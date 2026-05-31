El libertario echado de Marra recordó la torta del toro de Wall Street que le cocinó Karina Milei

El largo exilio político de Ramiro Marra de las filas oficiales de La Libertad Avanza parece haber encontrado una vía de catarsis en las redes sociales. Y recordó sus viejas aventuras culinarias con Karina mientras se encontraba en el entorno de los hermanos Milei.

Luego de perder el apoyo de los líderes del partido y verse imposibilitado para renovar su banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el broker financiero demostró que el rencor con la hermana presidencial sigue intacto.



En la tarde de este jueves, Marra publicó un tuit aparentemente inocente: "Mi sobrina está por cumplir años y la quiero sorprender con una buena torta. La persona que me las hacía anteriormente lamentablemente se dedica a otra cosa. ¿Alguien tiene para recomendar a alguien que haga?".

Al principio, algunos usuarios o figuras como el cocinero Paco Almeida se tomaron el pedido de manera literal, recomendando profesionales del rubro. Sin embargo, la comunidad digital tardó pocos minutos en detectar el "palazo" político encubierto.

Con la excusa de buscar un regalo para su sobrina, Marra reflotó el pasado repostero de "El Jefe", desatando una ola de memes, complicidades y un rescate del archivo que nadie vio venir.

El Toro de Wall Street y el Bitcoin: Cuando Karina cocinaba para la militancia

Los detractores de la secretaria general de la Presidencia suelen utilizar de forma peyorativa su pasado laboral, etiquetándola como "pastelera" y "tarotista".

Aunque el propio Javier Milei intentó resignificar el insulto a mediados de 2025 tras el éxito del armado nacional partidario diciendo que "le dicen pastelera y les llenó de crema...", la alusión de Marra buscó reabrir esa herida sobre la idoneidad y el súbito ascenso político de la funcionaria.

Para confirmar que la ironía tenía un trasfondo real y no era una simple ocurrencia, un usuario de X (@Pampa139) trajo a la luz un documento del archivo digital irrefutable: una captura de pantalla de Instagram fechada el 21 de noviembre de 2021.

En aquel entonces, un entusiasta Marra celebraba su cumpleaños semanas antes de asumir como legislador y le agradecía públicamente a la hermana del actual presidente: "¡¡¡¡Gracias kari por este regalito!!!!".

La imagen recuperada muestra una elaborada torta decorada con motivos financieros: réplicas de monedas de Bitcoin y una figura destacada del Toro de Wall Street, una clara referencia al espíritu bursátil de Marra y su empresa Bull Market.

Hoy, a casi cinco años de aquella foto y con el cordón umbilical de la confianza política completamente cortado por el karinismo, el exlegislador utiliza el mismo talento repostero de "El Jefe" para facturarle su expulsión del paraíso libertario.

Las claves del "Torta-Gate" libertario