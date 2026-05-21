Suben luz, gas y naftas, congelan jubilaciones y echan empleados, pero perdonan deuda millonaria a Edenor y Edesur.

El latiguillo oficial de que "no hay plata" para financiar las funciones esenciales del Estado volvió a quedar bajo severo cuestionamiento social y político tras la última votación en la Cámara de Diputados.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza logró abroquelar las voluntades de sus aliados parlamentarios para aprobar un texto legislativo que consagra una de las mayores transferencias de recursos del sector público al privado en lo que va del año.

La media sanción legislativa no solo allana el camino para un incremento geométrico en las facturas de gas en las regiones más frías del país, sino que incluye un beneficio extraordinario: la condonación total de una deuda histórica de 1.800 millones de dólares que las empresas Edenor y Edesur arrastraban con el fisco argentino.

Por un lado, la iniciativa elimina los topes de consumo subsidiado para las provincias que sufren zonas de frío extremo, disparando las tarifas residenciales de gas natural en pleno invierno de 2026.

Por el otro, un artículo "fantasma" incorporado a último momento establece una compensación histórica que extingue las deudas millonarias que las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur mantenían con la empresa estatal Cammesa. La herida fiscal que se traslada de forma directa a las espaldas de los contribuyentes.

La maniobra parlamentaria generó un rechazo unánime en las bancadas opositoras por el brutal contraste de su arquitectura económica.

La iniciativa fue diseñada en los despachos de la Quinta de Olivos con el objetivo de recortar las partidas destinadas al mantenimiento del régimen de Zonas Frías, una política social que protegía los presupuestos de millones de hogares de la Patagonia, Mendoza y el sur de la Provincia de Buenos Aires durante la temporada invernal.

Sin embargo, mientras el texto legal obliga a los usuarios residenciales a pagar tarifas plenas por un recurso vital de calefacción, el Ejecutivo nacional decidió utilizar los fondos de la recaudación general para absorber los pasivos financieros de las dos principales distribuidoras eléctricas del AMBA.

El negocio de Cammesa y las empresas que se la "llevan en pala"

El mecanismo de condonación de deuda se estructuró a través de un esquema de compensación de saldos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Durante años, Edenor (bajo el control del grupo conducido por Daniel Vila y José Luis Manzano) y Edesur (de la corporación Enel) retuvieron parte de la recaudación de las tarifas residenciales para financiar sus propios costos operativos, acumulando un pasivo multimillonario con la distribuidora mayorista estatal.

Con la nueva ley general de energía promovida por los libertarios, ese saldo en rojo queda completamente perdonado bajo el argumento técnico de "equilibrar los desfases de las tarifas congeladas del pasado", liberando a las corporaciones de cualquier tipo de penalidad financiera sin exigirles a cambio un plan de inversión verificable para terminar con los masivos cortes de servicio.

La indignación de los usuarios en los centros urbanos y en las economías regionales se replica al analizar las prioridades presupuestarias de la Casa Rosada.

El ajuste fiscal que paralizó el financiamiento de los medicamentos del PAMI, congeló las jubilaciones mínimas de la Anses por debajo de la canasta básica y desfinanció los laboratorios de ciencia y técnica nacionales, se detiene de forma mágica al momento de blindar los balances de las firmas de servicios públicos.

Mientras las universidades nacionales deben operar al límite del racionamiento de luz por falta de presupuesto para gastos de funcionamiento, las oficinas energéticas reciben compensaciones en miles de millones de pesos corrientes.

Obscenidad parlamentaria antes de los comicios

La sesión dejó al descubierto las costuras de un acuerdo político transversal donde la supuesta pureza ideológica de la "anticasta" se subordinó a los intereses de la patria contratista. Para los analistas del mercado eléctrico, este perdón fiscal no hace más que profundizar la cartelización de un sector que indexa sus ganancias en dólares mientras los salarios del sector formal e informal de la economía real se licúan frente a la inflación remanente.

El proyecto ahora viaja al Senado de la Nación, donde la oposición intentará unificar un bloque de resistencia con los legisladores de las provincias patagónicas, las más afectadas por la quita del beneficio de las zonas frías.

“Hacen pagar el ajuste a la gente común en los almacenes para que sus proveedores y amigos empresarios se la sigan llevando en pala; es un capítulo de una obscenidad que ya no se puede disfrazar de batalla cultural”, dispararon desde los bloques opositores tras la votación.

Con la media sanción asegurada, el Gobierno Nacional anota un triunfo contable para exhibir ante los organismos internacionales de crédito, pero al costo de dinamitar el contrato social con las clases medias y trabajadoras que soportan los aumentos de tarifas en un invierno que expone las peores variables de la exclusión social.

Las claves del polémico perdón energético en Diputados