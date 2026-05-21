Alerta en Coronel Suárez: la crisis apagó a la capital del polo y dejó a cientos de familias sin sustento

La bajada de persianas de la emblemática fábrica dejó a 400 trabajadores en la calle, extirpando de golpe unos 400 millones de pesos mensuales del circuito comercial interno.

En una localidad de apenas 26.000 habitantes urbanos, el impacto generó un efecto dominó devastador: desplome de ventas, parálisis de proveedores locales y una clase media asfixiada que ya recorta gastos en alimentos y medicamentos para hacer frente al tarifazo invernal del gas y a un recorte del 20% en la coparticipación.

La postal de distinción rural, estancias de elite y campeonatos mundiales de polo que instaló a Coronel Suárez en la vidriera internacional se desmoronó por completo ante el avance de una recesión económica que no perdona pergaminos.

El distrito clave del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires enfrenta hoy su peor crisis social contemporánea, motorizada por el colapso del empleo industrial y el consecuente estrangulamiento de su mercado comercial interno, transformando los históricos paseos de compras en un desierto de locales vacíos.

El epicentro de la catástrofe laboral se localiza en el sector manufacturero con el cierre definitivo de la planta Dass. La firma de calzado decretó el cese de sus actividades y dejó a 400 operarios en la calle de manera simultánea.

En una comunidad con una población urbana que apenas araña los 26.000 habitantes, la desaparición de estos puestos de trabajo equivale a una herida mortal para la economía real: de un día para el otro, el circuito económico local sufrió la sustracción de 400 millones de pesos mensuales que antes se volcaban de forma directa al consumo de almacenes, tiendas de ropa y servicios de cercanía.

Asfixia comercial, desplome de ventas y proveedores al límite

Las consecuencias del parate de la fábrica textil se derramaron de inmediato hacia la totalidad de la actividad regional. Los comerciantes suarenses reportan un desplome vertical de las ventas y una parálisis casi total de las cadenas de proveedores locales, atrapados en una cadena de pagos cortada.

El tejido social de la clase media local ingresó en una fase de supervivencia: las familias comenzaron a recortar los gastos de esparcimiento y bienes durables al mínimo indispensable, reconfigurando sus presupuestos familiares de este invierno de 2026 para priorizar estrictamente la compra de alimentos básicos y la cobertura de medicamentos esenciales.

El panorama sociopolítico se complejiza aún más por factores macroeconómicos que escapan al control del territorio. El municipio de Coronel Suárez debe capear un severo recorte del 20% en las transferencias por coparticipación provincial, una merma de recursos que limita el margen de maniobra de la administración local para contener la demanda social en los barrios periféricos, donde el desempleo empieza a mostrar su rostro más crudo.

El invierno de la exclusión: Tarifazos y salud pública saturada

Para colmo de males, el crudo invierno en el sudoeste bonaerense llegó acompañado de un incremento geométrico en las tarifas del servicio de gas natural.

El fuerte aumento de las facturas residenciales y comerciales terminó por descolocar las finanzas de cientos de familias que, desprovistas de sus ingresos habituales por el cierre de Dass, comenzaron a engrosar los listados de solicitud de asistencia estatal y subsidios municipales de emergencia para evitar el corte de los servicios esenciales.

Esta masa de nuevos desocupados y familias empobrecidas impactó de lleno en la infraestructura comunal.

El sistema de salud pública local —el Hospital Municipal y las salas de primeros auxilios— se encuentra completamente saturado, operando al límite de sus capacidades operativas debido a que los trabajadores despedidos perdieron la cobertura de sus obras sociales sindicales y ahora dependen exclusivamente de la atención médica gratuita del Estado.

Mientras el polo mantiene sus tranqueras cerradas a la realidad comunal, Coronel Suárez ensaya un doloroso proceso de reconversión forzada donde el brillo de las copas de elite ya no alcanza para tapar el reclamo de las familias que exigen volver a trabajar.

Las claves del colapso económico en Coronel Suárez