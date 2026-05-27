BERISSO | El relato del superavit de Cagliardi se pudre en la calle: recolección precaria, vehículos sin VTV y riesgo sanitario

El contraste entre el discurso oficial de "transparencia" y la crisis operativa es alarmante. Con una generación de aproximadamente 100 toneladas diarias de residuos que deberían llegar al CEAMSE, la gestión Cagliardi ha demostrado una incapacidad flagrante para sostener la logística básica del distrito.

Según fuentes consultadas, la desidia es total: más de la mitad de la flota de camiones compactadores municipales se encuentra fuera de servicio por falta de mantenimiento o roturas no reparadas.

La escena, captada en la Delegación Municipal Zona I (La Franja), bajo la mirada de los delegados Maximiliano Alí y Mario Calderón, expone el estado de abandono total en los barrios Universitario, Villa Argüello, Villa Progreso y El Carmen.

Esta precariedad absoluta obligó al municipio a recurrir a soluciones improvisadas y peligrosas. La camioneta Ford F100 utilizada en La Franja, según denunció Pablo Swar, director de PAMI Berisso y referente de VAMOS, circula presuntamente sin patente, sin seguro y sin VTV vigente.

Estamos hablando de un vehículo realizando tareas de servicio público municipal completamente al margen de la ley, lo que constituye un incumplimiento normativo múltiple que pone en riesgo tanto a los trabajadores municipales como a los vecinos de la ciudad ante cualquier siniestro vial.

"Hoy da vergüenza los vehículos que están usando para la recolección sin patente, sin seguro, sin VTV".

Un modelo de gestión que pone en riesgo a los vecinos

La crítica de Swar fue contundente: la precariedad de la recolección no es solo una cuestión de estética o higiene, es un peligro latente para la seguridad de todos los berissenses.

La gestión de Cagliardi se jacta de sus números, pero los vecinos ven cómo la infraestructura colapsa mientras la "salud pública" y la "gestión municipal" se reducen a improvisar con vehículos que no deberían estar circulando.