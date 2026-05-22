El misterioso convenio de Cagliardi y Kicillof: una cooperativa vinculada a Mario Ishii factura millones en Berisso

El escandaloso del convenio no es solo la ausencia de competencia, sino que la organización —con domicilio en el interior de la provincia— deberá ejecutar un ambicioso plan de pavimentación y veredas en el postergado barrio de Villa Progreso, en el municipio de Berisso.

Detrás de la cooperativa favorecida, que ya había facturado millones durante el macrismo en la Capital Federal, emerge la sombra de Mario Ishii y la guerra de cajas entre los intendentes territoriales y las organizaciones sociales ligadas a La Cámpora por el control de la obra pública en el conurbano bonaerense.

Las proclamas oficiales sobre la transparencia en la contratación del Estado y la meritocracia cooperativa volvieron a chocar de frente con la realidad de los organigramas políticos de la Provincia de Buenos Aires.

Un riguroso rastreo de datos en el sistema de Boletines Oficiales de la provincia desnudó un millonario y polémico convenio que une a la gobernación de Axel Kicillof, la intendencia de Berisso comandada por Fabián Cagliardi y una misteriosa organización del interior bonaerense.

Se trata de la Cooperativa de Trabajo Los Toldos Limitada, con domicilio en la l

ocalidad homónima del partido de General Viamonte, que se alzó con un contrato de $442.923.472 para ejecutar un plan de pavimentación y veredas en el postergado barrio de Villa Progreso, en el cordón sur del conurbano.

Lo escandaloso del acuerdo no radica solo en la sideral cifra asignada a una cooperativa para obras viales de envergadura, sino en el mecanismo de contratación directa.

El Ministerio de Hábitat bonaerense, bajo el control de sectores ligados a La Cámpora, se amparó en la polémica resolución 181/2019 —un decreto de emergencia sanitaria y social firmado paradójicamente durante la gestión de María Eugenia Vidal— que permite puentear las licitaciones públicas tradicionales para acelerar la urbanización de los barrios populares registrados en el Renabap.

Esta ingeniería contractual permite asignar fondos millonarios a dedo, transformando la obra pública en un botín político para financiar estructuras militantes ajenas al territorio donde se ejecuta la obra.

El facturador de la cooperativa y la sombra de José C. Paz

La Cooperativa de Trabajo Los Toldos Limitada no es un actor nuevo en los sótanos de la patria contratista de la economía social.

La organización arrastra antecedentes asombrosos de resiliencia política: durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta en la Capital Federal, logró facturar decenas de millones de pesos por servicios de "mantenimiento de higiene urbana y parquizado" en distintas zonas de la ciudad, demostrando su capacidad para adaptarse a los manuales de proveedores del macrismo.

Ahora, en plena era de Javier Milei y la motosierra nacional, reaparece en el conurbano bonaerense bajo el ala protectora del kicillofismo y con un giro operativo llamativo: de la limpieza de veredas porteñas pasó a la pavimentación industrial en el barro de Berisso.

Detrás de este fabuloso crecimiento patrimonial y operativo, las terminales de la interna peronista bonaerense ven la mano de Mario Ishii. El intendente de José C. Paz y vicepresidente primero del Senado provincial —el hombre del poncho que se mueve sin jefes ni hoja de ruta clara— mantiene lazos históricos y territoriales con la conducción de la Cooperativa Los Toldos.

El desembarco de esta organización en Villa Progreso es leído por los intendentes del PJ territorial como una nueva provocación de La Cámpora, que utiliza las cajas de los movimientos sociales y el paraguas del Ministerio de Hábitat para puentear a los jefes comunales bonaerenses y financiar estructuras políticas paralelas a través de obras públicas que deberían ejecutar los propios municipios o cooperativas locales.

Cagliardi y la tregua de la caja

En el municipio de Berisso, el intendente ultra-kicillofista Fabián Cagliardi recorrió los pasillos de Villa Progreso festejando el desembarco de las obras de urbanización financiadas por la Provincia, mientras teje lazos secretos con operadores de La Libertad Avanza en busca de fondos nacionales.

El mandatario peronista local intenta maquillar el escándalo político que genera el nombre del adjudicatario bajo el relato de la inclusión social y la contención en un barrio golpeado por Necesidades Básicas Insatisfechas.

Sin embargo, en el Concejo Deliberante local la oposición y especialistas en transparencia en la contratación pública advierten que cuando una organización con antecedentes de máxima influencia porteña compite por recursos provinciales, la libre competencia y las cooperativas reales de la región corren con desventaja.

La paradoja del polideportivo en Villa Progreso —donde el kicillofismo también adjudicó una obra millonaria a una exempresa del clan de Nicolás y Luis Caputo— se repite con las veredas de la Cooperativa Los Toldos.

Mientras la militancia debate el impacto de la motosierra nacional en los comedores bonaerenses, las transferencias bancarias destinadas al cemento y los ladrillos en el conurbano terminan fluyendo hacia las cuentas de las organizaciones que dominan los engranajes de la obra pública desde hace décadas, ya sea bajo regímenes del PRO o del kirchnerismo.

El pavimento comenzará a secarse en las próximas semanas, pero su estructura cargará con el estigma de ser el monumento bonaerense donde el peronismo y el ishiismo sellaron su pacto de convivencia económica más rentable.

Las claves del millonario contrato de urbanización de Villa Progreso