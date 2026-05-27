NI RIGI, NI SUPER RIGI: con Milei nadie quiere venir a invertir a la Argentina, que quedó última en América.

Mientras el Gobierno nacional intenta justificar el estancamiento mediante la creación de figuras como el "Super RIGI", la realidad muestra un desinterés sistémico de los inversores globales por un país que, pese a tener abundantes recursos naturales y energía, no logra ofrecer la seguridad jurídica ni la estabilidad macroeconómica necesarias para un desembarco masivo de capitales.

​La comparación es, para cualquier analista, demoledora. La brecha con los principales países de la región no es solo cuantitativa, sino cualitativa; mientras otros mercados atraen inversiones para manufactura y tecnología, la Argentina lucha por retener mínimos de capital en sectores de extracción.

País IED Recibida (US$ millones)

Brasil 77.000

México 40.000

Chile 13.000

Colombia 11.000

Costa Rica 6.000

Argentina 3.134

El Ejecutivo ha hecho del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y de su versión potenciada, el "Super RIGI", el eje central de su discurso para atraer inversiones. Sin embargo, el reporte de Misión Productiva advierte que los incentivos regulatorios, por sí solos, son insuficientes cuando el entorno económico es hostil. El fracaso radica en tres pilares fundamentales que el actual modelo libertario no ha logrado resolver:

​ Mercado Interno Deprimido: Ninguna empresa invierte a largo plazo en un país donde el consumo interno se ha desplomado. Sin demanda, no hay incentivo para expandir capacidad.



Ninguna empresa invierte a largo plazo en un país donde el consumo interno se ha desplomado. Sin demanda, no hay incentivo para expandir capacidad. ​Capacidad Ociosa: Con las fábricas trabajando a media máquina, las empresas prefieren maximizar el uso de sus instalaciones actuales antes que invertir un solo dólar en nuevas líneas de producción.



Con las fábricas trabajando a media máquina, las empresas prefieren maximizar el uso de sus instalaciones actuales antes que invertir un solo dólar en nuevas líneas de producción. ​Ausencia de Financiamiento: La falta de crédito a tasas competitivas y la incertidumbre sobre el acceso a divisas impiden que los proyectos de inversión se financien dentro del esquema de largo plazo que requiere la industria.

Una economía de enclave vs. una economía industrial

El informe destaca un problema estructural profundo: las pocas inversiones que llegan están concentradas casi exclusivamente en recursos naturales y energía. Esto condena al país a una "economía de enclave", donde la riqueza se extrae y se exporta, pero no se derrama sobre el entramado productivo nacional ni genera empleos de alta calidad de manera masiva.



​"El contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo, aun en sectores donde el país posee ventajas competitivas".



​La apuesta gubernamental por sectores estratégicos es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Mientras el discurso oficial se centra en la "liberación total" del mercado, los inversores internacionales parecen observar con cautela una Argentina que no logra salir de su laberinto de recesión y falta de credibilidad financiera.

​Análisis de la crisis de atracción

​El dato OCDE: Argentina cierra el ranking regional, evidenciando una desconexión total con la recuperación económica global.

​La ilusión de los regímenes especiales: La creación del "Super RIGI" ha sido vista como un manotazo de ahogado que no compensa la falta de estabilidad macro.

Fuga de confianza: La inversión extranjera no es solo una cuestión de leyes; es un indicador de confianza en la estabilidad de las reglas de juego a 10 o 20 años, algo que el Gobierno actual no ha podido garantizar.

El desafío del sector productivo: Sin una recuperación del mercado interno, las inversiones seguirán limitadas a sectores extractivos, perdiendo la oportunidad de desarrollar una industria de valor agregado.