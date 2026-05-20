Interna al rojo vivo: el Gordo Dan acusó a Martín Menem de mentirle a Milei por la cuenta de x "Rufus"

El ecosistema digital de La Libertad Avanza vive sus horas más dramáticas tras la exposición de una supuesta cuenta "topo" manejada desde la cúpula del Poder Legislativo.

El canal de streaming Carajo se convirtió en el escenario de un durísimo cruce de veredas. El influyente tuitero El Gordo Dan dinamitó la tregua oficialista al asegurar que el perfil anónimo pertenecía a Martín Menem, contradiciendo el blindaje público que intentó ensayar el propio Javier Milei.

"Le mintieron al presidente", sentenció el conductor libertario de manera tajante. La interna por el control del relato entró en zona de no retorno.

El conflicto escaló luego de que el mandatario nacional declarara en una entrevista radial que la controversia del fin de semana había sido "algo que le han plantado" al riojano para quebrar la relación con su asesor estrella, Santiago Caputo.

Sin embargo, la militancia digital de la Casa Rosada rechazó la teoría conspirativa y acusó al entorno del legislador de tratar al jefe de Estado como a un líder manipulable.

"Estoy convencido de que no es algo fabricado, la cuenta pertenecía a Martín Menem. No tengo dudas", ratificó el streamer en una muestra de autonomía que sacudió los despachos oficiales. El aparato tuitero oficialista le soltó la mano al titular de Diputados.

Los ataques al corazón del modelo

La gravedad del caso "Rufus" radica en el historial de publicaciones de la cuenta, que se brotó y fue borrada inmediatamente tras ser descubierta.

Desde el anonimato, el usuario disparaba munición gruesa contra el Equipo Económico liderado por Luis Caputo, cuestionando el rumbo financiero de Argentina y sugiriendo que la gestión corría peligro de no superar los meses de verano.

"Se burló de quienes nos salvaron de una hiperinflación", bramaron las cuentas libertarias en señal de repudio. El fuego amigo apuntó contra los pilares de la gestión.

Las capturas de pantalla que inundaron la red social X revelaron un ensañamiento particular con el núcleo duro de la comunicación oficial, incluyendo a figuras como Agustín Romo y el propio Gordo Dan.

La cuenta oculta no respetó códigos sagrados del espacio: atacó la religión católica, relativizó el liderazgo de las segundas líneas y llegó a burlarse de los perros del Presidente de la Nación.

"Menem dijo que el triángulo de hierro básicamente es de los Menem", explicaron fuentes del espacio sobre los delirios de centralidad que destilaba el perfil encubierto. Para las Fuerzas del Cielo, la jugada del riojano califica como un atentado siniestro.

Filtraciones y sospechas en la Justicia

La furia de los laderos de Santiago Caputo aumentó exponencialmente al comprobarse que la cuenta fantasma no solo opinaba de política, sino que manejaba información confidencial de altísimo nivel.

El escándalo sumó un capítulo judicial al detectarse que Periodista Rufus había adelantado la supuesta designación de Juan Bautista Mahiques como futuro ministro de Justicia, una filtración que rompió la habitual discreción con la que el Ejecutivo maneja los nombres sensibles de la magistratura.

El quiebre de confianza con el riojano es total.

A pesar de los intentos desesperados por mandar a periodistas amigos a desmentir la autoría de los tuits, la evidencia tecnológica dejó acorralado al diputado.

El bando caputista sostiene que el legislador utilizaba este mecanismo para limar el poder del estratega gubernamental y posicionar a su propio clan familiar dentro de la estructura estatal.

La gente ya sabe quién es quién en esta historia. El costo político para el titular de la Cámara Baja recién empieza a pasar factura.

Las claves del escándalo "Periodista Rufus"