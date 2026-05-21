la-plata-francisco-adorni-rectificativa-declaracion-jurada-herencia-marijuan-pagano

Por: La herencia milagrosa de los Adorni: Francisco sumó $21 millones a su patrimonio para justificar sus gastos

Acorralado por la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, quien detectó inconsistencias brutales en la velocidad con la que canceló un millonario crédito hipotecario, el legislador bonaerense, Francisco Adorni, modificó sus números de 2025: ahora agregó una misteriosa "herencia" de 21 millones de pesos sin especificar el origen y dio vuelta los datos de sus deudas.

La trastienda de una causa iniciada por la diputada Marcela Pagano, el freno total a sus aspiraciones políticas en La Plata y el insólito pedido de una cochera secreta para no ser escrachado en la calle.

La narrativa de la transparencia y la pulcritud administrativa del oficialismo volvió a sufrir un duro golpe en el plano judicial de la Provincia de Buenos Aires. El diputado provincial Francisco Adorni se vio obligado a realizar una presentación de emergencia ante la Oficina Anticorrupción bajo la carátula de "Rectificativa 1 (B)" para enmendar las graves inconsistencias de su patrimonio. El hermano del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, está siendo investigado de forma exhaustiva por el fiscal federal Guillermo Marijuan bajo la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, una causa penal que se activó tras una detallada denuncia radicada por la diputada nacional Marcela Pagano y que motivó pedidos de informes fiscales al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El núcleo de la acusación que acorrala al legislador platense radica en la velocidad supersónica con la que logró desendeudarse en menos de doce meses. En su declaración jurada inicial, Francisco Adorni había consignado la cancelación absoluta de un crédito hipotecario por un monto de 60 millones de pesos en un plazo menor a un año, un movimiento financiero imposible de registrar para cualquier asalariado de la administración pública. Aunque su abogado defensor, el penalista platense Marcelo Peña, intentó minimizar el hecho ante las cámaras de TN señalando que "no fue un error, sino una omisión que ya fue subsanada y que le pasa a cualquier ciudadano", los peritos contables de la fiscalía sospechan que se trató de un burdo intento de ocultamiento patrimonial.

El "bache" de los 21 millones y los lujos bajo sospecha

Para intentar cuadrar los ingresos con el nivel de vida exhibido, la defensa del diputado Adorni sacó un as de la manga en el nuevo documento presentado ante las autoridades de control. En la rectificativa apareció de forma sorpresiva una herencia valuada en 21 millones de pesos, incorporada a sus arcas durante el ejercicio fiscal 2025. Lo llamativo del trámite es que el casillero correspondiente carece por completo de precisiones filiatorias: no se detalla quién es el familiar fallecido ni cuál es el origen lícito de esos fondos de origen sucesorio. Además, los nuevos números contradicen su primera versión y ya no reflejan un desendeudamiento virtuoso, sino un pasivo mucho más complejo y enmarañado.

La evolución patrimonial del hermano del jefe de Gabinete levantó sospechas desde el primer momento en que ingresó a los registros públicos:

En su debut patrimonial declaró el 50% de una propiedad en el selecto barrio de City Bell por un valor de $38.790.000 y la mitad de una camioneta Chery Tiggo 2017 por $5.000.000, arrojando un total de $43.790.000 .

Apenas un año después, sus bienes declarados saltaron a la astronómica cifra de $80.500.000.

En los fundamentos de la denuncia de Marcela Pagano se establece que, si bien los haberes percibidos por Adorni como funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación podrían justificar la compra en cuencas de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025, esos ingresos resultan absolutamente insuficientes para cancelar un préstamo bancario de 60 millones en paralelo.

Fin del sueño municipal en La Plata y pánico al escrache callejero

El impacto de las esquirlas judiciales dinamitó por completo la proyección política que los armadores de la Casa Rosada tenían diseñada para el menor de los Adorni. Aprovechando los altos niveles de conocimiento y la exposición mediática diaria de su hermano Manuel en el atril presidencial, el diputado se perfilaba como la carta fuerte del espacio libertario para disputarle la intendencia de La Plata al peronista Julio Alak de cara a los próximos turnos electorales. Sin embargo, la acumulación de escándalos y la apertura de las cuentas bancarias dispuesta por Comodoro Py sepultaron cualquier chance de instalar su figura como una alternativa de renovación institucional en la capital de la provincia.

[Evolución Patrimonial Declarada - Francisco Adorni] Inicial: ======================= $43.790.000 (City Bell + Chery Tiggo) Año Después: ============================================ $80.500.000 (Jeep + Cancelación Crédito) Rectificada: ============================================ + $21.000.000 ("Herencia" sin especificar)

El clima de hostilidad política e incomodidad que rodea al legislador se mudó a las propias dependencias de la Cámara Baja bonaerense. Según trascendió de fuentes parlamentarias de Calle 53, Adorni habría iniciado una serie de ruidosos reclamos ante las autoridades de la Legislatura para que se le asigne de forma exclusiva una cochera interna de cortesía. El objetivo del pedido es netamente logístico y de seguridad personal: el dirigente busca ingresar y salir del Anexo de Diputados en su camioneta importada sin tener que caminar por la vía pública, evitando de este modo ser reconocido o escrachado por los transeúntes platenses en medio de la crisis económica de 2026. Desde la presidencia del cuerpo optaron por el hermetismo y evitaron confirmar el pedido, pero el silencio en los pasillos de la rosca del conurbano sur habla por sí solo.

Las claves de la rectificativa que sacude al clan Adorni