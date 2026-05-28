Escándalo en Zarate: la gestión de Matzkin queda golpeada tras el arresto del hijo del subsecretario de Seguridad

El operativo, que culminó con cinco detenidos, fue exitoso gracias a las cámaras lectoras de patentes municipales, pero dejó una mancha imborrable para la gestión.

Según la investigación, Esteban Ferreyra, alias «Perro Negro Junior», tenía un pedido de captura activo desde marzo por un robo violento en San Pedro.

Junto a él, fueron capturados otros sujetos con historiales delictivos alarmantes: desde un prófugo que se había fugado de la Unidad Penal 11 de Baradero hace pocos días, hasta miembros de una banda dedicada a realizar falsos allanamientos policiales.

La interna que explotó por los aires

El problema de fondo que hoy enfrenta Marcelo Matzkin es político. La gestión de Seguridad en Zárate ha sido, desde el inicio, un campo de batalla.

Primero, con el desembarco de Juan Manuel Iglesias y el "modelo Lanús", y luego con la consolidación de Alejandro Ferreyra, quien fue acumulando poder territorial mientras el sistema de monitoreo y coordinación policial mostraba desgaste.

"Nunca logró controlar la feroz interna que atravesó el área de Seguridad desde el inicio de su gestión".

El intendente, en un intento por contener el daño, desafectó provisoriamente al subsecretario y argumentó que confía en su relato, aludiendo a que el hijo no residía en la ciudad y que el funcionario colaboró con la información que tenía.

Sin embargo, la política local ya cuestiona cómo un funcionario de tan alto rango no estaba al tanto de los antecedentes violentos de su propio entorno familiar, mientras se encargaba de la seguridad de todos los vecinos de Zárate.

Un arsenal en las calles de Zárate

El despliegue policial en Villa Angus no fue un episodio menor. Tras la detención, las autoridades secuestraron:

Armamento pesado : Pistolas Bersa y Glock calibre 9 mm, y un kit Roni que convierte pistolas en fusiles.

Arsenal adicional : Revólveres calibres .38 y .32, un pistolón .36 y gran cantidad de proyectiles.

Vehículos robados: Un Volkswagen Vento y una Volkswagen Suran con impactos de bala y pedido de secuestro por robos en San Martín.

La detención de la banda, que incluye a personas con condenas previas y fugas carcelarias, demuestra el nivel de peligrosidad al que está expuesto el municipio.

Mientras el intendente insiste en que su objetivo es la lucha contra la inseguridad, este episodio no solo opaca su bandera de gestión, sino que abre interrogantes sobre si existe un control real sobre las fuerzas de seguridad y el manejo de los recursos municipales.

Buscados por la justicia

La mayoría de los integrantes de la banda contaban con pedidos de captura activos por diversos delitos, principalmente hechos violentos que involucraron el uso de armas y amenazas a las víctimas.

Esteban Ferreyra, apodado «Perro Negro Junior», es hijo de Alejandro Ferreyra, suboficial mayor retirado de la Policía Bonaerense y actual subsecretario de Seguridad de Zárate. Sobre Esteban pesaba un pedido de captura desde el 11 de marzo último, emitido por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás. A él y a otros dos implicados se los acusa de ingresar a robar a una vivienda en la zona de San Pedro, donde provocaron lesiones graves a los ocupantes.

Por su parte, Martínez había estado detenido por hacerse pasar por policía junto a cómplices para organizar un falso allanamiento en General Las Heras, el 27 de febrero del año pasado. Ese día, cuatro hombres vestidos de policías llegaron en una camioneta Toyota Hilux a una vivienda. Mostraron una falsa orden de allanamiento y pidieron documentación a la mujer que atendió la puerta.

Cuando la víctima se dirigió a buscar los papeles, los sospechosos ingresaron, redujeron y agredieron a ella y a otra persona que estaba en la casa. Luego huyeron con herramientas, electrodomésticos, artículos electrónicos, ropa, joyas, dinero y una camioneta Chevrolet S10. En ese caso, hubo dos detenidos de 27 y 21 años.