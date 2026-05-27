Vaca Narvaja sacó a pasear por China a Petrecca, Jalil y Suárez Salvia: exótico viaje en el arca de Sabino

La rosca vernácula siempre nos regala postales surrealistas cuando asoman negocios jugosos. Una reciente comitiva voló al continente asiático mezclando referentes históricamente antagónicos dentro del mismo avión. Semejante pragmatismo financiero logró juntar dirigentes conservadores con herederos del setentismo armado sin ruborizarse.

Quien ofició como gran anfitrión fue Sabino Vaca Narvaja, exembajador nacional durante la gestión de Alberto Fernández. Este diplomático resulta ser vástago del histórico líder fundador de la agrupación armada Montoneros, funcionando hoy cual lobbista premium. Su figura abre puertas comerciales en tierras orientales para cualquier político dispuesto a negociar.

Entre los viajeros destacados apareció Raúl Jalil, mandatario provincial peronista que administra Catamarca. Dicho dirigente camina usualmente por senderos sinuosos, pactando gobernabilidad a cambio de jugosas inversiones mineras. Carente de dogmas rígidos, este cacique norteño suele priorizar aquellos acuerdos vinculados al codiciado litio.

La verdadera sorpresa fue encontrar allí a Pablo Petrecca, ex intendente de Junín, actual senador y posible candidato a gobernador amarillo. Este representante del PRO, ligado fuertemente al mundo evangélico, responde orgánicamente a las directivas de Mauricio Macri. Resulta bizarro observarlo compartiendo expedición con cuadros que su propio espacio partidario demoniza diariamente.

El litio apaga las ideologías

"Nadie pregunta por el pasado cuando asoman posibles financiamientos para obras públicas", ironizan en los oscuros pasillos gubernamentales. La imperiosa necesidad de captar recursos externos unifica criterios entre alcaldes asfixiados y caudillos necesitados. Aquel abismo doctrinario queda sepultado si logran traer promesas de infraestructura hacia sus distritos.

Sabino Vaca Narvaja no es cualquier diplomático: es el hijo de Fernando, el fundador y más brillante líder de toda la historia de la organización peronista Montoneros. También es hermano de Camilo, ex esposo de Folerencia Kirchner, la hija de Néstor y Cristina. Y sobre todo, es el niño mimado occidental de Xi Jinping, el actual Presidente y el hombre con más poder desde Mao Zedong en la República Popular China.

El caso catamarqueño expone un modus operandi basado estrictamente en alianzas redituables. Dueño del Sanatorio Pasteur y heredero de una de las familias más tradicionales de Catamarca, el gobernador maneja la justicia local con puño de hierro. Sus críticos suelen acusarlo de entregar riquezas naturales a corporaciones transnacionales evitando molestos controles ambientales.

Al otro lado del espectro ideológico encontramos al líder juninense, reconocido fanático del club Sarmiento. Llegado al poder municipal impulsando banderas republicanas, hoy enfrenta durísimas denuncias opositoras por nepotismo descarado y destrucción de las arcas municipales. Acomodar parientes directos ocupando cargos jerárquicos desdibuja velozmente aquella pretendida transparencia amarilla.

Prontuarios, fe y pragmatismo exterior

El lazo conector de este insólito contingente es un exfuncionario fascinado por la milenaria cultura asiática. Acusado reiteradamente por Juntos por el Cambio de actuar como agente encubierto pro-Beijing, Sabino Vaca Narvaja ignora las críticas. Promover inversiones rojas constituye su principal pasatiempo y actual medio de vida.

Lo verdaderamente obsceno de los invitados de Sabino radica en la enorme hipocresía exhibida frente a sus respectivos votantes. Ninguno de los protagonistas advirtió públicamente sobre esta gira, prefiriendo mantener perfiles bajos para evitar cuestionamientos mediáticos. Viajar tantos kilómetros buscando salvavidas económicos evidencia una fragilidad estructural alarmante en nuestras administraciones interiores (y unas ganas locas de viajar al país más deseado del mundo).

Esta excursión confirma que la dirigencia criolla carece totalmente de principios inquebrantables. Cuando las cuentas fiscales crujen dolorosamente, cualquier mandatario territorial corre a golpear puertas foráneas pidiendo urgente auxilio financiero. Ese relato salvador autóctono se derrumba ante la cruda realidad impuesta por nuestras arcas vacías.