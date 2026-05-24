Karina Milei, su amiga Belén y la casta jardinera: 700 millones para cortar el pasto en Olivos.

La motosierra parece haberse trabado selectivamente en las oficinas manejadas por Karina Milei. La denuncia judicial impulsada por la legisladora Marcela Pagano sacude los cimientos del relato anticasta. El foco apunta directamente hacia María Belén Agudiez, íntima amiga de la funcionaria y actual titular de la Subsecretaría de Planificación General.

Festín de nombramientos

Esta dependencia responde sin intermediarios a la hermana presidencial. En apenas dos meses de gestión, la subsecretaria duplicó misteriosamente el presupuesto de su área. Esto significó un incremento de 50.000.000 de pesos destinados exclusivamente a engrosar sueldos jerárquicos.

María Belén Agudiez es considerada "la mano derecha" o "la sombra" de Karina Milei, ocupando un rol clave dentro del organigrama de la Secretaría General. Fue designada a través del Decreto 17/2024. Su área tiene la responsabilidad de entender en la planificación y mantenimiento de la Casa de Gobierno, así como las residencias presidenciales de Olivos, Chapadmalal y otras sedes. Fue candidata a diputada nacional por Avanza Libertad, el partido de José Luis Espert, y en 2023 se postuló como candidata a concejal por La Libertad Avanza en el distrito de Escobar, donde nació y reside actualmente.

Lejos del ajuste promocionado, la armadora oficial transformó el organigrama en una bolsa de trabajo. Designó como Administrador General de la Quinta de Olivos a su primo Osvaldo Javier Sosa, un simple jardinero de oficio. No conforme con semejante despropósito, hizo ingresar a otro pariente llamado Agustín Expósito, quien carece de antecedentes laborales formales registrados en la ANSES.

“Soy mamá de cinco gatos y una gran defensora de los derechos de los animales. Vegana. Me gusta luchar por lo que quiero. Trabajo desde los 17 y siempre pensé que para llegar a lo que uno quiere el esfuerzo y el sacrificio son lo que se necesita para lograr los objetivos”, se presenta Belén, que es relacionista pública graduada en la UCES con un posgrado en Defensa Nacional y Militar en la Universidad de la Defensa Argentina (Undef).

Pero la voracidad por los conchabos no se detuvo en la línea consanguínea de primos. El escrito judicial asegura que también lograron aterrizar en dependencias públicas la madre y la hermana de la flamante funcionaria. Así operan cuando acceden a la chequera del Estado, calcando las peores mañas del viejo conservadurismo radicado en el AMBA.

Licitaciones verdes y direccionadas

El golpe de gracia llegó con la ampliación de la presentación en tribunales federales. Se acusa a la mano derecha del poder central de direccionar ($$700 millones) una licitación de jardinería hacia Franco Castelli, otro familiar directo. La maniobra burda huele a un grosero desvío de recursos bajo el paraguas protector del círculo de hierro oficialista.

Semejante impunidad tiene una tipificación penal muy precisa en nuestro código normativo. El armado de este esquema nepotista configura un cuadro objetivo de (abuso de función pública y negociaciones incompatibles). "Mamita… la casta era esto", resuena en los pasillos de un gobierno que llegó prometiendo purificar la política nacional.

Las funciones que cumple Belén

Por su función, debe entender en lo relacionado a la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General, así como también de los organismos a los que preste asistencia. Otra de sus tareas es observar el mantenimiento y el funcionamiento de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal y las sedes administrativas, cocheras y transporte de Karina Milei.

Además debe garantizar higiene y seguridad en el trabajo y medio ambiente en los ámbitos de residencia permanente o transitoria del Presidente y su grupo familiar, así como en todas las áreas integrantes de la Secretaría General; asimismo generar un programa integral para poner en valor edilicio todas las sedes, y el patrimonio histórico y cultural de la Presidencia.

También es la encargada de diseñar la actualización tecnológica de las dependencias de la Secretaría General; monitorear y seguir la coordinación de los traslados terrestres y aéreos del Javier Milei y otros que encomiende su hermana dentro y fuera del territorio nacional; revisar el funcionamiento y mantenimiento de la flota presidencial de aviones en coordinación con la Casa Militar; y gestionar las actividades del Museo del Bicentenario y del Paseo de la República de Olivos.