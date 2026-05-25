ALHORNI: el ocaso del Jefe de Gabinete por gastos millonarios incompatibles con sus ingresos

El "gobierno de los mentirosos", como lo califican sectores de la oposición y el propio arco judicial en privado, enfrenta su peor crisis de credibilidad.

La denuncia que pesa sobre Manuel Adorni no es una cuestión de "desprolijidades administrativas", sino una causa por presunto enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de funciones.

La Justicia tiene en su poder el desglose de consumos bancarios que revelan que el propio Adorni realizó junto a su esposa, Bettina Angeletti, en el que gastaron en promedio, entre 7 y 8 millones de pesos mensuales desde diciembre de 2023.

La pregunta del millón que deberá responder ante un juez es cómo se financió ese nivel de vida, considerando que sus haberes mensuales como funcionario rondaban los 3,5 millones de pesos y que su pareja no poseía ingresos declarados que pudieran respaldar semejante flujo de dinero.

La cifra, de por sí escandalosa, se vuelve insostenible al contrastarla con un sueldo oficial de 3,5 millones de pesos y la condición de monotributista de su esposa.

El informe judicial que circula en Comodoro Py no solo apunta a las tarjetas, sino a una compleja red de desembolsos en efectivo para refacciones, operaciones inmobiliarias y viajes internacionales de lujo que suman más de 400.000 dólares.

Mientras la Declaración Jurada (DDJJ) del funcionario brilla por su ausencia, los tiempos judiciales se aceleran: la citación a declaración indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial.

Entre los puntos más oscuros de la investigación, el fiscal ha detectado pagos en efectivo por 245.000 dólares destinados a refacciones, un método clásico para intentar invisibilizar el origen de los fondos.

A esto se le suman operaciones inmobiliarias por 185.000 dólares y un estilo de vida que incluyó viajes a Nueva York, Aruba y centros turísticos de lujo, con gastos que alcanzan los 35.000 dólares solo en pasajes y estadías.

Lo que más ha indignado a los investigadores es que, en este desglose, ni siquiera aparecen los costos de la escolaridad privada de sus hijos, lo que sugiere que esos servicios podrían haber sido solventados por "otras vías" que aún están bajo secreto de sumario.

La trampa de las DDJJ: el silencio como estrategia de defensa

A estas alturas, la falta de una Declaración Jurada presentada en tiempo y forma por parte de Manuel Adorni no hace más que reforzar la tesis fiscal de un ocultamiento intencional.

En el ámbito judicial, la omisión de la DDJJ es interpretada como un indicio de culpabilidad, una maniobra desesperada para ganar tiempo mientras la Justicia rastrea los compromisos pendientes que el funcionario mantiene con desarrolladores inmobiliarios y prestamistas privados, estimados en otros 335.000 dólares.

El "escudo de protección" que Javier Milei había tendido sobre su Jefe de Gabinete comienza a agrietarse. En la Casa Rosada hay pánico: el llamado a indagatoria no es un trámite menor, es el inicio formal de una persecución penal que, de prosperar, obligaría a Adorni a dar un paso al costado para no arrastrar al Presidente al barro de los tribunales de Comodoro Py.

La defensa técnica del funcionario —según trascendió— está intentando negociar una prórroga, pero el volumen de pruebas, documentos y registros bancarios presentados por la fiscalía es tan contundente que los tiempos judiciales se han vuelto inmanejables para el poder político.

¿El principio del fin para el entorno de Milei?

El escenario actual describe un gobierno que se desmorona por su propia hipocresía. Mientras desde la tribuna del atril presidencial se predicaba el "no hay plata", el núcleo duro de la toma de decisiones gastaba en dos años más de 400.000 dólares en bienes y servicios suntuarios.

La causa no solo pone en juego la libertad de Adorni, sino que es un mensaje directo para toda la estructura de La Libertad Avanza: los días de la impunidad total parecen haber terminado.

La proximidad de la feria judicial ha convertido este expediente en la máxima prioridad de la Fiscalía. Se espera que, antes de que los tribunales entren en receso, Manuel Adorni deba sentarse frente al juez para explicar, punto por punto, cómo los "números no cerraban" pero su cuenta bancaria sí.

Este juicio no solo es sobre dinero; es sobre la ética pública, la honestidad de un gobierno que llegó para romper con la casta y que terminó, según la Justicia, inmerso en un esquema de gastos e ingresos que no resiste el menor análisis contable.

Las claves del escándalo Adorni