EscrachATE | Quiénes son los gobernadores y diputados que pactaron con Milei para congelar tu bolsillo.

La rosca política vuelve a mostrar su peor rostro justo cuando aquellas temperaturas comienzan a desplomarse. Javier Milei logró avanzar con el recorte tarifario gracias al apoyo explícito brindado por distintos jefes territoriales. Semejante entrega representa un castigo directo contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El proyecto oficialista fulmina beneficios energéticos sobre departamentos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Aquel paraguas protector abarcaba cientos de distritos metropolitanos, impactando ahora contra 3.000.000 de usuarios. Se trata verdaderamente de un saqueo planificado.

Resulta imperdonable observar cómo ciertos mandatarios que prometieron defender un federalismo genuino terminaron levantando esa mano para asfixiar comprovincianos propios. El sindicalista Rodolfo Aguiar apuntó duramente contra tal genuflexión estructural exigiendo una condena social hacia dichos dirigentes. Desde la conducción de ATE Nacional no ocultaron ninguna bronca.

"¿Cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas?", disparó tajante un dirigente estatal. Tal cercanía invernal convierte esa medida en otro golpe durísimo al poder adquisitivo familiar. Nadie tolera tamaño nivel de insensibilidad gubernamental.

Traidores con expedientes muy oscuros

Resulta vital ponerle nombre al colaboracionismo. Osvaldo Jaldo ordenó acompañar la iniciativa utilizando al bloque Independencia, mediante legisladores como Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Mansilla. Curiosamente, este tucumano enfrenta un escándalo en el Juzgado Federal N° 2 (a cargo del fiscal Agustín Chit) por utilizar su CUIT gubernamental para oscuras operaciones aduaneras.

Otro entregador estelar fue Marcelo Orrego, quien instruyó a la diputada Nancy Picón Martínez para defender tremendo tarifazo. Este sanjuanino acarrea una fresquísima denuncia penal por direccionar compras por $4.800.000.000 hacia el empresario amigo José Nazareno Gazze. Mientras ahoga a su pueblo, la matriz de negocios espurios florece impunemente.

Tampoco podemos obviar a Claudio Vidal y Rolando Figueroa, quienes aportaron los respaldos patagónicos de José Luis Garrido y Karina Maureira. El santacruceño transita la causa 917/2025 ante la Corte Suprema de Justicia por intentar copar inconstitucionalmente tribunales provinciales. A cambio de impunidad judicial, regalan la calefacción de su gente.

Escandaloso perdón al establishment energético

Mientras te exigen abonar facturas impagables, la presidencia decide regalarle fortunas incalculables a corporaciones amigas. El texto aprobado esconde una condonación espeluznante a favor de Edenor y Edesur. Estamos hablando sobre perdonar compromisos financieros por 1.800.000.000 de dólares.

Esa montaña de billetes verdes jamás volverá a ingresar al Estado Nacional. "Es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, mientras benefician a las elites empresarias", cuestionó atinadamente el referente gremial. Premiar vaciadores crónicos constituye la verdadera ideología del modelo libertario.

Un ciudadano del AMBA ya no soporta aprietes económicos mientras los multimillonarios reciben salvavidas fiscales. Nuestra dirigencia prefirió arrodillarse ante el poder central en lugar de proteger hogares argentinos del frío. Resulta vital tener memoria cuando estos personajes vuelvan pidiendo otro voto.

Estos son todos los diputados votaron a favor del frío de Milei

El respaldo provino principalmente de la coalición oficialista y bloques aliados, bajo la premisa de alcanzar el equilibrio fiscal y garantizar que la ayuda llegue solo a los hogares más vulnerables.

La Libertad Avanza (LLA):

Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almiron, Barbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damian Arabia, Belen Avico, Atilio Basualdo, Monica Becerra, Beltran Benedit, Bertie Benegas Lynch, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrian Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Facundo Correa Llano, Romina Diez, Nicolas Emma, Alejandro Fargosi, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, Maria Gabriela Flores, Maira Frias, Maria Virginia Gallardo, Alvaro Garcia, Carlos Garcia, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, Maria Luisa Gonzalez Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzman, Diego Hartfield, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, Maria Cecilia Ibañez, Andres Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andres Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Alvaro Martinez, Nicolas Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Miriam Niveyro, Joaquin Ojeda, Sebastian Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustin Pellegrini, Jose Peluc, Luis Petri, Maria Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Maria Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Adrian Ravier, Veronica Razzini, Karen Reichardt, Gaston Riesco, Gonzalo Roca, Miguel Rodriguez, Laura Elena Rodriguez Machado, Juliana Santillan Juarez Brahim, Santiago Santurio, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Ruben Dario Torres, Anibal Tortoriello, Jose Federico Tournier, Cesar Treffinger, Hernan Urien, Patricia Vasquez, Andrea Fernanda Vera, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Carlos Raul Zapata.

PRO:

Martin Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, Maria Florencia De Sensi, Daiana Fernandez Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Alvaro Gonzalez, Cristian A. Ritondo, Javier Sanchez Wrba, Martin Yeza.

UCR:

Guillermo Cesar Aguero, Gerardo Cipolini, Diogenes Ignacio Gonzalez, Lisandro Nieri, Dario Schneider.

Innovación Federal: Alberto Arrua, Gerardo Gustavo Gonzalez, Oscar A. Herrera Ahuad, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Yolanda Vega.

Provincias Unidas:

Lourdes Micaela Arrieta, Jorge Antonio Avila, Sergio Eduardo Capozzi, Maria Ines Zigaran.

Otros Bloques: Eduardo Falcone (MID), Oscar Zago (MID), Elia Marina Fernandez (Independencia), Gladys Medina (Independencia), Javier Noguera (Independencia), Jose Luis Garrido (Por Santa Cruz), Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), Nancy Viviana Picon Martinez (Producción y Trabajo), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nicolas Massot (Encuentro Federal).