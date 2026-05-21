Textil de Chubut: denuncian 300 días sin cobrar

La crisis de la industria textil volvió a explotar en el sur argentino. Trabajadores de la fábrica Soltex, ubicada en Trelew, Chubut, realizaron protestas con quema de cubiertas y permanencias frente a la planta para denunciar una situación límite: aseguran que llevan más de 300 días sin cobrar salarios y advierten sobre un presunto vaciamiento de la empresa.

El conflicto escaló durante las últimas semanas y dejó al descubierto el deterioro que atraviesa parte del sector industrial argentino. Los operarios reclaman respuestas urgentes sobre el futuro laboral de unas 20 familias que todavía dependen de la actividad de la planta, que años atrás llegó a emplear a cerca de 50 trabajadores.

Las manifestaciones se desarrollaron frente al establecimiento industrial y reunieron a empleados, familiares y representantes sindicales. Durante las protestas, los trabajadores exigieron garantías sobre la continuidad de los puestos laborales y reclamaron definiciones inmediatas por parte de la empresa y las autoridades provinciales.

“No cobramos hace más de 300 días”, señalaron operarios en declaraciones difundidas por medios sindicales y regionales. La frase se transformó en el eje de las protestas y reflejó el deterioro económico que atraviesan las familias afectadas.

Protestas, denuncias y temor por el cierre

El conflicto tomó mayor visibilidad con cortes y protestas en las inmediaciones de la fábrica. Según denunciaron los empleados, gran parte de la producción permaneció paralizada mientras crecían las deudas salariales.

Además, algunos operarios advirtieron sobre movimientos vinculados al retiro de maquinaria y bienes de la planta, situación que despertó temor por un eventual cierre definitivo de la empresa.

Los trabajadores sostienen que recurrieron a las medidas de fuerza después de meses sin respuestas concretas sobre el pago de salarios y el futuro de la actividad.

La situación también generó preocupación social en Trelew, donde varias familias dependen históricamente de la actividad textil. Algunos empleados relataron dificultades para afrontar alquileres, servicios básicos y gastos alimentarios tras casi un año sin ingresos regulares.

Otros aseguraron que sobrevivieron gracias a changas, ayuda familiar o asistencia informal mientras esperaban una solución.

“Que nos den la fábrica”

En medio de las movilizaciones, algunos empleados reclamaron avanzar hacia una gestión obrera para evitar el cierre definitivo de la planta.

“Que nos den la fábrica”, expresaron durante una de las protestas realizadas frente al establecimiento industrial.

El planteo apareció luego de meses de incertidumbre y ante la falta de avances concretos en las negociaciones impulsadas por la Asociación Obrera Textil (AOT).

Desde el gremio realizaron distintas gestiones para intentar destrabar el conflicto, aunque hasta el momento no se informó ningún acuerdo entre las partes.

Mientras tanto, los trabajadores reclaman la intervención del gobierno provincial de Chubut y del municipio de Trelew para garantizar el pago de salarios y la continuidad laboral.

Algunos operarios incluso iniciaron juicios laborales o decidieron abandonar la empresa frente a la falta de respuestas.

“Estamos aquí esperando una solución, pero nuestro empleador al parecer quiere que nos vayamos o iniciemos juicio para que nunca nos pague”, denunciaron trabajadores durante las protestas.

La crisis textil que golpea al país

El caso de Soltex volvió a poner sobre la mesa la situación crítica que atraviesa parte de la industria textil argentina.

Según datos difundidos por la Fundación Pro Tejer, el sector sufrió durante el último año una fuerte caída en la producción y el empleo, en un contexto marcado por la baja del consumo, la apertura de importaciones y la reducción de actividad industrial.

Distintas fábricas del rubro operan actualmente por debajo de su capacidad instalada y enfrentan crecientes dificultades para sostener puestos laborales.

A pesar del escenario crítico, los trabajadores de Soltex sostienen que la planta todavía cuenta con capacidad productiva y remarcan que existen condiciones para mantener la actividad si se logra resolver el conflicto salarial y garantizar el funcionamiento de la empresa.