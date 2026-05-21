El pacto de impunidad entre Kicillof y Sujarchuk: Ariel puso los testa y cuida inversiones millonarias de Axel en Escobar.

La rosca conurbana jamás duerme. Axel Kicillof acaba de inventar el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento para comprar lealtades territoriales. El salto definitivo al MDF ya resulta oficial, consolidando una oscura alianza que bancamos todos los contribuyentes.

El elegido para presidir semejante estructura es Ariel Sujarchuk, mandamás cuestionadísimo en Escobar. Atrás quedaron sus días de sumisión hacia Cristina Fernández de Kirchner. Durante el brutal proceso electoral de 2025, este dirigente olió debilidad, abandonó al camporismo y se atrincheró junto al gobernador.

No resulta novedoso ver al funcionario operando esta botonera. Allá por 2022 y 2023, ocupó una secretaría homónima bajo las directivas del exministro Sergio Massa. Aquella gestión nacional pasó sin logros concretos, pero funcionó perfectamente para tejer lazos corporativos (siempre útiles al momento de recaudar).

Pero la historia medular de este acomodo no transcurre en despachos, sino caminando pasillos judiciales. Existen causas penales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y retornos viales. El paraguas protector que frena estas denuncias constituye el verdadero motivo de su actual obediencia, ¿o alguien cree en casualidades?.

El curioso caso de Ariel Sujarchuk

Un dato de color, pero del que todo Escobar habla, es la flamante operación de nariz y otras partes de la cara que cambiaron notoriamente la fisonomía estética de Ariel Sujarchuk. "Parece Benjamin Button, el personaje de la película protagonizada por Brad Pitt en 2008, donde un hombre mayor se hacía cada día más joven", señaló uno de sus funcionarios locales en estricto off.

Resulta obsceno contrastar aquel relato progresista con el descomunal patrimonio atribuido al jefe comunal. Se le asignan mansiones faraónicas dentro de selectos countries, torres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y paraísos dorados por Miami. Esa ostentación descarada sepulta cualquier épica popular "transformando la militancia en un voraz negocio inmobiliario".

Es uno de los testa de Axel? Aunque no podemos documentar pruebas contundentes, en el mundillo político, gremial, empresarial y judicial bonaerense se asegura que la revaluadísima zona de nuevos barrios cerrados con lagos, bajadas a ríos y riachos, canchas de golf, campos de polo y lujos asiáticos, ubicados en el extenso y bellísimo partido de Escobar que gobierna desde hace años Ariel Sujarchuk, ha sido una de las elegidas por el mandatario bonarerense para plantar en tierra y ladrillos una parte de su enorme fortuna negra. El resto estaría invertida en obras de arte, bonos y criptomonedas (ninguna paga impuestos). Quienes boconean al diminuto candidato presidencial afirman sin pudor que varias de las propiedades situadas en la capital nacional de la flor estarían testaferreadas por lacayos de Arielito.

Un mandatario acorralado que paga

Quien conduce la Provincia de Buenos Aires no regala lapiceras por simple simpatía. Inventar sellos financiados usando nuestros impuestos representa un manual básico de un populismo dirigencial en crisis. Entregarle poder a un dirigente tan cuestionado demuestra que la impunidad sigue siendo la única moneda oficial.

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