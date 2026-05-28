Javier Milei pierde terreno digital y el desgaste libertario beneficia a Macri y Bullrich

La crisis interna de La Libertad Avanza empezó a reflejarse con fuerza en el ecosistema digital argentino. Aunque el presidente Javier Milei continúa siendo el dirigente político más mencionado en redes sociales, el oficialismo atraviesa un deterioro reputacional que comienza a modificar el mapa de la conversación pública online.

Según el último informe de Monitor Digital, el mandatario libertario acumuló cerca de 33 millones de menciones en el último año, muy por encima de Cristina Fernández de Kirchner, que superó apenas los 10 millones. Sin embargo, el estudio advierte que la centralidad digital del Presidente ya no necesariamente representa fortaleza política, sino una exposición constante al desgaste.

En paralelo, dirigentes como Mauricio Macri y Patricia Bullrich muestran una mejora relativa en términos de percepción digital, capitalizando parcialmente la crisis libertaria aunque todavía sin alcanzar niveles de liderazgo masivo.

El relevamiento marca además que el deterioro oficialista se da en medio de disputas internas, cuestionamientos sobre transparencia y tensiones que afectan uno de los pilares discursivos del gobierno: la idea de superioridad moral frente al resto de la dirigencia política tradicional.

Manuel Adorni, el nuevo foco de desgaste libertario

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de la figura de Manuel Adorni en la conversación digital. El vocero presidencial aparece tercero en el ranking anual de menciones, incluso por encima de dirigentes como Axel Kicillof y el propio Mauricio Macri.

Sin embargo, lejos de consolidarse como un activo político para el oficialismo, el incremento de su visibilidad estaría asociado principalmente a cuestionamientos vinculados con su situación patrimonial y a la creciente crisis reputacional que atraviesa el Gobierno nacional.

De acuerdo con el estudio, durante marzo y abril de 2026 Adorni llegó a concentrar casi el 19 por ciento del total de menciones políticas en redes. Ese fenómeno no desplazó a Milei del centro de la conversación, pero sí terminó trasladándole parte del desgaste político y comunicacional.

En paralelo, el Presidente perdió intensidad relativa en la agenda digital. Mientras durante gran parte de 2024 y 2025 concentraba más del 50 por ciento de las menciones políticas online, actualmente oscila entre el 38 y el 39 por ciento.

Lo que tenés que saber del informe

Javier Milei lidera el volumen de menciones con casi 33 millones .

lidera el volumen de menciones con casi . Cristina Kirchner ocupa el segundo lugar con más de 10 millones .

ocupa el segundo lugar con más de . Manuel Adorni quedó tercero en menciones anuales.

quedó tercero en menciones anuales. La Libertad Avanza concentra el 65,8 por ciento de las menciones partidarias.

concentra el de las menciones partidarias. El PJ/kirchnerismo reúne el 28,3 por ciento .

reúne el . El PRO alcanza apenas el 5,9 por ciento.

Macri y Bullrich mejoran en percepción digital

El informe también analiza el nivel de negatividad de los principales dirigentes argentinos a través de la tasa neta de sentimiento (NSR). Allí aparece uno de los datos más relevantes para el escenario político: ningún dirigente logra ubicarse en terreno positivo o neutral.

Aun así, Mauricio Macri y Patricia Bullrich presentan indicadores menos negativos que los principales referentes libertarios y peronistas.

Macri registra -69 puntos de NSR y Bullrich -71, mientras que Milei alcanza -76. Más abajo aparecen:

Cristina Kirchner: -77

-77 Manuel Adorni: -80

-80 Axel Kicillof: -84

-84 Sergio Massa: -88

-88 José Luis Espert: -89

-89 Karina Milei: -89

El estudio sostiene que el PRO logra beneficiarse parcialmente del desgaste libertario, aunque todavía sin convertir esa mejora relativa en hegemonía política o discursiva.

El peronismo tampoco capitaliza la crisis oficialista

El relevamiento de Monitor Digital también muestra que el deterioro del Gobierno nacional no se traduce automáticamente en una recuperación opositora.

Aunque Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo la segunda dirigente más mencionada del país, mantiene elevados niveles de negatividad. Algo similar ocurre con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien conserva fuerte presencia digital pero con indicadores reputacionales incluso peores que los del propio Milei.

En ese contexto, el escenario político digital argentino aparece atravesado por una lógica de alta exposición, polarización y desgaste permanente, donde ninguna fuerza consigue consolidar una narrativa ampliamente positiva.