Argentinos en Estados Unidos: lideran el ranking de ingresos entre los hispanos

La comunidad argentina radicada en Estados Unidos alcanzó un dato que volvió a poner en discusión el impacto económico de la migración calificada: según un estudio de Latinometrics elaborado en base al Censo 2024, los inmigrantes nacidos en la Argentina registran actualmente el ingreso promedio por hogar más alto entre todos los grupos hispanos del país norteamericano.

El dato adquiere relevancia dentro de un contexto mayor. La población latina en Estados Unidos ya representa una economía equivalente a unos 4 billones de dólares, una magnitud que, si se la comparara con un país independiente, la ubicaría como la quinta economía más grande del planeta.

En ese escenario, los argentinos sobresalen por encima de otras comunidades hispanas tanto en ingresos como en formación académica, superando incluso la mediana salarial general de los propios ciudadanos estadounidenses.

Un perfil migratorio ligado a profesionales y altos ingresos

El informe marca una diferencia clara entre las distintas corrientes migratorias latinoamericanas que llegaron a Estados Unidos durante las últimas décadas.

Mientras muchos flujos migratorios estuvieron vinculados a trabajos de baja remuneración o empleos iniciales precarizados, el caso argentino aparece asociado a perfiles profesionales de alta capacitación técnica y universitaria.

Según el relevamiento, el ingreso mediano de los hogares argentinos se ubica dentro del rango de las seis cifras anuales, superando aproximadamente en un 30 por ciento la mediana nacional estadounidense.

También quedan por debajo comunidades de origen:

Brasileño

Colombiano

Peruano

Ecuatoriano

Venezolano

El estudio sostiene que los inmigrantes sudamericanos muestran, en promedio, mayores niveles educativos que quienes provienen de América Central, una diferencia que impacta directamente en el acceso al mercado laboral y en los salarios percibidos.

En el caso argentino, además, el dominio del idioma inglés y la formación universitaria facilitan el ingreso a puestos ejecutivos, tecnológicos y científicos dentro del sector privado norteamericano.

Educación universitaria y fuga de cerebros

Uno de los factores centrales que explica el posicionamiento económico de los argentinos en Estados Unidos es el nivel educativo.

De acuerdo con Latinometrics, casi la mitad de los adultos argentinos radicados en ese país posee un título universitario formal, un porcentaje que se ubica muy por encima de la media hispana.

Lo que tenés que saber

Los argentinos tienen el ingreso promedio más alto entre los hispanos en EE.UU.

La mayoría accede a empleos profesionales y técnicos.

Ingenieros, científicos y especialistas tecnológicos integran gran parte de la comunidad.

El fenómeno está asociado a décadas de emigración de capital humano calificado.

Estados Unidos aparece como destino prioritario por estabilidad económica y oportunidades laborales.

El informe relaciona esta situación con la histórica “fuga de cerebros” argentina. Las sucesivas crisis económicas, la inestabilidad financiera y la falta de previsibilidad impulsaron durante años la salida de profesionales altamente capacitados hacia el exterior.

Muchos de ellos eligieron Estados Unidos como destino principal debido a la posibilidad de acceder a mejores salarios, estabilidad laboral y desarrollo profesional.

La distancia geográfica también influye

El estudio también incorpora un factor menos habitual en este tipo de análisis: la ubicación geográfica de la Argentina.

Según el informe, emigrar desde el extremo sur del continente implica mayores costos económicos y logísticos en comparación con países más cercanos a Estados Unidos.

Ese contexto funciona como un filtro socioeconómico natural: quienes logran migrar suelen contar previamente con formación profesional, capacidad de planificación financiera y recursos iniciales suficientes para sostener el proceso migratorio.

“Emigrar desde una geografía tan remota requiere de recursos económicos sustancialmente mayores”, señala el documento.

La investigación agrega que el éxito económico de los inmigrantes depende de una combinación de factores: nivel educativo, contexto político de salida, experiencia técnica y capacidad de adaptación al mercado laboral estadounidense.

Brechas dentro de la comunidad hispana

El informe también refleja fuertes desigualdades dentro del propio universo latino en Estados Unidos.

Mientras venezolanos y argentinos aparecen entre las comunidades con mayor porcentaje de educación universitaria, otros colectivos migratorios quedan relegados a sectores laborales de menor remuneración.

El caso más extremo mencionado en el estudio es el de los inmigrantes hondureños, quienes actualmente registran los salarios más bajos entre los grupos hispanos analizados.

La diferencia evidencia cómo la educación formal y la especialización técnica siguen siendo determinantes para acceder a mejores oportunidades dentro de la principal economía mundial.

En ese contexto, la comunidad argentina logró consolidar un modelo de inserción diferencial basado en el capital humano calificado y la profesionalización universitaria.