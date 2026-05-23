La prueba del respaldo de Milei a la estafa $LIBRA que fue hallada en el celular Novelli para ocultar pruebas

El reloj de arena de la impunidad parece haberse agotado para el entramado libertario ya que se pudo saber que la fiscalía que encabeza la investigación sobre la estafa piramidal de la criptomoneda $LIBRA recibió un informe técnico devastador para la tranquilidad de Balcarce 50.

El peritaje sobre el celular de Mauricio Novelli concluyó que el imputado no solo tuvo en su poder, sino que editó y luego intentó eliminar de forma intencional una nota que detalla un supuesto acuerdo de 5 millones de dólares a cambio de protección política y respaldo público del presidente Javier Milei.

La técnica aplicada por los especialistas forenses permitió reconstruir el proceso: las imágenes de la nota fueron generadas mientras la aplicación Apple Notes estaba abierta, mostrando una clara manipulación de la evidencia justo antes de su borrado definitivo.

La nota, encontrada en la aplicación Apple Notes del celular de Novelli, detalla cómo el dinero se habría utilizado para blindar la estafa y garantizar impunidad oficial.

Mientras la Casa Rosada entra en pánico por el alcance de la investigación, el fiscal del caso se prepara para solicitar la indagatoria del empresario, acercando el peligro procesal al círculo más íntimo del poder, donde nombres como Karina Milei y Manuel Adorni comienzan a orbitar peligrosamente cerca de la causa.

Este hallazgo es la pieza faltante que confirma lo que hasta ahora eran sospechas y trascendidos de pasillo: el presunto vínculo directo entre los operadores financieros de la estafa $LIBRA y la alta jerarquía del Gobierno nacional.

Para el juzgado, la eliminación deliberada de este archivo constituye una confesión técnica de la intención de ocultar una maniobra de cohecho agravado.

La preocupación en la Casa Rosada es total, ya que el contenido de la nota no se limita a un acuerdo financiero, sino que especifica la hoja de ruta de cómo ese dinero habría sido distribuido para asegurar que la estafa no fuera detectada por los organismos de control estatal, transformando lo que era una causa financiera en un escándalo de corrupción institucional sin precedentes.

La fase final de la investigación: ¿Hacia una citación presidencial?

El impacto político de este descubrimiento es inmediato. La investigación ya no apunta únicamente a Novelli y su red de estafadores, sino que se ha movido al centro de gravedad del Poder Ejecutivo.

La fiscalía analiza ahora quiénes fueron los receptores finales de esos 5 millones de dólares. En los tribunales de Comodoro Py circula el rumor de que el fiscal podría solicitar en las próximas horas medidas restrictivas de libertad y el allanamiento de nuevas dependencias gubernamentales para verificar si existen copias de seguridad de ese contrato en servidores públicos.

Para Karina Milei y Manuel Adorni, el avance de esta causa representa una amenaza directa. Si la Justicia logra acreditar que los fondos fueron transferidos a cuentas vinculadas a funcionarios de alto rango, el "blindaje" mediático que el Gobierno intentó construir durante estos meses quedará reducido a cenizas.

La defensa de Novelli, que hasta hace poco se mostraba confiada en la falta de pruebas, ha entrado en una crisis de estrategia tras confirmarse que el peritaje informático pudo recuperar el archivo borrado, lo que deja al empresario sin margen de maniobra legal para desmentir la existencia del pacto millonario.

El "espejo de la estafa": Un fraude que dejó todos los dedos marcados

La estafa de $LIBRA pasará a la historia como uno de los fraudes más obvios y descuidados del país.

Al dejar rastros digitales tan claros —la nota abierta, las ediciones y el borrado mal ejecutado—, los actores involucrados parecen haber operado con una sensación de impunidad absoluta, probablemente convencidos de que el control que ejercían sobre los organismos judiciales sería suficiente para tapar cualquier rastro.

Pero el equipo de investigadores forenses logró vencer la barrera de la "eliminación digital", rescatando la prueba reina que vincula la voluntad del Presidente con el dinero de una estafa que dejó a miles de ahorristas en la calle.

La sociedad argentina asiste ahora a un punto de no retorno. La confirmación del contrato de 5 millones de dólares no solo pone a Novelli al borde de la indagatoria, sino que coloca al Presidente de la Nación ante la necesidad de dar explicaciones que, hasta el momento, han sido sustituidas por el silencio y la censura de redes sociales.

Si la Justicia federal avanza con la solicitud de las cámaras de seguridad y los registros de ingresos a la Casa Rosada durante las fechas detalladas en la nota recuperada, el desfile de altos funcionarios hacia los tribunales será inevitable.

La pregunta que recorre los pasillos judiciales es si el sistema permitirá que el círculo íntimo del mandatario sea citado a declarar, o si la estructura judicial operará para proteger a los principales implicados en este escándalo que, esta vez, parece imposible de borrar.

Las claves del escándalo que sacude al Gobierno