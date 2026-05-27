Escándalo legislativo en Brandsen: un concejal radical desafió a otro a "batirse a duelo" a la salida de una sesión

El tratamiento de un simple proyecto para autorizar un convenio con Provincia Leasing terminó convirtiéndose en el escenario de una disputa personal que traspasó los límites del recinto.

La discusión, que debía girar sobre la salud financiera del municipio para adquirir maquinaria, derivó rápidamente en un ataque de nervios por parte del edil radical Facundo Fernández, quien se sintió tocado personalmente por la dialéctica de Lucas Bronicardi.

Según testigos, el tono se elevó cuando Bronicardi, referente de Derecho al Futuro y leal al Gobernador Kicillof, cuestionó la "incoherencia" de ciertos sectores opositores que votan a favor pero critican en el discurso.

La frase "Las armas las elijo yo" retumbó en los jardines del edificio legislativo, dejando atónitos a los presentes y obligando a los propios correligionarios de Fernández a intervenir para frenar el arrebato.

Un reflejo crudo de la crispación que atraviesa la rosca política local, donde la chicana dialéctica ha dado paso a provocaciones que rozan lo institucionalmente absurdo.

La respuesta de Fernández no fue un pedido de palabra ni una réplica política: esperó al edil oficialista en las escaleras del Concejo, se quitó el abrigo y, en un despliegue de teatro dramático, invocó los códigos de honor de épocas superadas, desafiando a Bronicardi a un duelo personal.

La intervención de la presidenta del bloque radical, Graciela Neira, fue fundamental para evitar que la escena —que ya era bochornosa— escalara a un plano físico frente a las cámaras de televisión que cubrían la sesión.

Un contexto de pólvora en Brandsen

Lo ocurrido este lunes no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un clima de alta toxicidad política en el distrito. El concejal Lucas Bronicardi es un actor central en la escena local, conocido por su enfrentamiento público contra el intendente camporista Fernando Raitelli.

La disputa por la conducción del peronismo local y la alineación con el sector de Axel Kicillof y Mario Secco ha mantenido los ánimos caldeados durante meses.

Sin embargo, lo que preocupa a los vecinos de Brandsen es que la confrontación política esté mutando hacia formas de violencia verbal que descalifican la función pública.

El desafío a "duelo" y la frase intimidante "Las armas las elijo yo" no solo exponen la fragilidad del debate legislativo local, sino que envían una señal preocupante sobre la capacidad de los ediles para gestionar sus diferencias democráticas.

Mientras la población espera soluciones a los problemas cotidianos de la ciudad, el Concejo Deliberante parece estar ocupado en dirimir "honores" personales en lugar de debatir la gestión municipal.

Las claves de un cruce vergonzoso