Gobierno en llamas: La guerra fría entre Karina Milei y Santiago Caputo que dejó el Estado sin motor ni timón

El contrato electoral de Javier Milei prometía eficiencia, reducción de la estructura estatal y una gestión ajena a las prácticas de la "vieja política".

Dos años después, la Casa Rosada es el escenario de una degradación institucional sin precedentes: una interna de cuarta que paralizó el funcionamiento administrativo del país durante los últimos dos meses.

La disputa no es por modelos económicos ni por mejorar la vida de los ciudadanos, sino por el control absoluto de los "ravioles" del Estado: las cajas, los nombramientos, las licitaciones y el acceso directo a la firma del Presidente.

En este rincón, la estructura de Karina Milei —que hace meses le arrebató el control del Ministerio de Justicia al equipo de Caputo— y en el otro, el entramado de "Las Fuerzas del Cielo" que responde al asesor Santiago Caputo, quien busca blindar su influencia mediante el despliegue de sus terminales en la red social X (ex Twitter).

La pelea de fondo: la disputa de poder entre el ecosistema que orbita a Karina Milei —con Martín Menem como su principal ejecutor— y la estructura de "Las Fuerzas del Cielo" que responde al asesor estrella Santi.

Carpetazos tuiteros, operativos de contención digital para el "Gordo Dan" y un Javier Milei que, lejos de ser el árbitro, parece haber perdido el control de su propia tropa y de la calle. La trastienda de una gestión que se está matando por dentro mientras el modelo económico se deshilacha.

La inoperancia de esta guerra de guerrillas llegó al punto de ebullición con la cuenta de la red X "Periodista Rufus", que destapó la olla de los carpetazos y las operaciones cruzadas que mantienen a los ministros en estado de parálisis.

La respuesta desde el bando de Caputo no se hizo esperar: un complejo operativo de contención digital que incluyó a toda la tropa de tuiteros libertarios, entre ellos el polémico "Gordo Dan", para defender los puestos de poder frente a la avanzada de Martín Menem, quien actúa como el brazo ejecutor de la voluntad de "El Jefe" (Karina Milei).

La paradoja es total: Milei le asegura a Alejandro Fantino en Neura que "en su gobierno no hay internas", mientras sus dos hombres de mayor confianza se están matando por los escombros de una gestión que no da respuestas.

El 74% de los argentinos, afuera del juego de poder

El clima de asfixia económica que atraviesan las familias argentinas —con una inflación que devora los salarios y una recesión que no encuentra piso— contrasta de manera obscena con la agenda de la cúpula libertaria.

Mientras el 74% de los ciudadanos no llega a fin de mes, los funcionarios y operadores de La Libertad Avanza están ocupados 24/7 en la guerra por la permanencia.

La parálisis administrativa es absoluta: los expedientes no avanzan, las urgencias sociales se desatienden y el Estado funciona en modo "piloto automático" porque ningún ministro quiere firmar nada por miedo a que el sector opuesto le envíe un "carpetazo" al día siguiente.

La situación es tan grave que hasta la seguridad en las calles y el control social se han desdibujado. El Gobierno perdió la iniciativa política y, sobre todo, la capacidad de lectura de lo que pasa afuera de la Plaza de Mayo.

El conflicto con Manuel Adorni y la exposición de las internas han terminado por romper la coraza de invencibilidad que Milei intentó construir.

El Presidente, que en teoría debería arbitrar las diferencias, ha optado por el negacionismo mediático, una estrategia que ya no convence ni siquiera a sus propios votantes, quienes empiezan a ver cómo la gestión de las "Fuerzas del Cielo" se consume en el fuego de su propia ambición por los cargos.

La anatomía de la implosión: ¿Quiénes se disputan qué?