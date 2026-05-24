Santi Caputo y el imperio Move Group: parientes, pauta, extorsiones, testaferros y cajas millonarias

La rosca libertaria gestó cierto monstruo incontrolable dentro de la Casa Rosada. Santiago Caputo opera como aquel monarca carente de firma, controlando las principales cajas del Estado bajo la excusa de ser apenas otro monotributista.

Esta brillante maniobra contable le permite administrar fortunas enormes sin presentar declaraciones juradas patrimoniales. "Llegaron prometiendo terminar con la casta y hoy tienen negocios inexplicables".

El esquema posee un rótulo fundamental: Move Group. Lo que nació siendo consultoría para asesorar candidatos, mutó velozmente hacia un emporio financiado utilizando fondos públicos. El arquitecto en las sombras de este andamiaje es Manuel Vidal, mano derecha del asesor estrella. Dicho operador, a quien nadie votó, controla hilos muy sensibles de la administración central.

La influencia de este lugarteniente llega hasta el corazón recaudatorio nacional. Fue designado responsable político del ARCA, apadrinando al jefe de la DGI, Andrés Vázquez. Esa ubicación clave resultó una recomendación directa de Leonardo Scatturice, consolidando una férrea amistad que supera las dos décadas. Conocer los secretos fiscales ajenos resulta vital para apretar voluntades.

El entorno familiar también muerde porciones gigantescas del poder. Tomás Vidal, primo del funcionario recaudador, resulta ser socio fundador de dicha firma corporativa. Este hábil gestor organizó el polémico viaje de Santiago Caputo para ver a Donald Trump en la cumbre C-PAC, acompañado por el legislador bonaerense Agustín Romo. Aquellos vínculos internacionales se tejen mezclando intereses privados con representación oficial.

Los detalles sobre aquellas excursiones norteamericanas exponen un despilfarro obsceno. El 26 de febrero pasado, el avión Bombardier aterrizó proveniente desde Florida trayendo una sola pasajera a bordo. Se trataba de Laura Belén Arrieta, organizadora logística del mencionado foro conservador. Resulta imposible justificar semejante gasto aeronáutico cuando pregonan brutal ajuste en todas las áreas del Estado.

Ciertas filtraciones funcionan como arma extorsiva interna. Se le adjudica al bando caputista haber ventilado aquel escandaloso contrato de Tech Security, empresa vinculada a la familia Menem, con el Banco Nación por 4.000.000.000 de pesos. Hacer estallar los negociados ajenos demuestra el salvajismo que manejan estos autodenominados emprendedores estatales.

Salud, pauta y campañas sucias

El loteo ministerial expone alianzas transversales cruzando toda la política tradicional. Rolo Lugones oficia de nexo corporativo en aquella agencia favorita del gobierno. Este lobbista logró que nombren a su padre, Mario Lugones, como ministro de Salud nacional. Tener esa lapicera sanitaria garantiza protección para concretar maldades contando con total respaldo amigo. Y manejan billones anuales.

Ciertas terminales de este grupo conectan directamente con operadores históricos del radicalismo porteño. El joven empresario médico mantiene una aceitada sociedad con Enrique "Coti" Nosiglia, el eterno monje negro radical que financia a Emiliano Yacobitti. Queda clarísimo que los leones terminaron pactando con la peor escoria del sistema que juraban destruir.

Controlar la narrativa mediática constituye otra obsesión para este triángulo oscuro. Para garantizarse obediencia, colocaron a Guillermo Garat ocupando la vicepresidencia de YPF. Desde esa silla estratégica reparten pauta pública millonaria comprando voces críticas.

La billetera perteneciente a nuestra petrolera funciona como un látigo adoctrinador impiadoso. Repartirían entre 30 y 80 mil dólares mensuales a cada uno de los verdaderos periodistas ensobrados, los ultraderechosos que defienden a Milei, atacan a Karina y esconden a Santiaguito.

Viale, Feinman, Fantino, Rossi, Novaresio, Laje, Cris Pérez, Anello, Majul y muchos otros apellidos archi conocidos de la TV y el streaming, serían las víctimas privilegiadas del amor verde con olor a nafta que los lacayos de Caputito entregarían mensualmente en mano, a cambio de empaquetar salvajemente a sus audiencias.

Los antecedentes de estos muchachos distan muchísimo de ser intachables. Tanto el armador comunicacional como su socio sanitario enfrentaron procesamientos judiciales severos hace tiempo. Fueron acusados por violar el artículo 140 del Código Electoral realizando llamadas truchas para ensuciar a Daniel Filmus. "Lindos nenes los tuyos", diría cualquier ciudadano al leer semejantes prontuarios.

Lo que tenés que saber sobre los Santi Boys El cerebro: Un estratega que evita firmar papeles oficiales para no rendir cuentas patrimoniales, operando negocios mediante una agencia allegada.

Las cajas: Controlan la recaudación impositiva gubernamental, la política sanitaria y los enormes fondos publicitarios de la principal petrolera argentina. También La SIDE, ARCA, YPF y cuanta caja puedan.

La casta: Llenaron la administración de parientes, financian vuelos en aviones privados y tejen acuerdos con los operadores más rancios del establishment.