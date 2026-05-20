¿Espionaje o privilegios de "casta"? Tailhade desnudó la logística de la mujer de Adorni

La confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sumó un capítulo de alto voltaje en los tribunales de Comodoro Py.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó un descargo ante la Justicia Federal tras ser acusado de espionaje ilegal por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La controversia nació cuando el legislador detalló, con precisión quirúrgica, los movimientos de Bettina Julieta Angeletti, cónyuge de Manuel Adorni. "Es un verdadero bochorno institucional", disparó el ex director de contrainteligencia de la AFI.

Según la denuncia oficial del Gobierno Nacional, que lleva la firma de Mariana Venesio y Diego Goldman, la exposición de la rutina privada de la mujer del funcionario representa un riesgo de seguridad.

El texto oficial marca una "preocupación" por el conocimiento detallado que el diputado exhibió sobre la logística de la Policía Federal.

“Resulta especialmente delicado que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y la logística funcional de la custodia”, reza el escrito que busca cercar judicialmente al referente de Unión por la Patria. El oficialismo intenta blindar la intimidad de sus jerarcas.

Manicura, fernet y patrullas oficiales

Los datos aportados por Tailhade durante el informe de gestión en el Congreso de la Nación fueron lapidarios y apuntan al corazón del discurso "anti-casta". Según el legislador, la esposa de Adorni utiliza un vehículo oficial y tres equipos de seguridad para tareas que nada tienen que ver con la función pública. "Su esposa usa esta custodia para ir a la manicura", afirmó el diputado ante el estupor del recinto. La acusación incluye traslados escolares y salidas a bares.

El punto más álgido del relato sitúa a Angeletti en "La Fernetería", un reconocido establecimiento del barrio de Palermo. Tailhade describió escenas donde los efectivos policiales deben aguardar hasta la madrugada para trasladar a la mujer a su domicilio. “A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevarla a su casa”, denunció el legislador. Este despliegue de recursos públicos genera indignación en medio del ajuste.

La defensa de un "ex AFI"

En su descargo judicial, el diputado no retrocedió y redobló la apuesta contra el Ministerio de Seguridad. Calificó la presentación como un "mamarracho" diseñado para desviar la atención de la crisis económica. Para el legislador, no hace falta ser un agente secreto para notar que una mujer se mueve con dos guardaespaldas visibles en zonas comerciales. "La información provino de sitios y situaciones públicas", explicó para desarticular la figura de espionaje. Los vecinos de Palermo serían la fuente de los datos.

Tailhade vinculó el interés ciudadano en reportar estos hechos al perfil "arrogante y soberbio" que, según él, proyecta el vocero presidencial convertido en Jefe de Gabinete. “No es muy difícil conjeturar que mucha gente está interesada en que personas públicas como yo conozcan estas cuestiones”, señaló en su escrito. La exposición pública de la familia Adorni ahora queda bajo la lupa judicial.

La sombra de la Inteligencia

El trasfondo de esta disputa no es menor: el manejo de los servicios de inteligencia y la vigilancia interna. El Gobierno sospecha que los contactos de Tailhade en la AFI siguen activos y alimentan sus denuncias en el recinto.

Sin embargo, el diputado insiste en que el uso de la Policía Federal para llevar chicos al colegio es una ostentación que se delata sola. La Justicia Federal deberá determinar si hubo seguimiento ilegal. El conflicto de poderes escala a niveles personales.

El escándalo Adorni-Tailhade en limpio