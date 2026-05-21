Detuvieron a Parra y Fredes tras un incidente policial

Un confuso episodio terminó con la detención de los exfutbolistas Facundo Parra y Hernán Fredes, ambos con pasado en Independiente, luego de un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Núñez.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió este martes cerca de las 18 horas en un control vehicular ubicado sobre la avenida del Libertador, debajo de la avenida General Paz. Allí, los exjugadores fueron interceptados durante un operativo de rutina mientras circulaban en una camioneta.

Tras revisar la documentación, los efectivos de la comisaría vecinal 13 B detectaron irregularidades administrativas en el vehículo y decidieron retenerlo en el playón policial.

Sin embargo, la situación escaló minutos más tarde. De acuerdo con la reconstrucción oficial, Parra y Fredes abandonaron inicialmente el lugar, pero luego regresaron con otro juego de llaves e intentaron llevarse la camioneta por la fuerza.

La maniobra derivó en un forcejeo con los agentes policiales y ambos terminaron detenidos.

Parra sufrió una lesión durante el forcejeo

En medio del incidente, Facundo Parra, de 38 años, sufrió una lesión en uno de sus brazos y debió ser trasladado para recibir atención médica.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la gravedad de la lesión ni si fue dado de alta tras la asistencia hospitalaria.

Fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron que tanto Parra como Hernán Fredes, de 39 años, permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) de la Policía de la Ciudad, a la espera de la audiencia imputativa correspondiente.

Por ahora, tampoco se informó públicamente cuál era la infracción específica que motivó la retención de la camioneta.

Dos ex Independiente involucrados

La noticia generó fuerte repercusión en el mundo del fútbol debido al pasado de ambos jugadores en Club Atlético Independiente, donde compartieron plantel entre 2010 y 2014.

Hernán Fredes, surgido de las divisiones inferiores del club de Avellaneda, disputó un total de 126 partidos con la camiseta del Rojo y fue parte del equipo que descendió a la B Nacional en 2013, además de integrar el plantel que logró el regreso a Primera División en 2014.

Por su parte, Facundo Parra tuvo dos ciclos en Independiente. El delantero llegó en 2010 y rápidamente ganó protagonismo por sus goles y actuaciones destacadas.

Luego de su primera etapa, emigró al Atalanta de Italia, aunque regresó posteriormente para disputar la temporada 2013-2014, en la que colaboró con el ascenso del equipo a la máxima categoría del fútbol argentino.

Un episodio que sacude al ambiente del fútbol

El episodio ocurre en un contexto donde distintos hechos policiales vinculados a figuras del fútbol vuelven a quedar bajo exposición pública.

Hasta el cierre de esta nota, ni los exjugadores ni sus representantes habían emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en Núñez.

Tampoco trascendieron precisiones judiciales respecto de los posibles cargos que podrían enfrentar tras el incidente con la Policía de la Ciudad.