de trabajo y el cooperativismo frente a la motosierra nacional— y la realidad operativa de las segundas líneas de su propio gabinete técnico.

“Nos transforman en la variable de ajuste de una interna que no nos pertenece; si los arroyos se tapan por falta de mantenimiento, los que se van a inundar este invierno son los vecinos del conurbano, no los despachos de los funcionarios en La Plata”, advirtieron desde las bases operativas de la zona sur.

Alerta de tránsito: Las rutas alternativas para esquivar el piquete

El horario elegido para el inicio del bloqueo (13:00 horas del viernes) no es casual: apunta a generar el máximo impacto político posible coincidiendo con el pico de circulación del transporte interurbano y el inicio del movimiento hacia las localidades de la Costa Atlántica.

Además del foco ígneo en Alpargatas, las organizaciones mantienen en pie el plan de réplicas simultáneas con cortes de calzada en los accesos y trazas nacionales de Mar del Plata, Chascomús, Tandil, Zárate, Campana y San Nicolás, configurando un escenario de virtual parálisis de conectividad vial en los principales corredores productivos y turísticos de la provincia.

Ante la inminencia del caos vehicular, las autoridades viales de la Provincia de Buenos Aires ya evalúan esquemas de desvío de emergencia.

Para aquellos automovilistas que necesiten viajar desde el AMBA hacia la zona de La Plata o la Costa Atlántica, se recomendará evitar por completo la Autopista Buenos Aires - La Plata hacia el ramal Gutiérrez y utilizar como alternativas la Ruta Provincial 36 o derivar el tránsito a través de la Ruta Provincial 215 por la zona de Brandsen para empalmar la Autovía 2 más adelante.

Mientras tanto, las organizaciones sociales advierten que si no obtienen una mesa de negociación directa que devuelva los 12 convenios caídos, las rutas bonaerenses seguirán siendo el escenario de una conflictividad social en ascenso.