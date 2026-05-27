Judith Miller y la crítica al sufrimiento en la sociedad de consumo

En tiempos atravesados por las redes sociales, la hiperconectividad y la necesidad constante de validación, las ideas de Judith Miller recuperan vigencia. La pensadora francesa, figura clave del psicoanálisis contemporáneo y responsable de preservar la obra de Jacques Lacan, sostuvo que la sociedad de consumo no produce bienestar real, sino una forma persistente de sufrimiento subjetivo.

La definición fue pronunciada en Madrid, en 2006, durante una serie de conferencias vinculadas a la Fundación del Campo Freudiano. Allí lanzó una frase que todavía resuena con fuerza en debates sobre salud mental, consumo y cultura contemporánea: “La sociedad de consumo no produce más felicidad en el individuo, lo hace sufrir”.

Lejos de una crítica moralista al capitalismo o de un rechazo romántico a la modernidad, Miller planteaba un diagnóstico político y clínico. Según su mirada, el mercado ya no solo vende productos: fabrica deseos, frustraciones e identidades.

El consumo como productor de insatisfacción

Para Judith Miller, el capitalismo tardío necesita que las personas permanezcan permanentemente insatisfechas. El sistema funciona ofreciendo objetos, experiencias y estilos de vida bajo la promesa de alcanzar plenitud emocional, reconocimiento o felicidad.

Sin embargo, desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano, esa promesa está destinada al fracaso.

El objeto de consumo genera satisfacción momentánea, pero rápidamente pierde valor simbólico. Entonces aparece nuevamente la sensación de vacío y la necesidad de volver a consumir. El circuito nunca se detiene.

Lo que tenés que saber sobre la teoría de Judith Miller

El mercado necesita consumidores frustrados para sostener el ciclo económico.

La publicidad promete felicidad inmediata a través de objetos.

El sujeto termina culpándose cuando el bienestar no llega.

El sufrimiento deja de verse como un problema social y se vuelve un “fracaso individual”.

La ansiedad y la angustia aparecen como síntomas frecuentes de este modelo cultural.

Miller advertía además sobre otro fenómeno: la expansión de la autoayuda y la medicalización del malestar cotidiano. Según su análisis, cada vez más experiencias humanas eran tratadas como fallas individuales que debían corregirse rápidamente.

En esa lógica, la tristeza, la angustia o la incertidumbre ya no eran interpretadas como experiencias humanas complejas, sino como obstáculos para seguir produciendo y consumiendo.

El mandato de “gozar” y exhibir éxito

Uno de los puntos centrales del pensamiento de Judith Miller era el cambio cultural respecto de otras épocas. Si durante el siglo XIX predominaba la idea del deber y la disciplina, la sociedad contemporánea impuso otro mandato: disfrutar constantemente.

La obligación ya no pasa únicamente por trabajar o cumplir normas, sino por mostrarse exitoso, feliz, productivo y realizado.

Las redes sociales profundizaron esta dinámica al convertir la vida cotidiana en una vidriera permanente. El individuo se encuentra presionado para exhibir experiencias, viajes, consumo y bienestar emocional casi de manera ininterrumpida.

Para Miller, ese imperativo de felicidad permanente genera nuevas formas de sufrimiento silencioso.

“Si tenés acceso a los bienes y aun así te sentís vacío, el sistema te hace creer que el problema sos vos”.

La autora también puso el foco en las infancias y adolescencias, expuestas desde edades tempranas a estímulos publicitarios, pantallas y mecanismos de consumo cada vez más agresivos.

Quién fue Judith Miller

Judith Miller nació en París en 1941, durante la ocupación nazi. Fue hija del influyente psicoanalista Jacques Lacan y de la actriz Sylvia Maklés.

Durante su juventud participó activamente de la militancia maoísta en el histórico Mayo Francés de 1968 y obtuvo un doctorado en Filosofía en La Sorbona.

En 1966 se casó con el filósofo Jacques-Alain Miller, considerado el principal discípulo de Lacan.

Tras la muerte de su padre, en 1981, asumió la tarea de preservar y difundir el legado del psicoanálisis lacaniano a nivel internacional. Desde la Fundación del Campo Freudiano, impulsó escuelas, publicaciones y redes culturales en Europa y América Latina, especialmente en ciudades con fuerte tradición psicoanalítica como Buenos Aires.

A diferencia de otros intelectuales franceses de su generación, Judith Miller no concentró su pensamiento en grandes libros individuales. Su trabajo se desarrolló principalmente a través de revistas, compilaciones y espacios colectivos de debate.

Falleció en París en diciembre de 2017, a los 76 años.

El psicoanálisis frente al malestar moderno

Uno de los aportes más importantes de Miller fue entender al consultorio psicoanalítico no como un refugio aislado del mundo, sino como un espacio donde el sujeto puede detener la velocidad del consumo y preguntarse por su propio sufrimiento.

Frente a una cultura que intenta anestesiar rápidamente cualquier malestar con objetos, entretenimiento o respuestas inmediatas, el psicoanálisis propone escuchar el síntoma y darle un sentido singular.

Por eso, sus ideas vuelven a cobrar relevancia en una época atravesada por el agotamiento emocional, la ansiedad social y la necesidad permanente de rendimiento.