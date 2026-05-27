Política | 27 May
La política de Mar del Plata se une contra Milei
El puerto que no es: Mar del Plata descarga el pecado, pero no logra ocultar la asfixia de Milei
15:32 |Los datos oficiales muestran un crecimiento del 31,6%, pero la realidad en los muelles de la Provincia de Buenos Aires expone costos asfixiantes y una fuga de valor agregado hacia otras terminales portuarias. En la última sesión del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, todo el arco político —con la única excepción de La Libertad Avanza— se unió en defensa de la flota fresquera ante el temor a una modificación del esquema de cuotas de captura.
Los números fríos del INDEC ofrecen una postal que, a simple vista, parecería un éxito de gestión: el último Índice de Producción Industrial Pesquero registró para marzo de 2026 un incremento interanual del 31,6%.
Este crecimiento estuvo impulsado por la pesca marítima y, específicamente, por el grupo de peces.
Sin embargo, en el puerto de Mar del Plata, la euforia oficial choca con un diagnóstico preocupante de los actores del sector. Los empresarios y los gremios advierten que estas cifras conviven con un deterioro creciente de la rentabilidad.
Los costos operativos, presionados por la inflación, la logística y la asfixia fiscal bonaerense, avanzan mucho más rápido que los precios de venta del pescado, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de la actividad en el principal polo pesquero de la Provincia de Buenos Aires.
No es una crisis más: es una discusión de fondo sobre qué perfil productivo tendrá Mar del Plata en los próximos años.
En esta nota, analizamos las claves de un conflicto que dejó de ser sectorial para convertirse en una batalla por el futuro económico de la ciudad pesquera más importante del país en este invierno de 2026.
Mar del Plata: el puerto que descarga, pero no exporta su valor
En ese contexto de tensión económica, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata intenta reposicionarse con medidas que buscan sostener las exportaciones y recuperar el movimiento comercial perdido en la terminal.
No obstante, una reciente resolución del organismo refleja un diagnóstico compartido incluso dentro de su propia estructura: Mar del Plata sigue siendo el epicentro de la descarga, pero gran parte del valor agregado de esos recursos termina saliendo por otras terminales portuarias del país, drenando riqueza e inversión que deberían quedar en la ciudad.
Este escenario ha transformado una crisis sectorial en una cuestión política central para General Pueyrredón. En la última sesión del Concejo Deliberante, prácticamente todo el arco político local —incluyendo a Juntos por el Cambio y el peronismo— expresó un respaldo unánime a la flota fresquera y cuestionó con dureza la posibilidad de modificar el esquema de cuotas de captura.
El posicionamiento dejó una postal poco habitual: sectores que divergen en la política nacional y provincial coincidieron en la defensa de la industria que funciona como uno de los principales motores económicos de Mar del Plata.
El debate de fondo: Pesca vs. Turismo y la "Ola Amarilla"
La excepción a este consenso local fue La Libertad Avanza, el espacio alineado con el gobierno nacional, que optó por no acompañar la resolución del Concejo.
Este alineamiento libertario expone la contradicción entre las directrices de desregulación y libre mercado que emanan de la Casa Rosada y la necesidad de protección que claman las economías regionales.
Lo que está en debate en este 2026 no es solo una cuestión de permisos de pesca. La discusión de fondo es qué puerto y qué perfil productivo tendrá Mar del Plata en los próximos años.
Mientras el sector reclama medidas urgentes para sostener la actividad y el empleo, la política local comienza a asumir que el conflicto pesquero ya no es un problema de las cámaras empresariales, sino una batalla fundamental sobre el futuro económico de una de las principales ciudades turísticas y productivas de la Argentina.
Si la pesca se debilita, la identidad de Mar del Plata podría cambiar para siempre.
Las claves de la crisis pesquera marplatense
-
Espejismo del INDEC: Se registró un incremento del 31,6% interanual en la producción pesquera, impulsado por la pesca marítima.
-
Asfixia en los costos: Los actores del sector denuncian que la rentabilidad está en deterioro y que los costos operativos suben mucho más rápido que los precios de venta.
-
Fuga de valor: El Consorcio Portuario admite que gran parte del valor agregado pesquero termina saliendo por otras terminales del país, en lugar de Mar del Plata.
-
Unidad política local: Prácticamente todo el Concejo Deliberante de General Pueyrredón blindó a la flota fresquera, temiendo por los empleos locales.
-
El factor libertario: La Libertad Avanza fue el único bloque que no acompañó el reclamo sectorial en el Concejo Deliberante.
-
Debate de fondo: La crisis abrió una discusión sobre el futuro perfil productivo de Mar del Plata, amenazado por la desregulación nacional.