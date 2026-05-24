El pacto oscuro de Kicillof y Atana$obre para regalarle los casinos a Boldt hasta 2046.

La rosca política en la Provincia de Buenos Aires nunca descansa cuando hay millones sobre el tapete. Axel Kicillof y su funcionario Gonzalo Atanasof (Atana$obre) acaban de firmar la rendición estatal frente al lobby corporativo. Mediante una polémica adjudicación, le entregaron el control de tres emblemáticas salas a la empresa Boldt S.A. hasta el año 2046.

El andamiaje legal fue orquestado usando la flamante Resolución 677/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Esta normativa convalida un negocio a larguísimo plazo que incluye proveer máquinas, controlar sistemas y manejar servicios complementarios. Así, el oficialismo bonaerense, ahora anti K, garantiza una recaudación fabulosa a una firma privada manchada por graves acusaciones, bajo la máscara de una simple compulsa pública.

Los números de la Licitación Pública N° 2/2025 resultan una verdadera bofetada al contribuyente. El mandatario aceptó incrementar obscenamente la comisión patronal, llevándola a cifras cercanas al 60%. Específicamente, el operador recaudará el 58% en el Casino Hermitage de Mar del Plata, un 59% en Tandil y un 59,8% en Miramar.

Prontuario de facturas y tribunales

Detrás de este monopolio eterno aparece la familia de Antonio Ángel Tabanelli y sus herederos, dueños de un imperio forjado entre pasillos del poder. Este conglomerado arrastra pesadísimos antecedentes, como aquella denuncia penal impulsada por la AFIP bajo conducción de Ricardo Echegaray. Se los acusó formalmente por utilizar facturas apócrifas, falsificar documentos públicos y simular dolosamente pagos impositivos.

Ese lodo contable salpica todos los fueros institucionales y ensucia expedientes resonantes. La firma operó peligrosamente en el recordado escándalo Ciccone, desfilando por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Si bien lograron salir ile$os tras dictámenes del fallecido fiscal Jorge Di Lello, el historial evidencia cómo esta corporación siempre se mueve en zonas muy oscuras.

Incluso dentro del mismísimo territorio bonaerense acumularon fojas muy incómodas para sus balances. Tanto el fundador como Antonio Eduardo Tabanelli (su hijo) fueron apuntados por ARBA mediante la Disposición Delegada 4965. Ese organismo recaudador los sentó frente al Tribunal Fiscal de Apelación para dar explicaciones sobre sus presuntos incumplimientos operando como agentes de percepción tributaria.

Dos décadas de hipoteca lúdica

Entregar el manejo absoluto de las apuestas presenciales hasta mediados de siglo significa condicionar brutalmente a las siguientes cinco gestiones gubernamentales. Este turbio pacto expone la doble moral de un gobierno que pregona redistribución pero engorda las billeteras del peor establishment. Queda clarísimo que la suculenta caja proveniente del vicio perdona cualquier currículum y archiva los pecados del pasado.

Lo que tenés que saber sobre la adjudicación