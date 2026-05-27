La ambición de los amigos de Santi Caputo no frena: el Grupo Neuss va por el control estratégico de Tandanor

El proceso de transferencia de activos públicos al sector privado abrió una caja de Pandora en el entramado corporativo local. La disputa por el control de Tandanor expone una fractura expuesta entre diferentes terminales del Poder Ejecutivo.

En el sector marítimo afirman que el asesor presidencial Santiago Caputo busca blindar la capacidad operativa y metalmecánica del histórico astillero. El objetivo de fondo es pavimentar el desembarco del Grupo Neuss.

La estrategia de los hermanos empresarios excede la tradicional actividad de reparación de buques mercantes. El verdadero plan estratégico del holding apunta a un negocio de escala continental: fusionar los talleres de la dársena con la explotación de puertos clave del país.

"El verdadero objetivo estratégico es la codiciada concesión de la Hidrovía del Paraná", confiesan fuentes del mercado logístico. Buscan consolidar un holding amigo para dominar el Atlántico Sur.

Los planes de expansión de los Neuss no la tienen fácil en los pasillos gubernamentales. El grupo de infraestructura pesada debe medir fuerzas con un competidor de peso pesado que también mueve sus fichas en la licitación.

Se trata de Central Puerto, la compañía energética líder comandada por el empresario Nicky Caputo. La constructora cuenta con socios de enorme espalda financiera.

En el consorcio competidor participan la familia Miguens-Bemberg, históricos exdueños de Quilmes y terratenientes, junto a Eduardo Escasany, uno de los principales accionistas del Banco Galicia. Esta alianza de capitales tradicionales observa en el predio portuario una oportunidad de negocios inmobiliarios y logísticos de primer nivel.

"La redacción definitiva del pliego final está completamente paralizada", confirman fuentes oficiales ante la falta de consenso político. La pelea entre los apellidos más ricos del país congeló el proceso.

La joya tecnológica del Atlántico Sur

El corazón de la disputa millonaria gira en torno a un activo tecnológico único que posee la empresa estatal: el Syncrolift. Este masivo sistema de elevación electromecánico sincronizado permite sacar barcos de gran porte de forma vertical mediante una plataforma sumergible.

Una vez elevados, los navíos son trasladados sobre rieles hacia diferentes gradas de reparación en seco. Esta tecnología permite reparar decenas de buques en paralelo.

La operatividad de este sistema estratégico de Argentina requiere de inversiones millonarias continuas y del mantenimiento del canal de acceso portuario.

Actualmente, la licitación está frenada en una etapa de reestructuración técnica y tasación patrimonial. El expediente duerme en las oficinas del Tribunal de Tasaciones de la Nación. La falta de una firma política mantiene el predio en un limbo legal.

Asfixia en las Fuerzas Armadas

Mientras las corporaciones dirimen la propiedad de la empresa, el impacto colateral de la parálisis administrativa golpea directamente a la defensa nacional.

La Armada Argentina padece las consecuencias lógicas de este esquema de incertidumbre sobre el futuro de su flota. Se suspendieron todos los contratos de mantenimiento clave de los buques militares.

La falta de definiciones en el formato de entrega del astillero interrumpió las tareas de carenado, reparación y puesta a punto de las unidades navales que patrullan el mar argentino.

El personal técnico de la fuerza observa con alarma cómo la infraestructura crítica queda supeditada a los vaivenes de una interna feroz. La parálisis afecta la soberanía de la plataforma marítima nacional. El destino de Tandanor sigue atado al desenlace de la interna oficial.

Las claves de la batalla por Tandanor