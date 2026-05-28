¿Alak Gobernador o Presidente? Urtubey plantó la semilla en La Plata: lobo solitario o vocero de CFK y el interior

Más allá del acto protocolar, lo más importante que pudo verse detrás de semejantes asunciones en La Plata fue una jugada impensada, enorme y desafiante por parte de una figura nacional de relevancia. Juan Manuel Urtubey no sólo alimentó la candidatura a Gobernador bonaerense de su anfitrión, sino que fue el primer dirigente de peso que plantea la posibilidad cierta que Julio Alak sea una opción de acuerdo general del peronismo para la Presidencia de la Nación.

"Ustedes tienen un intendente que es uno de los dirigentes más reconocidos de la Argentina. Es un lujo que tiene La Plata y créanme que los bonaerenses lo tienen que compartir y los argentinos también". Con esta frase en "on", Urtubey prendió la mecha. Pero en "off" fue mucho más allá.

En diálogo en off Urtubey se mostró firme y seguro con su planteo, al que fundamentó en varios parámetros determinantes: Kicillof no logra saltar el cerco de PBA. Los gobernadores y principales referentes de las 24 provincias se bancarían a un bonerense nuevamente como candidato a presidente si llega con todo el PJ distrital encolumnado. Y principalmente con un acuerdo claro con Cristina. Todo eso no solo no ocurre hoy, sino que lo creen casi imposible. No respetan a Axel y no lo ven como uno de los suyos. Lo creen un técnico formado en Londres, con ideas muy alejadas de un político peronista tradicional. Alak, sin embargo, reune varias características que los caudillos provinciales aprecian como la capacidad de gestión, el respeto a la militancia, un histórico apego al peronismo tradicional y una clara defensa de su idiosincracia, metodología y valores políticos, económicos y sociales. Una apertura a sectores externos que pocos dirijentes de PJ pueden ofrecer. Y sobre todo, es uno de los dirigentes más valorados intelectual y afectivamente por CFK.

Más que una Secretaría, una audaz jugada política

Julio Alak decidió que la estructura justicialista tradicional resultó insuficiente para sostener sus ambiciones futuras. El histórico dirigente inauguró una etapa de apertura política que dejó a varios referentes locales masticando bronca pura. El reconocido simpatizante de Rácing pergeñó una jugada de manual, pero sumamente arriesgada frente al complejo escenario actual. Una movida audaz, arriesgada y poderosa.

El majestuoso Salón Dorado del Palacio Municipal platense funcionó como teatro perfecto para esta curiosa puesta en escena. Allí, frente a una variopinta platea, el jefe comunal oficializó las asunciones de dos figuras que hasta hace poco militaban en veredas radicalmente opuestas. La excusa formal consiste simplemente en relanzar la estancada agenda exterior de La Plata.

Sin embargo, dentro de la rosca característica de los pasillos bonaerenses se lee otro libreto muy distinto. Esta audaz movida representa el primer paso firme hacia un armado provincial proyectando el decisivo 2027. El experimentado conductor comunal sabe perfectamente que cualquier gestión local (y la suya también) necesita en estos tiempos violetas oxígeno financiero urgente.

Además de Lipo, asumieron Marcos Urtubey, hijo del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y Francisco, como subsecretario de Cooperación Internacional e Inversiones y Francisco García Montes como subsecretario de Relaciones Internacionales. Estuvieron presentes en el acto el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey y el exsenador nacional Rodolfo Urtubey, quienes fueron reconocidos Huéspedes de Honor.

Para conseguir esos ansiados fondos frescos, la flamante dependencia buscará exprimir la red de Mercociudades y diversos programas de la Unión Europea. La acuciante necesidad de obras públicas empuja invariablemente a los intendentes a salir de excursión por el mundo. Quedarse esperando el goteo del tesoro nacional ya no es una opción viable hoy como "Global Gateway".

La presencia de aliados inesperados marca un quiebre sustancial con la ortodoxia del peronismo bonaerense. Incorporar piezas foráneas evidencia una clara lectura sobre el agotamiento del modelo endogámico que primó durante la década pasada. Ampliar la base de sustentación requiere inevitablemente tragarse algunos sapos amargos.

Tres frases claves de Alak: “En este acto hacemos honor al fundamento de esta ciudad, que es cuna de la unión nacional”. “Esta ciudad tiene más de 800 mil habitantes y es la segunda en población de la Provincia; tiene una dimensión ciudadana muy grande y una gran importancia en cuanto a su capitalidad, en ser la sede del Estado bonaerense”. “Era indispensable dar respuesta a las sugerencias de los organismos financieros internacionales que, en momentos de dificultades, nos pueden ser muy útiles”.

Muchos militantes rasos observaron el acto con notable desconfianza, analizando el nuevo y adverso panorama interno. Las bases territoriales exigen recompensas luego de haber caminado las barriadas para garantizar la victoria electoral reciente. Entregar despachos codiciados a recién llegados siempre genera chispazos internos difíciles de apagar.

Lipo, un caramelito difícil de tragar

La sorpresiva designación de Daniel Lipovetzky provocó un inocultable escozor en el ala dura del kirchnerismo. El ex legislador nacional carga con la pesadísima mochila de haber impulsado aquella polémica normativa que detonó el mercado de alquileres. Su salto al gabinete municipal confirma definitivamente su irreversible ruptura con el macrismo.

#Dato: Esta mañana en #LaPlata el 3 veces gobernador de #Salta @UrtubeyJM y ex candidato a senador nacional por dicha provincia le pidió a los vecinos platenses que "compartan a su intendente con todos los bonaerenses" y agregó "porque no también con todos los argentinos" pic.twitter.com/6CzIP9xpCY — Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) May 27, 2026

Este controvertido abogado aporta su abultada agenda de contactos y evidente experiencia parlamentaria, aunque arrastra un desgaste fenomenal. El ex diputado supo coquetear intensamente con la intendencia tiempo atrás y ahora debe conformarse con un rol meramente diplomático. Constituye un enorme premio consuelo que le permite seguir respirando dentro del fangoso ecosistema político.

Con la llegada de Lipovetsky, el alakismo ya tiene mayoría simple en el Concejo Deliberante. La concejal Melany Horomadiuk responde incondicionalmente a este referente y como primera señal clara de pertenencia, acaba de votar a favor de la Rendición de Cuentas 2025.

Resulta imposible olvidar que este antiguo dirigente supo ser una espada mediática sumamente filosa. Hoy, su renovado discurso se acomoda rápidamente a las urgentes necesidades del oficialismo local, criticando ferozmente las medidas libertarias actuales. Semejante capacidad de adaptación extrema es, cuanto menos, digna de estudio sociológico.

Durante sus años dorados bajo el ala de Mauricio Macri, este dirigente defendió a capa y espada severas políticas ortodoxas. Actualmente pregona las bondades del Estado presente con idéntica vehemencia, olvidando mágicamente sus furibundas declaraciones televisivas de aquellos años amarillos. Incluso su antiguo y felino líder lo defenestró públicamente por el fracaso habitacional.

Mucho hecho y más por hacer En materia de relaciones internacionales, en la actual era alakista La Plata ingresó a foros y organismos municipales, recuperó la participación activa en la Red Mercociudades y estructuró una agenda diplomática estratégica, articulando audiencias oficiales con los representantes políticos extranjeros de más alto rango. La Plata fue elegida para coordinar la Unidad Temática de Áreas Metropolitanas y Planificación Estratégica durante el período 2025-2027. A través de este espacio, se articulan políticas y planes estratégicos junto a distintas ciudades de la región, tomando como eje el Plan Estratégico La Plata 2030. Alak lleva adelante una agenda activa de vinculación con representaciones diplomáticas en el país, entre ellas las embajadas de Turquía, España, Brasil, China, Suiza y la Unión Europea, así como con el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires, con el objetivo de articular agendas conjuntas y de cooperación internacional. Un paso clave dado hasta ahora por el área que conducirá Lipo es el ingreso a Global Gateway, la red de financiamiento de la Unión Europea orientada a profundizar la modernización del Estado y promover herramientas vinculadas a la innovación y la aplicación de inteligencia artificial en la administración pública.

Su tarea principal radicará en seducir a inversores internacionales para que hundan sus capitales en la región. Deberá desplegar todo su encanto diplomático para convencer a los burócratas del viejo continente sobre la viabilidad de la bellísima ciudad de las diagonales, los tilos y las plazas cada seis cuadras. Una misión titánica considerando el desolador panorama macroeconómico que azota al país entero.

Sangre joven, tuercas y mucha casta

La otra enorme sorpresa fue el ruidoso desembarco de Marcos Urtubey Saravia Toledo, hijo del ex mandatario provincial de Salta, Juan Manuel Urtubey. Este joven piloto del Top Race pisa el resbaladizo asfalto político tras su efímero y pasional romance con La Libertad Avanza. Su pasado reciente lo ubica increíblemente como uno de los armadores originarios del mileísmo norteño.

El heredero trae bajo el brazo el indiscutible abolengo de su apellido y aceitados vínculos con el establishment empresarial argentino. Esa exclusiva red de relaciones es justamente lo que el municipio pretende capitalizar urgentemente para atraer cuantiosas inversiones privadas. No obstante, su absoluta inexperiencia en la gestión pública bonaerense genera lógicas y fundamentadas suspicacias.

Dar el complejo salto desde el rugir de los motores hacia la burocrática función ejecutiva no constituye una pirueta nada sencilla. El sobrino de José Urtubey deberá demostrar rápidamente que tiene más talento para las complejas negociaciones internacionales que para esquivar toques automovilísticos en la pista. La despiadada rosca no suele perdonar a los forasteros que demoran en rendir frutos.

Hace apenas un par de calendarios, este entusiasta recorría canales de televisión defendiendo la motosierra. Su repentina metamorfosis hacia el justicialismo tradicional confirma que las convicciones ideológicas suelen ser alarmantemente flexibles en la contemporaneidad. El pragmatismo absoluto domina la escena sin ningún tipo de pudor ni vergüenza.

Detrás de esta particular incorporación asoma nítidamente la figura de su progenitor, un dirigente federal que busca recuperar terreno perdido. Tender puentes con referentes del interior resulta vital si el mandamás pretende proyectar una candidatura gubernamental seria. Los vínculos familiares muchas veces operan como eficientes pasaportes de altísimo nivel.

Resta saber cómo caerá esta ruidosa designación entre los aguerridos militantes de la agrupación La Cámpora que habitan el territorio. Los cuadros orgánicos miran de reojo a estos personajes de paladar negro que aterrizan sin haber pisado jamás una unidad básica barrial. El inevitable choque de culturas asoma en el horizonte cercano como una tormenta perfecta.

El contexto económico asfixiante obliga a los jefes comunales a agudizar al máximo su creatividad para conseguir recursos genuinos. Salir a mendigar financiamiento transnacional pasó de ser una opción glamorosa a una urgencia de supervivencia básica. Las luces de alerta parpadean sin cesar desde la Casa Rosada con fuertes recortes.

La denominada diplomacia subnacional requiere equipos técnicos muy preparados y, sobre todo, contactos exclusivos en el extranjero. Precisamente allí radica el supuesto valor agregado que justificaría las polémicas contrataciones de estos exóticos personajes extrapartidarios. Vender espejitos de colores resulta cada vez más complicado ante los celosos organismos de crédito multilaterales.

En las calles, los vecinos de a pie padecen diariamente el constante deterioro de los servicios públicos urbanos. ¿Le importa realmente al ciudadano común si el funcionario de turno proviene de las filas amarillas o de las huestes violetas? La respuesta seguramente sea negativa, ya que la sociedad exige soluciones concretas e inmediatas a sus padecimientos cotidianos. La súper-estructura transita por carriles totalmente alejados del barro real.

Desde el Ejecutivo platense minimizan los daños colaterales y prefieren enfocarse obsesivamente en los objetivos de largo alcance. "En la política moderna los dogmas estrictos son anclas excesivamente pesadas", repiten como un mantra inquebrantable los armadores en las sombras del Alakismo nacional. La heterodoxia extrema se ha convertido en la nueva religión laica que profesan los popes del conurbano.

Habrá que seguir con lupa el desempeño de esta rutilante Secretaría durante los próximos meses para evaluar su eficacia real. Si no logran destrabar jugosos desembolsos extranjeros rápidamente, sus cabezas podrían rodar sin contemplaciones ante el primer recambio de la gestión. En la despiadada arena pública no hay lugar para las excusas banales ni para lamentos.

La jugada ya está en marcha y las cartas fueron arrojadas agresivamente sobre el verde paño del poder bonaerense. El líder platense apuesta un pleno a su afilada intuición, buscando coronar su extensa carrera con un mandato mayor consagratorio. Los riesgos de implosión son altísimos, pero la recompensa prometida justifica largamente cualquier salto ciego al vacío.