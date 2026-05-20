Pareja, Menem y Bullrich hacen caja con delegaciones de ANSES y PAMI: ¿Quiénes son sus saqueadores en PBA?.

Sostener la rosca partidaria exige plata dulce, una lección que Sebastián Pareja y Eduardo "Lule" Menem asimilaron con pasmosa velocidad. Las agencias descentralizadas de ANSES y PAMI mutaron rápidamente hacia un aceitado motor utilizado en financiar el proyecto territorial de La Libertad Avanza. Todo ocurre frente a nuestras propias narices, careciendo del menor sonrojo institucional.

El mentado ajuste económico quedó reservado al consumo televisivo. Pese a que la Decisión Administrativa 20/2026 reorientó 2,5 billones de pesos podados sobre salud y educación, en tierras bonaerenses dichas dependencias funcionan como ruidosos locales partidarios. Los fondos originalmente destinados para solventar complejos juicios previsionales terminan lubricando una opaca maquinaria electoral.

Aquella fabulosa disponibilidad monetaria totaliza unos 92 billones consolidados, número capaz de marear a cualquier ciudadano del Área Metropolitana. El manejo sobre esta gigantesca alcancía estatal no se realiza repartiendo limosnas, sino mediante obscenos nombramientos jerárquicos transitorios otorgados a puro dedo. Remuneraciones superiores a los dos millones mensuales actúan maravillosamente como sedantes para contener a viejos candidatos marginados.

Radiografía del saqueo provincial

La obediencia hacia la cúpula armadora resulta casi marcial dentro del interior provincial. El movedizo legislador Juan Osaba, presidente del Bloque de Diputados LLA en PBA controla la codiciada oficina de La Plata, mientras Alejandro Carrancio hace lo propio dominando la elefantiásica UGL XI de Mar del Plata. Este último expandió hábilmente sus tentáculos regionales absorbiendo las delegaciones de Tandil y Necochea.

Si toca castigar díscolos en la conflictiva Séptima Sección, aparece inmediatamente el pragmático concejal Pablo Di Salvo conduciendo los jugosos recursos de la UGL XXX ubicada en Azul. Del mismo modo, Ezequiel Saccani ejecuta idéntico trabajo sucio operando las palancas correspondientes a la Segunda Sección desde Pergamino.

Sin embargo, la carnicería final por cargos ocurre inevitablemente pisando el barro del Gran Buenos Aires. El dirigente Julián Laham lidera con férreo puño la codiciada Regional Conurbano III, reteniendo un vital cordón demográfico que une Avellaneda con Lanús. Muy cerca de allí, Eduardo Riquelme digita los destinos quilmeños apalancando su incipiente agrupación vecinal.

El siempre turbulento bastión de La Matanza quedó bajo estricta vigilancia del hábil Ramón "Nene" Vera, encargado supremo de pacificar semejante polvorín humano. En ese enorme territorio se libra una guerra encarnizada contra aquellos aliados circunstanciales que pujan desesperadamente para arrebatarle el bastón de mando a las filas puras.

Halcones, alianzas y viejas mañas

En este lucrativo chiquero político, los sectores amarillos vinculados a Patricia Bullrich evitaron comer vidrio y mordieron buena parte del banquete. La ministra de Seguridad copó estratégicas dependencias del conurbano profundo delegando la ejecución táctica sobre su legisladora Florencia Retamoso. Lograron así asegurar valiosas cabeceras de playa en localidades sumamente hostiles.

Así consiguieron administrar la delicada facturación médica en zonas calientes como Almirante Brown, Esteban Echeverría, Merlo y Moreno. Retener el absoluto dominio sobre los cuantiosos contratos correspondientes a prestadores locales de los abuelos garantiza una autonomía financiera innegociable.