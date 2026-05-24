El barco libertario hace agua: Macri le soltó la mano a Milei y advirtió que el Gobierno se está desangrando por sus propias fisuras

En un discurso que resonó en los despachos más importantes de la Casa Rosada como un mensaje de despedida anticipada, el fundador del PRO, Mauricio Macri comparó la gestión de Javier Milei con una embarcación a la deriva.

La metáfora fue quirúrgica: si bien reconoció que el "populismo" es una tormenta externa peligrosa, subrayó que el verdadero riesgo para la supervivencia de la gestión es la "fisura interna".

Según Macri, el problema más grave no son los enemigos externos —el populismo, al que calificó como una "tormenta previsible"—, sino la "fisura interna" que, de manera silenciosa y silenciada por el propio entorno presidencial, está provocando una entrada de agua irreversible.

La trastienda de una ruptura que se huele en el aire, el reclamo por la "energía perdida" en peleas de gabinete y la advertencia final: si el Ejecutivo no deja de mirarse el ombligo, el proyecto político quedará en el fondo del mar.

Con una honestidad brutal, Macri reveló la dinámica de cortesanos que rodea al Presidente: “si la pérdida alguien decide, no le vamos a decir al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco avanza y un momento el barco se hunde y ya es irreversible”.

El dardo apunta directamente a la mesa chica de la Presidencia, donde el hermetismo y la guerra por el control de los "ravioles" del Estado —que venimos contando en Primera Página— han transformado el gabinete en una caja de resonancia de operaciones cruzadas.

Macri no solo cuestionó la falta de gestión, sino que puso el dedo en la llaga sobre el objetivo final de cualquier gobierno: "creemos que el poder lo recibís con la tarea de mejorarle la calidad de vida a la gente. No es para solamente debatir, discutir, pelear, es para construir".

El mensaje es claro: el gobierno está más preocupado por los tuits de Santiago Caputo y las internas de Karina Milei que por resolver la crisis que asfixia a los argentinos.

Una fisura interna y el agotamiento de la gente

El análisis de Macri no es solo político; es táctico. El ex Presidente sabe mejor que nadie que un gobierno sin foco termina siendo devorado por su propia burocracia y ambiciones.

"Si la energía se te va en la fisura interna, no tenés fuerza para emprender el cambio contra aquellos que definitivamente no lo quieren" , sentenció.

Es un diagnóstico sobre la inacción: mientras el gobierno está "remando" en discusiones estériles, los desafíos reales del país siguen intactos.

Para Macri, la parálisis que sufre la gestión hace más de dos meses —producto de la guerra civil entre el Karinismo y el Santiaguismo — no es un hecho aislado, sino la causa principal de un inminente naufragio.

La advertencia de Macri sacude los cimientos de la coalición informal que sostenía al oficialismo. Al señalar que el barco se hunde, Macri abre la puerta a un escenario donde el PRO podría empezar a marcar diferencias mucho más duras, distanciándose de una gestión que, a su juicio, ha perdido el rumbo.

La metáfora de "no decirle al capitán" para que "no se haga mala sangre" es el reconocimiento explícito de que el entorno del Presidente le está ocultando la realidad, un pecado capital en cualquier administración que pretende sobrevivir a una crisis de magnitud.

Las claves del mensaje que sacude a Balcarce 50