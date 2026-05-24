El delirio del “apagón salvador”: por qué un corte global no borraría las deudas de los argentinos

La escena parece escrita por un guionista de Netflix después de tres cafés y una madrugada leyendo foros conspirativos. Usted se despierta, agarra el celular, intenta entrar a la app del banco y no carga. Prueba otra vez. Nada. Va a las redes y encuentra el caos: un supuesto ataque en el fondo del océano habría destruido cables submarinos que conectan continentes enteros.

Y ahí aparece la frase mágica. La que en la Argentina siempre encuentra terreno fértil. “Se borró todo. Las deudas ya no existen”.

La frase corre por grupos de WhatsApp, rebota en X, explota en TikTok y se mete en sobremesas familiares donde hace rato la economía dejó de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión emocional. Porque en un país donde millones viven al borde de la refinanciación eterna, la idea de un “borrón y cuenta nueva” seduce más de lo que asusta.

Y eso ya debería prender una alarma política y social bastante más seria que el supuesto sabotaje submarino.

La fantasía no nace de la nada. Viene alimentada por décadas de crisis, confiscaciones, corralitos, devaluaciones y promesas incumplidas. El argentino promedio aprendió a desconfiar del sistema financiero casi con la misma naturalidad con la que aprende a mirar el precio del dólar antes de salir de casa.

Por eso, cuando aparece una teoría que promete dinamitar el tablero, muchos no la descartan: la abrazan.

La fantasía del borrón

Hay un problema de base en toda esta historia. Muchísima gente cree que la información bancaria “vive” dentro de esos cables submarinos. Como si los datos fueran bolsos viajando por una cañería gigante entre continentes.

No funciona así.

Los cables son rutas de transmisión, no depósitos de información. Si una autopista se corta, los camiones no desaparecen. Quedan frenados o buscan otro camino. Con los sistemas financieros pasa exactamente lo mismo.

Los bancos modernos operan con redundancia permanente. Tienen copias distribuidas en múltiples servidores, centros de datos y respaldos ubicados en distintas regiones del planeta. Si un nodo cae, otro toma el control. Si una conexión falla, aparecen rutas alternativas.

Su cuenta sueldo, el saldo de la tarjeta o el préstamo personal no dependen de un único cable perdido en el Atlántico.

Y acá aparece otro dato incómodo para los vendedores de humo digitales: el sistema financiero mundial está diseñado precisamente para sobrevivir a este tipo de contingencias.

No porque sea perfecto. Tampoco porque sea altruista. Sino porque hay demasiada plata en juego como para dejar librado el funcionamiento global a una sola conexión.

El caos sería otro

Ahora bien, que los datos no desaparezcan no significa que el escenario sea inocuo. Ahí está la parte que muchos subestiman.

Porque una caída masiva de conectividad sí podría generar un infierno operativo de proporciones.

Las importaciones quedarían frenadas. Las exportaciones entrarían en una nebulosa administrativa. Las tarjetas podrían dejar de validar operaciones en tiempo real. Las transferencias internacionales sufrirían demoras brutales. El precio del dólar quedaría envuelto en incertidumbre durante horas o días.

No sería el fin de las deudas. Sería una crisis de liquidez con olor a pánico financiero.

Y en la Argentina, donde la estabilidad económica dura menos que un ministro de Economía en tiempos de turbulencia, eso podría disparar escenas conocidas: corridas, sobreprecios, remarcaciones y gente desesperada tratando de sacar efectivo.

El problema real no sería la desaparición del dinero. Sería la imposibilidad temporal de usarlo.

Como tener la llave de una caja fuerte bloqueada.

La plata sigue ahí. Pero usted no puede tocarla.

Y cuando la sociedad siente que perdió acceso a lo suyo, aunque sea por unas horas, aparece el combustible más peligroso de todos: el miedo colectivo.

No hace falta ir muy lejos para entenderlo. El recuerdo del corralito de 2001 sigue vivo en la memoria argentina. Basta escuchar a comerciantes del AMBA que todavía hablan de aquella época como si hubiera ocurrido hace seis meses.

Por eso estas teorías prosperan tan rápido. Porque no se apoyan solamente en la tecnología. Se apoyan en traumas económicos reales.

Deudas, bronca y oportunistas

Acá aparece otra discusión incómoda. La cantidad de personas que realmente desean que “salte el sistema”.

No son marginales. Son trabajadores endeudados, comerciantes fundidos, familias ahogadas por créditos y consumidores atrapados entre cuotas, intereses y salarios pulverizados.

En ese caldo social florecen los vendedores de soluciones mágicas. Gurúes financieros de redes, influencers del caos y opinólogos que mezclan geopolítica con teorías conspirativas para juntar clics.

“Si todo colapsa, nadie te va a cobrar nada”, dicen.

Falso.

El sistema financiero funciona sobre trazabilidad. Cada operación deja registros. Existen respaldos contables, contratos jurídicos y mecanismos legales para reconstruir información incluso después de interrupciones severas.

Cuando el sistema vuelve —porque siempre vuelve— las obligaciones siguen ahí. Y generalmente llegan con intereses, punitorios y nuevos costos.

La historia demuestra que los colapsos nunca perjudican a todos por igual. Los grandes actores suelen tener espalda para aguantar. El problema aparece abajo, en la clase media endeudada y en los sectores que viven al día.

Ahí es donde pega de lleno.

El problema argentino de fondo

La discusión verdadera no es tecnológica. Es cultural, económica y política.

Porque la rapidez con la que una parte de la sociedad compra la fantasía del “apagón salvador” expone algo mucho más profundo: el nivel de desesperación que existe frente al presente económico.

Cuando millones fantasean con que desaparezcan las deudas de un plumazo, lo que está roto no es internet. Es el contrato social.

Y ahí la dirigencia política tiene bastante para explicar.

Durante años, oficialismos y oposiciones administraron parches, patearon desequilibrios y construyeron un sistema donde financiarse dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en una trampa permanente.

La consecuencia está a la vista. Una sociedad agotada, descreída y dispuesta a aferrarse a cualquier relato que prometa resetear el tablero.

Aunque sea imposible.

Porque al final del día, ni los cables submarinos guardan su deuda, ni un corte global va a borrar obligaciones.

La memoria del sistema financiero puede sufrir demoras. Lo que no pierde jamás es capacidad de cobrar.