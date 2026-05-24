Milei y Quirno ascienden a un militante de "las dos vidas": un leal de Santi Caputo llega para blindar el vínculo con el catolicismo

En medio de una relación cada vez más tirante y plagada de incomodidades con la jerarquía de la Iglesia Católica y el propio Vaticano, la Casa Rosada movió sus piezas en el tablero de la diplomacia religiosa.

El Gobierno nacional oficializó el desembarco de Agustín Caulo como el nuevo secretario de Culto y Civilización, un casillero institucional de máxima sensibilidad para la administración libertaria.

El nombramiento quedó sellado mediante el Decreto 362/2026 publicado en las primeras horas del Boletín Oficial, portando las rúbricas del presidente Javier Milei y del titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

El texto legal no solo convalidó su ascenso, sino que le otorgó el estratégico rango protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para aceitar las misiones internacionales de la dependencia.

El nuevo funcionario, que se venía desempeñando como subsecretario del área, es un cuadro orgánico de "Las Fuerzas del Cielo" y responde de forma directa a la jefatura política del asesor presidencial Santiago Caputo.

Con el rango protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, este militante del ala ultraconservadora y antiabortista hereda la silla que dejó Nahuel Sotelo tras su desembarco en la Legislatura bonaerense.

Los desafíos de un recambio que busca calmar las aguas con el Episcopado sin perder la pureza ideológica del relato libertario.

Conocido en los pasillos del poder como el “Chino”, Caulo venía desempeñando tareas como subsecretario dentro de la misma órbita estatal, lo que garantiza una continuidad técnica pero un fuerte cambio en la correlación de fuerzas políticas internas.

El funcionario es un cuadro puro de "Las Fuerzas del Cielo", la agrupación militante que reporta de manera directa y sin intermediarios al influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

Con este movimiento, el influyente estratega de Balcarce 50 consolida su control sobre la agenda de política exterior y los vínculos con los credos, desplazando las influencias de los sectores libertarios tradicionales que solían tallar en esas designaciones.

La salida de Nahuel Sotelo para desembarcar en la Provincia

El recambio de nombres se aceleró tras la salida programada de Nahuel Sotelo, quien abandonó la Secretaría para asumir formalmente sus funciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El desplazamiento de Sotelo era un secreto a voces en el submundo de La Libertad Avanza desde fines del año pasado, luego de haber integrado en un lugar de privilegio las listas de candidatos a diputados bonaerenses durante el último turno electoral.

Su regreso al territorio de la rosca legislativa platense dejó vacante una silla donde la paciencia de los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina venía mostrando signos de severo desgaste debido al impacto del ajuste económico en las barriadas populares del conurbano.

Dentro del ecosistema oficialista, el "Chino" Caulo ostenta un perfil marcadamente conservador que sintoniza a la perfección con los sectores ultracatólicos que ganaron protagonismo en el armado ideológico de la derecha local.

El flamante secretario es un miembro activo de Frente Joven, una organización con fuerte presencia territorial en la Argentina y Ecuador caracterizada por su férrea militancia en contra de la legalización del aborto y la defensa irrestricta de las posiciones más tradicionales de la doctrina eclesiástica.

En el universo de las redes oficiales, lo reconocen como un cuadro orgánico "de las dos vidas" que ha coordinado planes de acompañamiento social periférico con una impronta fuertemente dogmática.

El ajedrez de las "Fuerzas del Cielo" en la era Quirno

La llegada de Caulo al despacho mayor de Culto ocurre en un momento donde la Cancillería —ahora bajo la conducción formal de Pablo Quirno— se encuentra bajo un proceso de reestructuración doctrinaria que busca purgar cualquier vestigio de las agendas globales de la ONU y el denominado "Pacto del Futuro".

La designación de un embajador con el ADN de Frente Joven busca blindar las posiciones del Gobierno argentino en los foros internacionales sobre debates de civilización y familia, erigiendo un dique de contención ideológico alineado con las posturas del conservadurismo global.

Sin embargo, el principal frente de tormenta para el nuevo secretario estará en el plano local. Los obispos argentinos han endurecido sus documentos pastorales advirtiendo sobre la vulnerabilidad social y la falta de alimentos en los comedores comunitarios, una realidad que el funcionario conoce de cerca por sus anteriores tareas en las barriadas bonaerenses.

El "Chino" Caulo tendrá la compleja misión de ser el pararrayos de las críticas eclesiásticas y ensayar canales de diálogo con un Episcopado que mira con desconfianza la mística de las "Fuerzas del Cielo", un sector que antepone la pureza dogmática del mercado por sobre el histórico mensaje de justicia social que emana de las encíclicas papales.

Las claves del recambio en la Secretaría de Culto