Julio Alak impulsa un nuevo sistema de licitaciones en La Plata junto a Ingeniería UNLP

La Municipalidad de La Plata avanzó en la creación de un nuevo sistema de contratación de servicios municipales junto a la facultad de Ingeniería de la UNLP, en el marco de una estrategia que apunta a modernizar las licitaciones públicas y adecuarlas a los requerimientos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

El convenio fue firmado este martes por el intendente Julio Alak y el decano de la unidad académica, Marcos Actis, quienes oficializaron el inicio de una asistencia técnica destinada a rediseñar los mecanismos de contratación de la Comuna.

La iniciativa tendrá impacto directo en servicios esenciales vinculados al barrido, limpieza urbana, zanjeo y mantenimiento de espacios públicos en distintos barrios del partido.

Según se informó, el nuevo esquema buscará establecer criterios unificados para futuras licitaciones públicas, incorporando parámetros técnicos y herramientas de evaluación que permitan optimizar la prestación de servicios municipales.

Transparencia y modernización administrativa

Tras la firma del acuerdo, el intendente Julio Alak destacó la importancia de avanzar en procesos administrativos con mayor control y eficiencia.

“Queremos construir mecanismos más transparentes, eficientes y modernos para garantizar mejores servicios a los vecinos y vecinas de La Plata”, sostuvo el jefe comunal.

Además, el mandatario local remarcó el rol de la universidad pública en el fortalecimiento de las políticas de gestión.

“Trabajar junto a la universidad pública para incorporar herramientas técnicas y de gestión es fundamental para fortalecer los procesos administrativos”, afirmó.

Desde el Municipio señalaron que el sistema se desarrollará tomando como referencia las recomendaciones realizadas recientemente por el Tribunal de Cuentas bonaerense, aunque por el momento no se difundieron detalles técnicos específicos sobre los plazos de implementación ni sobre posibles modificaciones normativas necesarias para poner en marcha el esquema.

Qué servicios municipales alcanzará el nuevo sistema

El acuerdo contempla asistencia técnica por parte de la facultad de Ingeniería de la UNLP para diseñar un modelo único de contratación de servicios municipales mediante licitación pública.

Lo que tenés que saber

El sistema abarcará contrataciones de: barrido urbano, limpieza, zanjeo, mantenimiento de espacios públicos.

La UNLP aportará: asesoramiento técnico, recursos humanos especializados, criterios de evaluación, unidades de medida para licitaciones.

El objetivo es: unificar criterios administrativos, mejorar controles, optimizar servicios municipales.



En ese marco, el decano Marcos Actis confirmó que la casa de estudios colaborará activamente con equipos técnicos municipales.

“Desde la facultad de Ingeniería vamos a colaborar con el municipio aportando asesoramiento técnico y recursos humanos con el objetivo de mejorar los servicios y hacerlos más eficientes”, expresó.

El nuevo sistema buscará también establecer parámetros objetivos para evaluar futuras contrataciones públicas, un aspecto que históricamente fue motivo de discusión en distintos municipios bonaerenses por la falta de criterios homogéneos en los procesos licitatorios.

La Plata busca reorganizar sus contrataciones públicas

La decisión de avanzar con un esquema único de contratación forma parte de una serie de medidas impulsadas por la gestión de Julio Alak para reorganizar áreas administrativas y fortalecer mecanismos de control dentro del Municipio.

Aunque todavía no se precisó cuándo comenzará a aplicarse el nuevo modelo, fuentes comunales señalaron que el trabajo técnico conjunto entre la Municipalidad y la universidad pública ya se encuentra en marcha.

La expectativa oficial es que el sistema permita agilizar procesos, mejorar la calidad de los servicios y brindar mayor previsibilidad en futuras licitaciones públicas.

Por el momento, tampoco se informó si el esquema alcanzará a otras áreas municipales más allá de los servicios urbanos incluidos en esta primera etapa.