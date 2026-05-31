De manejar un Uber a vivir en un country: el salto patrimonial del diputado Santiago Santurio

En un caso que vuelve a poner en el centro de la escena la opacidad del manejo de fondos y beneficios estatales, el diputado libertario Santiago Santurio se encuentra bajo la lupa judicial por una presunta maniobra de enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia presentada por su par, la diputada Marcela Pagano, Santurio habría pasado, en menos de dos años, de ser un docente e inquilino que trabajaba como chofer de Uber a convertirse en propietario de una casa valuada en 300 mil dólares dentro de un exclusivo barrio privado del oeste bonaerense.

La adquisición habría sido posible mediante el acceso a un crédito hipotecario "VIP" del Banco Nación, una operatoria que, según los denunciantes, presenta irregularidades técnicas y patrimoniales que el legislador no logra explicar.

La denuncia cuestiona el crecimiento patrimonial del legislador libertario y aseguró que los ingresos declarados no alcanzarían para justificar la compra de una vivienda valuada en alrededor de USD 300 mil en un barrio cerrado bonaerense.

Según la presentación judicial, Santurio obtuvo en julio de 2025 un crédito hipotecario de USD 239 mil por parte del Banco Nación para adquirir la propiedad.

La denuncia sostiene que el diputado no contaba con los fondos suficientes para afrontar el anticipo exigido para este tipo de operaciones.

Pagano también señaló que, antes de asumir su banca en diciembre de 2023, Santurio trabajaba como docente y complementaba sus ingresos manejando Uber.

En ese sentido, la denuncia remarca que “en menos de dos años” pasó de alquilar en barrios de clase media trabajadora a convertirse en propietario de una vivienda en un exclusivo barrio cerrado.

Otro de los puntos cuestionados es el nivel de endeudamiento. De acuerdo al escrito judicial, la deuda bancaria del legislador habría pasado de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes durante julio de 2025.

Además, la cuota mensual del préstamo representaría cerca del 48% de los ingresos del grupo familiar, superando ampliamente el límite del 25% que suele aplicar el Banco Nación para este tipo de créditos.

Las claves de una denuncia que complica a la gestión

La presentación judicial de Marcela Pagano no solo acusa a Santurio de enriquecimiento ilícito, sino también de omisión maliciosa en su declaración jurada. El periodista Matías Ferrari, quien dio a conocer detalles del caso en Diagonales Stream, subrayó la magnitud del salto económico:

Inconsistencia patrimonial : Santurio no contaría con antecedentes económicos que justifiquen el anticipo de 60 mil dólares necesario para concretar la compra de la propiedad.

Irregularidades crediticias : La cuota mensual del préstamo otorgado por el Banco Nación absorbería casi el 50% de sus ingresos como diputado , superando los límites permitidos por la propia entidad bancaria para el otorgamiento de créditos.

Condiciones sospechosas : El préstamo fue otorgado a un plazo de 30 años , a pesar de que el mandato legislativo de Santurio vence en menos de tres años.

Contraste de declaraciones: Mientras que la propiedad está valuada en unos 300 mil dólares, el diputado habría declarado un patrimonio de apenas 12 millones de pesos.

Este hecho se suma a lo que ya es un escándalo mayor: la existencia de una presunta red de "créditos VIP libertarios", donde aparecen involucrados otros funcionarios cercanos al entorno de Javier Milei que habrían accedido a condiciones financieras excepcionales, inaccesibles para el ciudadano de a pie que lucha contra la recesión actual.